Trên đồng đất Yên Thịnh

Yên Thịnh là thôn có diện tích trồng cây quả lớn của xã Ngọc Trạo.

Yên Thịnh hiện có 612 hộ dân với 2.688 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường và Kinh sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm 72%. Ông Lê Bỉnh Vinh, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn cho biết: Toàn thôn có hơn 400 ha trồng cây ăn quả, tập trung vào các loại cây chủ lực như ổi, thanh long, dứa... Có 75% số hộ trong thôn đã mạnh dạn chuyển đổi, gắn bó với mô hình này.

Đứng trên chòi canh của vườn thanh long thuộc gia đình ông Quách Văn Hiệp, phóng tầm mắt ra xa mới thấy hết sự phong phú của vùng đất bazan màu mỡ. Giữa thung lũng, những vườn thanh long, dứa, ổi nối nhau trải rộng; bao quanh là những vạt keo, cao su xanh ngút mắt.

Ông Quách Văn Hiệp là người đâu tiên đưa cây thanh long ruột đỏ về trồng trên vùng đất Ngọc Tâm (nay là thôn Yên Thịnh).

Từ tháng 7/2013, ông Quách Văn Hiệp bắt đầu thử nghiệm trồng 1.000 trụ thanh long trong vườn nhà. Năm 2013, ông Hiệp lặn lội vào Long An, nay thuộc tỉnh Tây Ninh, tìm mua giống thanh long ruột đỏ về trồng và kiên trì tìm hiểu kỹ thuật, học cách chăm sóc, bón phân, xử lý sâu bệnh, kích thích cây ra rễ và thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương.

Cây thanh long gối lứa nên thu hoạch được nhiều vụ/năm.

Từ 1.000 trụ ban đầu, đến nay gia đình ông Hiệp đã phát triển vườn thanh long ruột đỏ giống H14 lên hơn 4.000 trụ, trên diện tích hơn 3 ha. Trung bình mỗi năm, vườn thanh long của gia đình ông thu hoạch khoảng 14 lứa. Năng suất đạt 60 - 70 tấn/ha, giá bán tại vườn dao động từ 15.000 - 20.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, mô hình thanh long mang lại nguồn thu khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm. Nhờ nguồn thu từ vườn cây, gia đình ông Hiệp có điều kiện xây dựng nhà cửa, mua sắm phương tiện và chăm lo cho con cái học hành.

Mô hình trồng thanh long của gia đình ông Hiệp, bà Thắm cũng là địa chỉ để nông dân trong và ngoài địa phương đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Nhiều năm liền, gia đình ông Hiệp được công nhận là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi ở thôn Yên Thịnh, xã Ngọc Trạo. Bà Vũ Thị Thắm còn được tín nhiệm là chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Yên Thịnh. Trên cương vị chi hội trưởng, bà còn tích cực hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với hội viên.

Những mô hình như gia đình bà Thắm, ông Hiệp không chỉ đem lại nguồn thu cho từng hộ mà còn tạo sức lan tỏa, khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện đất đai.

Từ những hộ tiên phong, cây thanh long ruột đỏ từng bước được người dân biết đến, lựa chọn và mở rộng diện tích. Hiện Ngọc Trạo có khoảng 30 ha đất trồng thanh long, mang lại sinh kế cho người dân. Yên Thịnh cũng đang tập trung xây dựng sản phẩm thanh long ruột đỏ trở thành sản phẩm OCOP trong thời gian tới, hướng đến nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Gia đình anh Nguyễn Đình Thạo (áo xanh), thôn Yên Thịnh, xã Ngọc Trạo trồng cây ổi lê Đài Loan mang lại hiệu quả kinh tế.

Yên Thịnh không chỉ có thanh long, ổi cũng là cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế. Đến thăm gia đình anh Nguyễn Đình Thạo, sinh năm 1982, dân tộc Mường, thôn Yên Thịnh là một trong những hộ dân trồng cây ăn quả, mang lại hiệu quả kinh tế. Năm 2023, nhận thấy cây lúa không còn mang lại hiệu quả như mong muốn, gia đình anh Thạo quyết định chuyển sang trồng 1.000 gốc ổi lê Đài Loan. Sau thời gian chăm sóc, mô hình từng bước mang lại nguồn thu ổn định.

“Trồng ổi mang lại giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Đều đặn mỗi tháng gia đình thu hoạch 4 lứa, mỗi lứa từ 1 - 1,5 tấn. Với giá bán tại vườn bình thường khoảng 12.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mỗi năm cây ổi mang về cho gia đình khoảng 250 triệu đồng”, anh Thạo phấn khởi cho biết.

Sự chuyển mình của Yên Thịnh còn gắn với các phong trào thi đua sản xuất do Hội Nông dân xã Ngọc Trạo triển khai. Toàn xã có 2.500 hội viên, Hội tích cực vận động, đồng hành cùng hội viên, bà con trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhiều mô hình kinh tế do hội viên làm chủ như trồng cây ăn quả, nuôi con đặc sản, trồng mía... đang phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Trên đồng đất Yên Thịnh, màu xanh của những vườn cây ăn quả là kết quả của quá trình chuyển đổi sản xuất, của sự kiên trì và tinh thần dám nghĩ, dám làm. Từ những người tiên phong như anh Hiệp, chị Thắm đến nhiều hộ dân mạnh dạn thay đổi cách làm ăn, người dân nơi đây đang từng bước khai thác tốt hơn lợi thế đất đai, tạo dựng sinh kế và hướng tới cuộc sống ổn định ngay trên quê hương mình.