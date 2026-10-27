Nước Anh có Quả bóng vàng đầu tiên sau 25 năm

Lần đầu tiên trong lịch sử 70 năm, gala Quả bóng vàng được trao ở một địa điểm không phải Paris. Tại Nhà hát London Palladium, thủ đô London, Anh, truyền thông và người hâm mộ chứng kiến chiến thắng của Kane, ngôi sao đã ghi 73 bàn ở mọi cấp độ mùa giải trước.

Sau khi giành giải Tiền đạo hay nhất năm, Kane khiến khán phòng vỡ òa khi trở thành cầu thủ Anh thứ 5 trong lịch sử giành Quả bóng vàng, sau Michael Owen, Kevin Keegan, Bobby Charlton và Stanley Matthews. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2001, một cầu thủ của "Tam sư" được bước lên bục nhận giải thưởng từ France Football.

Ngoài ra, thủ quân tuyển Anh còn trở thành cầu thủ Bayern Munich đầu tiên sau 45 năm giành Quả bóng vàng. Trên bục nhận giải, Kane dành lời cảm ơn cho đồng đội ở Allianz Arena, tuyển quốc gia, huấn luyện viên Vincent Kompany, người hâm mộ, gia đình và cả CLB cũ Tottenham.

Kane nhận giải từ huyền thoại Ronaldo.

Trước đó, Lamine Yamal nhận giải dành cho cầu thủ trẻ có màn thể hiện ấn tượng nhất mùa 2025/26.

Sao trẻ sinh năm 2007 đã tham gia vào 41 bàn thắng ở mọi đấu trường trong mùa giải vừa qua (24 bàn, 17 kiến tạo), nhiều hơn 19 bàn so với bất kỳ cầu thủ tuổi teen nào khác ở top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

"Giải thưởng này nên dành cho Pau Cubarsi. Tôi nghĩ cậu ấy mới là người xứng đáng nhất", số 10 của Barcelona dành lời khen cho đồng đội tại Camp Nou.

Khi được người dẫn chương trình Thierry Henry hỏi: "Đây có phải là giải thưởng cậu mong muốn trong đêm nay không?". Yamal lảng tránh: "Nếu nói cụ thể về giải này, tôi nghĩ nên dành cho Cubarsi".

Barcelona còn bội thu giải thưởng ở gala năm nay khi hàng loạt cái tên được vinh danh ở hạng mục giải Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc (Vicky Lopez), Huấn luyện viên đội nữ xuất sắc (Pere Romeu), Thủ môn nữ xuất sắc (Cata Coll). Giải CLB nữ xuất sắc cũng thuộc về "Blaugrana".

Ở hạng mục Huấn luyện viên đội nam và thủ môn nam hay nhất, hai thành viên chủ chốt của tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup, Luis De La Fuente và Unai Simon vinh dự bước lên bục nhận giải.

Giải "Socrates" vinh danh cá nhân có hoạt động nhân đạo ngoài sân cỏ thuộc về Bukayo Saka, cầu thủ của Arsenal. Anh đã tích cực hỗ trợ các tổ chức từ thiện tại nhiều quốc gia.

Các cá nhân, tập thể được vinh danh bởi France Football.

Trong ngày PSG đánh bại Lyon tại Ligue 1, Ousmane Dembele không thể tham dự do chấn thương. Anh đại diện nhà vô địch Pháp đến London để nhận giải thưởng dành cho CLB nam hay nhất.

Giải Quả bóng vàng nữ dành cho cái tên quen thuộc, Alexia Putellas. Đây là lần thứ ba trong sự nghiệp, tiền vệ sinh năm 1994 được xướng tên trên bục nhận giải. Ở mùa vừa qua, Putellas ra sân 43 trận, ghi 20 bàn giúp đội nữ Barcelona thâu tóm các danh hiệu quan trọng, trong đó có chức vô địch Tây Ban Nha và Champions League. Vừa qua, cô chuyển đến Anh để khoác áo London City Lionesses.