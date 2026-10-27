Ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất, mở rộng tín dụng ưu đãi

Ngày 26/10, VPBank thông báo tiếp tục giảm lãi suất huy động thêm 0,4 điểm phần trăm tại các kỳ hạn từ 6 đến 13 tháng. Đối với tiền gửi trực tuyến dưới 10 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 6–11 tháng giảm xuống 6,6%/năm; kỳ hạn 12–13 tháng còn 6,7%/năm.

Với khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên, ngân hàng niêm yết lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn 6–11 tháng và 7,1%/năm cho kỳ hạn 12–13 tháng. Mức lãi suất cao nhất trong biểu được nêu là 7,4%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 15–18 tháng. Trước đó, từ ngày 20/10, VPBank đã giảm 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại các kỳ hạn 15 và 18 tháng. Diễn biến tại VPBank nối tiếp đợt điều chỉnh lãi suất huy động của nhiều ngân hàng sau chỉ đạo của NHNN. Theo thống kê, hiện đã ghi nhận hàng chục ngân hàng thông báo giảm lãi suất.

Ở chiều cho vay, các chương trình giảm lãi suất cũng được triển khai cho cả khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, với quy mô và điều kiện áp dụng cụ thể. Sacombank cho biết đang triển khai thêm gói tín dụng ưu đãi tổng quy mô 20.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân, với mức giảm lãi suất từ 1,5-2 điểm phần trăm/năm. Trước đó, từ ngày 20/10, ngân hàng đã giảm 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất huy động đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và triển khai chương trình tín dụng 40.000 tỷ đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp, giảm 2 điểm phần trăm/năm lãi suất cho vay.

Làn sóng giảm lãi suất ngày càng sôi động

Trong gói 20.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân, Sacombank bố trí 10.000 tỷ đồng cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh, bao gồm hộ kinh doanh. Mức giảm lãi suất từ 1,5 điểm phần trăm/năm so với khung lãi suất cho vay hiện hành, đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động, nhập hàng hóa, nguyên vật liệu và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Ngân hàng dành thêm 10.000 tỷ đồng để giảm lãi suất cho khách hàng hiện hữu đủ điều kiện. Tùy nhóm khách hàng và khoản vay, mức giảm từ 1,5–2 điểm phần trăm/năm, góp phần giảm áp lực chi phí tài chính.

Tại MSB, gói tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp có quy mô lên tới 10.000 tỷ đồng, với lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam từ 7,5%/năm. Mức giảm tối thiểu 2 điểm phần trăm/năm so với lãi suất thông thường, tùy điều kiện áp dụng. Đồng thời, ngân hàng giảm 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên theo chính sách của mình.

VIB triển khai gói tín dụng 15.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm lãi suất cho vay lên tới 1,5 điểm phần trăm/năm. Nguồn vốn hướng đến công nghiệp hỗ trợ, sản xuất vật liệu, linh kiện, hạ tầng, đầu tư công, năng lượng tái tạo và xuất khẩu.

Trong khi đó, VPBank dự kiến áp dụng từ ngày 26/10 chương trình giảm 1,5 điểm phần trăm lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân hoạt động trong 6 nhóm ngành nghề trọng điểm. Ngân hàng cũng dành hạn mức 10.000 tỷ đồng để giảm lãi suất tới 1,5 điểm phần trăm/năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay bổ sung vốn lưu động.

Các chương trình này được công bố sau những chỉ đạo liên tiếp của NHNN. Trước đó, ngày 21/10/2026, NHNN ban hành Công văn số 9736/NHNN-CSTT, tiếp tục yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai quyết liệt nhiệm vụ giảm mặt bằng lãi suất theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và kết luận của Thống đốc NHNN tại cuộc họp ngày 19/10. Các ngân hàng phải giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi bình quân của những giao dịch phát sinh mới đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm 2026, so với mức của chính ngân hàng tại kỳ báo cáo từ ngày 11 đến 20/10/2026.

Để tránh tình trạng giảm trên biểu lãi suất nhưng hiệu quả thực tế không tương xứng, NHNN sẽ theo dõi số liệu bình quân của các giao dịch phát sinh mới thông qua hệ thống báo cáo thống kê theo Công văn số 6194/NHNN-DBTK ngày 7/8/2023.

Đặc biệt, trường hợp không thực hiện chỉ đạo, ngân hàng có thể bị áp dụng biện pháp xử lý nghiêm, bao gồm xem xét giảm hoặc giao thấp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Ngày 18/10/2026, NHNN cũng đã ban hành văn bản số 9608/NHNN-CSTT về việc triển khai các giải pháp hoạt động của các tổ chức tín dụng nhằm tiếp tục góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và an toàn hệ thống ngân hàng.

NHNN yêu cầu các TCTD tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hệ thống và góp phần ổn định thị trường tiền tệ. Trong đó, NHNN yêu cầu các TCTD điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn đến an ninh tài chính – tiền tệ; giảm lãi suất cho vay khách hàng, trong đó tập trung giảm từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. Bên cạnh lãi suất, NHNN cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hoạt động cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, các khách hàng, nhóm khách hàng có dư nợ lớn.

Giảm thực chất chi phí vốn, giữ vững kỷ luật tín dụng

Đánh giá về nỗ lực giảm lãi suất của các ngân hàng, TS. Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, cho rằng đây là sự chia sẻ lợi ích và nỗ lực rất lớn của ngành Ngân hàng nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh nguy cơ lạm phát vẫn hiện hữu, áp lực từ bên ngoài còn lớn.

Theo ông, việc giảm lãi suất cần được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống. Sự đồng thuận của các ngân hàng thương mại cần chuyển thành quyết tâm và hành động chung, với sự tham gia của các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác.

“Những nỗ lực của ngành Ngân hàng và các chủ thể trong lĩnh vực tài chính cần được đáp lại bằng nỗ lực của doanh nghiệp trong sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tạo ra tăng trưởng tốt hơn”, TS. Lê Duy Bình nhấn mạnh.

Ông cũng đề nghị phát huy các nguồn lực khác của nền kinh tế, đặc biệt là thị trường vốn. Nguồn lực hỗ trợ tăng trưởng cần được huy động qua thị trường trái phiếu, nhất là trái phiếu doanh nghiệp, và thị trường cổ phiếu để chia sẻ gánh nặng cung cấp nguồn lực tài chính cho nền kinh tế. Cùng với trách nhiệm sử dụng vốn hiệu quả hơn của doanh nghiệp, đây là điều kiện để những nỗ lực hiện nay phát huy hiệu quả tương xứng trong trung hạn.

Ở góc độ tạo dư địa giảm lãi suất, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, cho rằng ngân hàng cần rà soát chi phí, cải thiện quy trình, ứng dụng công nghệ và tiết giảm khoản chi chưa cần thiết, đồng thời bảo đảm chất lượng dịch vụ và an toàn.

Cùng với đó là chia sẻ lợi nhuận hợp lý với khách hàng đủ điều kiện, nhất là doanh nghiệp có phương án khả thi, dòng tiền rõ và khả năng trả nợ phù hợp. Việc công khai điều kiện và mức giảm sẽ giúp doanh nghiệp dự tính chi phí vốn.

Theo ông Huy, nâng cao chất lượng tín dụng và thu hồi nợ cũng góp phần mở rộng dư địa. Đôn đốc nợ đến hạn, xử lý nợ xấu và ngăn nợ mới phát sinh giúp giảm tổn thất, chi phí dự phòng. Tuy nhiên, thu hồi nợ không tự động tạo nguồn vốn mới hay bảo đảm lãi suất giảm ngay; chất lượng tài sản tốt hơn giúp ngân hàng định giá vốn sát với rủi ro thực tế. Đa dạng hóa nguồn thu cũng giúp ngân hàng giảm phụ thuộc vào lãi. “Tuy nhiên, hỗ trợ doanh nghiệp cần song hành với an toàn hệ thống”, ông Huy lưu ý.

Theo đó, NHNN cần điều hành thanh khoản linh hoạt, phối hợp tiền tệ với tài khóa, theo dõi lạm phát, tỷ giá và chất lượng tín dụng. Giảm lãi suất cần đi cùng tiêu chí minh bạch, giám sát thực chất và phân bổ vốn đúng nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, các ngân hàng phải giữ kỷ luật tín dụng, không hạ chuẩn thẩm định, không chạy theo tăng dư nợ, kiểm soát rủi ro tập trung và mất cân đối kỳ hạn để hỗ trợ tăng trưởng mà không tích tụ rủi ro.