Liên kết vùng phát triển công nghiệp - thương mại

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng (giữa) và đại diện các địa phương tham quan gian hàng chung của thành phố Đồng Nai tại Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026 vào tháng 10-2026.

Đồng Nai có lợi thế nổi bật về quy mô sản xuất công nghiệp, phát triển thương mại và hoạt động xuất nhập khẩu. Với vị trí kết nối quan trọng giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long… thành phố có nhiều điều kiện thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển công nghiệp - thương mại.

Nhiều kết quả tích cực

Nhiều chỉ tiêu phát triển công nghiệp - thương mại của Đồng Nai tiếp tục tăng trưởng khá, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành công thương khu vực phía Nam.

Theo Thống kê thành phố, trong 9 tháng của năm 2026, công nghiệp và thương mại trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 12,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 344 ngàn tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái; nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng đạt khoảng 13,2%. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 225,4 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 16,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 9 tháng của năm 2026, hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất khẩu tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Theo Bộ Công thương, có 6/8 tỉnh, thành phố trong khu vực ghi nhận chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao hơn mức bình quân cả nước (tăng 12,3%), trong đó có Đồng Nai (tăng 12,6%). Về thương mại, các tỉnh, thành phố trong khu vực đều có mức tăng trưởng cao hơn bình quân cả nước. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp 52,1% doanh thu thương mại - dịch vụ của khu vực, thành phố Đồng Nai chiếm 12%...

Giám đốc Siêu thị GO! Đồng Nai (phường Long Hưng) Lê Văn Hồng cho biết: Siêu thị thường xuyên triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng lớn, nhất là vào dịp lễ, Tết, nhằm thu hút khách hàng, nâng cao doanh thu bán lẻ hàng hóa. Siêu thị cũng thường xuyên tổ chức, tham gia các hoạt động kết nối cung - cầu; đồng thời bố trí gian hàng sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) của địa phương tại vị trí dễ nhìn, thuận tiện để kích cầu tiêu dùng, quảng bá và giới thiệu sản phẩm.

Về giá trị xuất khẩu, các địa phương có kim ngạch lớn, chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu khu vực phía Nam gồm: Thành phố Hồ Chí Minh đạt 76 tỷ USD (chiếm 54,9%); thành phố Đồng Nai đạt 27,5 tỷ USD (chiếm 19,9%); tỉnh Tây Ninh đạt 15,5 tỷ USD (chiếm 11,2%)…

Tại Hội nghị ngành công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII-2026, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh: Khu vực phía Nam giữ vai trò hết sức quan trọng với quy mô sản xuất công nghiệp, thị trường tiêu dùng, xuất khẩu và tiềm năng năng lượng lớn... Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 của ngành công thương, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ Công thương với sở công thương các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực.

Chia sẻ tại Hội nghị ngành công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII năm 2026 vào tháng 10-2026, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công thương Vũ Ngọc Long cho biết: Đồng Nai hiện có 59 khu công nghiệp đã thành lập, 44 khu công nghiệp đang hoạt động thu hút hàng ngàn nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ngoài ra, thành phố quy hoạch 68 cụm công nghiệp, trong đó có 12 cụm công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trung bình hơn 86%... Các ngành: điện tử, dệt may, da giày, máy móc, chế biến nông sản và thương mại điện tử là nguồn hàng quan trọng để phát triển chuỗi logistics phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đặc biệt, khi Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành đi vào hoạt động, năng lực kết nối quốc tế đối với hàng hóa có giá trị cao, yêu cầu thời gian vận chuyển nghiêm ngặt sẽ được nâng lên, nhất là đối với linh kiện điện tử, sản phẩm công nghệ cao, dược phẩm, hàng lạnh và thương mại điện tử xuyên biên giới…

Thúc đẩy liên kết vùng

Đồng Nai đang vươn lên trở thành trung tâm logistics và cửa ngõ giao thương quốc tế hàng đầu khu vực phía Nam. Với lợi thế hội đủ 5 phương thức giao thông vận tải gồm: đường bộ, đường thủy nội địa, đường hàng không, đường sắt và cảng hàng hải, cùng nền công nghiệp sẵn có và không gian phát triển rộng, thành phố có cơ sở để từng bước khẳng định vai trò trung tâm trung chuyển, điều phối hàng hóa quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Người tiêu dùng chọn mua các loại nông sản tại Co.opmart Đồng Xoài (phường Bình Phước). Ảnh: Hải Quân

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công thương Vũ Ngọc Long cho biết thêm: Ngành sẽ tập trung triển khai 6 nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển hệ sinh thái logistics trên địa bàn thành phố gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Cụ thể, tổ chức lại không gian logistics gắn với sân bay, khu công nghiệp và cảng biển; hoàn thiện kết nối đa phương thức, chuyển từ tư duy “làm đường” sang “tổ chức hành lang vận tải”; phát triển đồng bộ dịch vụ logistics hàng không và các dịch vụ tạo giá trị gia tăng; thúc đẩy logistics số và logistics xanh ngay từ khâu thiết kế hệ sinh thái; phát triển nhân lực, thể chế hỗ trợ và môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng cơ chế điều phối liên vùng và bộ chỉ tiêu đo lường hiệu quả logistics.

Giữa tháng 9-2026, tại buổi làm việc với Sở Công thương về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các điểm nghẽn, hạn chế và đề xuất giải pháp, kế hoạch triển khai thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức yêu cầu ngành không chỉ quản lý công nghiệp và thương mại mà còn phải tham mưu cho thành phố tạo ra sản phẩm công nghiệp mới, thị trường mới, chuỗi giá trị mới và động lực tăng trưởng mới.

Đặc biệt, trong thời gian tới, Sở Công thương phải tạo được 4 chuyển biến rõ nét. Công nghiệp chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng dựa trên công nghệ, năng suất và giá trị gia tăng. Thương mại - logistics trở thành động lực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả lợi thế của Sân bay Long Thành và Cảng Phước An. Hạ tầng năng lượng phải đi trước, bảo đảm đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và các không gian phát triển mới. Bộ máy của sở chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang chủ động đồng hành, tháo gỡ khó khăn và kiến tạo môi trường phát triển cho doanh nghiệp.