Giá cà phê hôm nay 27/10: Tiếp tục giảm khi đồng real Brazil lao dốc

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 giảm 34 USD/tấn (-1,05%) xuống 3.194 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 giảm 41 USD/tấn (-1,26%) xuống 3.201 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá giảm 41 USD/tấn (-1,27%) xuống 3.188 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá giảm 42-46 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 giảm 6,5 US cent/pound (-2,11%) xuống 300,95 US cent/2; Giá cà phê giao tháng 3/2026 giảm 8,2 US cent/pound (-2,79%) xuống 285,2 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá giảm 8,35 US cent/pound (-2,89%) xuống 280,65 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 8,3-8,4 US cent/pound.

Giá cà phê đi xuống trong phiên đầu tuần khi đồng nội tệ real Brazil giảm mạnh khoảng 9%, sau khi Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva gây bất ngờ cho thị trường với chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil cuối tuần qua, qua đó giành nhiệm kỳ thứ tư.

Đồng real Brazil suy yếu khuyến khích các nhà xuất khẩu bán nhiều cà phê hơn, bởi họ có thể thu về số USD lớn hơn từ các giao dịch bán hàng. Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) và Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Brazil là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 36% sản lượng và 34-38% lượng cà phê xuất khẩu toàn cầu.

Tồn kho cà phê trên ICE đang tác động trái chiều đến giá. Ở chiều hỗ trợ giá, tồn kho cà phê arabica ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần, còn 225.610 bao vào thứ Hai, tiến gần hơn đến mức đáy trong 27 năm là 217.646 bao được ghi nhận ngày 15/9.

Tuy nhiên, ở chiều gây sức ép lên giá, tồn kho robusta ICE đã tăng mạnh trong 6 tuần qua, lên mức cao nhất trong 13 tháng là 6.612 lô vào thứ Sáu tuần trước, trước khi giảm nhẹ xuống còn 2.607 lô vào thứ Hai.

Cơ quan khí tượng Somar Meteorologia hôm thứ Hai cho biết khu vực Minas Gerais của Brazil, vùng trồng cà phê arabica chủ lực của nước này, ghi nhận lượng mưa 29,6 mm trong tuần kết thúc ngày 25/10, tương đương 82% mức trung bình lịch sử.

Cũng tại Brazil, theo những báo cáo ban đầu, quá trình ra hoa của vụ arabica mới được đánh giá là thuận lợi, đồng thời được hưởng lợi từ độ ẩm đất tăng lên nhờ lượng mưa trong mùa đông vừa qua, vốn nằm ngoài mùa mưa chính.

Từ nay đến cuối năm, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết. Đây cũng là thời điểm những ước tính đầu tiên có độ tin cậy về tiềm năng sản lượng của vụ thu hoạch 2027/28 sẽ bắt đầu được công bố.

Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu vẫn diễn ra đều đặn. Theo Cecafé, tính đến ngày 23/10, tổng lượng cà phê xuất khẩu của Brazil đã đạt 3.432.577 bao.