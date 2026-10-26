Vì sao Shark Bình không mặc trang phục bị cáo khi ra hầu tòa sáng nay?

Bị cáo có bắt buộc mặc đồng phục khi ra tòa?

Tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm sáng 26/10, trong đó Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) xuất hiện trong trang phục áo sơ mi sáng màu, quần âu. Trong khi đó, một số bị cáo khác mặc quần áo màu xanh lam.

Sự khác biệt này đặt ra câu hỏi liệu bị cáo có bắt buộc phải mặc trang phục theo một mẫu thống nhất khi tham gia phiên tòa hay không.

Cần phân biệt giữa trang phục của người bị tạm giữ, tạm giam trong cơ sở giam giữ và trang phục khi tham gia phiên xét xử. Theo quy định về chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, nếu những người này thiếu quần áo cá nhân, cơ sở giam giữ cho mượn quần áo màu xanh lam theo mẫu thống nhất, gồm áo kiểu bludong dài tay và quần dài có chun.

Tuy nhiên, quy định về quần áo được sử dụng trong cơ sở giam giữ không đồng nghĩa với việc tất cả bị cáo đều bắt buộc phải mặc cùng một loại đồng phục khi xuất hiện tại phiên tòa. Vì vậy, không thể dựa vào trang phục của Shark Bình để kết luận ông được hưởng chế độ đặc biệt hay có sự khác biệt trong cách áp dụng quy định của pháp luật.

Shark Bình (áo trắng xanh đứng giữa) cùng đồng phạm. (Ảnh: Phúc An/ TPO)

Shark Bình bị xét xử về tội gì?

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Nguyễn Hòa Bình bị truy tố về tội Rửa tiền theo Điều 324 Bộ luật Hình sự, liên quan đến đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 232 bị hại chuyển tổng cộng gần 320 tỷ đồng vào các ví điện tử Ngân Lượng liên quan đến đường dây này. Ông Bình bị cáo buộc biết các sàn giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo duy trì hoạt động giao dịch và thu phí.

Shark Bình được lực lượng chức năng dẫn giải tới phiên tòa. (Ảnh: Phúc An/ TPO)

Vụ án được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm từ ngày 26/10 với tổng cộng 188 bị cáo. Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu, dự kiến kéo dài 15 ngày.

Các cáo buộc đối với Shark Bình cùng những bị cáo liên quan sẽ được Hội đồng xét xử xem xét, làm rõ tại phiên tòa.