Cảnh sát vây bắt hai người cầm hung khí cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hóa

Theo thông tin từ UBND xã Hà Long, khoảng 12h30 ngày 26/10, chính quyền địa phương nhận được đề nghị phối hợp từ Công an TP Hải Phòng về việc truy bắt nhóm người từ Hải Phòng trốn đến địa bàn.

Ngay sau đó, Công an xã Hà Long phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và lực lượng Công an TP Hải Phòng tổ chức phong tỏa căn nhà 2 tầng nằm cạnh tỉnh lộ 522 để truy bắt nhóm người nghi liên quan đến ma túy.

Ngôi nhà nhóm người thuê bị lực lượng công an phong tỏa. Ảnh: Lê Dương

Đối tượng cố thủ trên nóc nhà. Ảnh: Lê Dương

Một đối tượng cầm hung khí cố thủ trên mái nhà. Ảnh: Lê Dương

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực quanh căn nhà. Ảnh: Lê Dương

Tại hiện trường, hai người đàn ông mang theo hung khí, gồm kiếm và gậy, cố thủ trên nóc nhà. Những người này có biểu hiện hung hãn, khiến lực lượng chức năng phải triển khai phương án khống chế, bắt giữ.

Phía dưới, công an và cảnh sát cơ động triển khai đội hình bao vây, phong tỏa khu vực. Vụ việc thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Theo người dân địa phương, khoảng 10 ngày trước, có 3 người từ nơi khác đến thuê căn nhà nói trên.

Đến trưa 26/10, lực lượng chức năng đã bắt giữ một phụ nữ, hai người đàn ông còn lại tiếp tục cố thủ trên nóc nhà, trong đó có người cầm hung khí.

Đến 17h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn triển khai phương án vây bắt hai người đàn ông.