Thi đua sản xuất, quyết tâm về đích

Công ty TNHH FTT Vina (phường Bình Lộc) thi đua lao động sản xuất.

Với tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, đội ngũ người lao động (NLĐ) nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần giúp DN hoàn thành kế hoạch năm 2026, tạo đà phát triển bền vững.

Tăng tốc trên từng dây chuyền

Những tháng cuối năm, không khí lao động sản xuất tại Công ty TNHH Jason Furniture Việt Nam (phường Bình Phước) khẩn trương hơn. Gần 6 ngàn công nhân, NLĐ tập trung làm việc trên các dây chuyền, phối hợp nhịp nhàng trong từng công đoạn, bảo đảm tiến độ và chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu giao hàng của đối tác. Cùng với duy trì ổn định hoạt động sản xuất, DN đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, khuyến khích công nhân phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng suất.

Anh Dương Hồng Ân, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Jason Furniture Việt Nam cho biết: Gần cuối năm là thời điểm đơn hàng và yêu cầu về tiến độ sản xuất tăng cao. Công đoàn cơ sở phối hợp với DN vận động NLĐ đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công việc được giao; đồng thời quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, phối hợp bảo đảm các chế độ, chính sách để NLĐ yên tâm làm việc, cùng DN hoàn thành kế hoạch sản xuất năm.

Tại Công ty cổ phần Đồng Phú Cường (xã Thống Nhất), DN đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các tổ, chuyền, phân xưởng, gắn chỉ tiêu sản xuất với năng suất, chất lượng sản phẩm và an toàn lao động. Qua đó khuyến khích công nhân nâng cao tay nghề, phối hợp hiệu quả trong công việc, góp phần bảo đảm tiến độ các đơn hàng đã ký kết.

Riêng trong tháng 9 vừa qua, Công ty cổ phần Đồng Phú Cường đạt kết quả sản xuất, kinh doanh tích cực nhờ sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên. Với tinh thần đoàn kết, nghiêm túc trong công việc, công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, đạt doanh thu hơn 1,75 triệu USD, tương đương 122% kế hoạch. Kết quả này thể hiện sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức sản xuất và quyết tâm của cán bộ, công nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Ông Ngô Ngọc Thuận, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đồng Phú Cường cho biết: Kết quả đạt được trong tháng 9 là động lực để DN phấn đấu hoàn thành các mục tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026. Để ghi nhận nỗ lực của NLĐ, công ty khen thưởng, biểu dương các tổ sản xuất hoàn thành xuất sắc kế hoạch tháng. “Trong quý IV-2026, bên cạnh mục tiêu tăng sản lượng, DN tiếp tục phát động phong trào thi đua cải tiến quy trình, tiết giảm chi phí, góp phần hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm” - ông Thuận chia sẻ.

Ðồng hành cùng về đích

Phong trào thi đua lao động sản xuất tạo động lực để DN tập trung hoàn thành đơn hàng, đồng thời chuẩn bị kế hoạch cho năm mới. Đây cũng là đợt tăng tốc để hoàn thành các mục tiêu trước mắt, xây dựng đội ngũ công nhân có kỷ luật và tác phong công nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp DN phát triển ổn định.

Tại các DN thuộc lĩnh vực: cơ khí, điện tử, giày da và chế biến gỗ, NLĐ tích cực thi đua hoàn thành chỉ tiêu được giao; đồng thời khẳng định tay nghề, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của DN. Những công nhân có tay nghề vững, tác phong công nghiệp tốt, tích cực đề xuất sáng kiến cải tiến quy trình làm việc và làm chủ công nghệ đang trở thành nhân tố quan trọng trong các phong trào thi đua tại cơ sở.

Bên cạnh nâng cao năng suất, nhiều DN quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách về lương, thưởng, cải thiện môi trường làm việc và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của NLĐ. Đây là những điều kiện quan trọng giúp công nhân duy trì sức khỏe, ổn định tâm lý, yên tâm làm việc và hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn sản xuất cao điểm.

Chị Lê Thị Hà, công nhân Công ty TNHH FTT Vina (phường Bình Lộc) cho biết: Những tháng cuối năm, đơn hàng của công ty khá dồi dào, công việc ổn định giúp tôi yên tâm làm việc. Bên cạnh bảo đảm việc làm, công ty còn tạo điều kiện để NLĐ tăng ca phù hợp với nhu cầu sản xuất, qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, có thêm khoản tích lũy trang trải chi phí sinh hoạt và chăm lo cho gia đình dịp cuối năm.

Để tạo thêm động lực cho NLĐ, nhiều DN chú trọng xây dựng môi trường làm việc khuyến khích công nhân đóng góp ý tưởng, cải tiến kỹ thuật; đồng thời kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật. Việc gắn phong trào thi đua với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm nguyên liệu và bảo đảm an toàn lao động góp phần đưa các hoạt động thi đua đi vào thực chất.

Bên cạnh nỗ lực của DN, các cấp Công đoàn cũng đóng vai trò quan trọng trong vận động, tập hợp đoàn viên, NLĐ tham gia phong trào thi đua. Thông qua phối hợp với người sử dụng lao động phát động các đợt thi đua theo chuyên đề, tổ, chuyền và phân xưởng, Công đoàn góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của NLĐ.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bùi Thị Bích Thủy, thực hiện đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, các cấp Công đoàn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động NLĐ thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Hưởng ứng phong trào thi đua, NLĐ toàn thành phố tích cực tham gia, cùng DN hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố.