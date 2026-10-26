Cơ quan Công an đề nghị người dân cảnh giác trước những dấu hiệu bất thường và cung cấp thông tin để truy bắt 3 phạm nhân trốn trại

3 phạm nhân hiện còn bỏ trốn, đang bị cơ quan Công an truy nã.

Trước đó, chiều 21-10, khi đang lao động cải tạo tại Phân trại số 1 thì 4 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam A2, gồm: Hồ Văn Tình (2002, trú tỉnh Gia Lai), Võ Hoàng Duy (1999, trú tỉnh Gia Lai), Lữ Văn Toàn (1995, trú tỉnh Thanh Hóa) và Lê Văn Cường (1994, trú tỉnh Phú Thọ) đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Trong đó, Hồ Văn Tình đang chấp hành án phạt tù 20 năm về các tội: “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”; Võ Hoàng Duy đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội: “Giết người”; Lê Văn Cường đang chấp hành án phạt tù 10 năm về các tội: “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy.”

Ngay sau đó, Trại giam A2 đã khởi tố vụ án: “Trốn khỏi nơi giam” và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 3 phạm nhân trên.

Đến khoảng 4 giờ 30 ngày 24-10, trong quá trình làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), Tổ CSGTg Diên Khánh - Khánh Vĩnh kiểm tra một xe khách lưu thông trên tuyến và phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Văn Cường, cách nơi bỏ trốn khoảng 30km.

Theo thông tin ban đầu, Cường lên xe khách tại khu vực đầu tuyến Quốc lộ 27C. Khi xe di chuyển đến khu vực trước trụ sở Công an xã Nam Khánh Vĩnh, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người trên xe là Lê Văn Cường, phạm nhân đã trốn khỏi Trại giam A2 chiều 21-10 và tiến hành bắt giữ. Lực lượng CSGT đã bàn giao Lê Văn Cường cho đơn vị chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Để hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt 3 đối tượng còn lại, Công an tỉnh Khánh Hòa kêu gọi toàn thể nhân dân chủ động phát hiện những dấu hiệu bất thường, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Mỗi người dân cần nắm bắt tình hình ANTT tại nơi cư trú, nơi làm việc và những địa bàn thường xuyên đi lại. Khi phát hiện người có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với thông báo truy nã; người có biểu hiện nghi vấn đang bị truy nã hoặc phát hiện những dấu hiệu bất thường kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Một số đặc điểm nhận dạng của các phạm nhân như sau: phạm nhân Hồ Văn Tình dáng người ốm, da trắng, cả hai tay và hai chân xăm hoa văn từ cùi trỏ đến vai và từ cổ chân đến đầu gối, ngực xăm kín; phạm nhân Lại Văn Toàn không có hình xăm trên cơ thể, da trắng tái, dáng người ốm, chân phải bị gãy có vết khâu sẹo lồi kéo dài qua gối, sẹo nằm mặt phía trong; phạm nhân Võ Hoàng Duy có xăm ở mí mắt, vùng cổ phía sau có xăm hoa văn dạng xoáy, hai cánh tay xăm kín từ cổ tay đến nách, hai chân xăm dạng hoa văn từ cổ chân đến đùi, dáng người cao, da trắng.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa bắt được đối tượng Lê Văn Cường tại địa bàn xã Nam Khánh Vĩnh (Khánh Hòa).

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không chứa chấp, che giấu, giúp sức cho các đối tượng, không cung cấp phương tiện, tiền bạc, nơi ở hoặc các điều kiện khác nhằm hỗ trợ các đối tượng tiếp tục lẩn trốn. Không vì quan hệ quen biết, tình cảm cá nhân, lợi ích vật chất hoặc bất kỳ lý do nào mà cố tình che giấu thông tin, cản trở hoạt động truy tìm, bắt giữ của lực lượng có thẩm quyền. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả.

Cùng với đó, người dân không tự ý đăng tải hình ảnh, thông tin chưa được xác thực lên mạng xã hội; không chia sẻ tin đồn, thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ của cơ quan chức năng. Trường hợp có thông tin về đối tượng đang lẩn trốn, cần ưu tiên thông báo trực tiếp cho cơ quan có thẩm quyền thay vì phát tán công khai. Những thông tin liên quan đến người cung cấp tin cần được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý và bảo vệ theo quy định pháp luật.