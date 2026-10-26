Khoảnh khắc cabin xe tải lật về trước, tiếp tục lao xuống dốc ở Sơn La

Video: Xe tải bất ngờ gập cabin về trước rồi tiếp tục lao xuống dốc. (Video: HTXSL)

Trưa 26/10, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h10 cùng ngày trên đường tỉnh 108, đoạn qua bản Nhộp, xã Nậm Lầu.

Cũng theo vị lãnh đạo này, trong quá trình di chuyển xuống dốc, chiếc xe tải va chạm với một số xe máy. Tài xế kịp nhảy ra khỏi xe.

Hình ảnh xe ô tô bị gập cabin về phía trước. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trước đó, sáng cùng ngày, một đoạn video dài khoảng 30 giây ghi lại hình ảnh chiếc xe tải gặp sự cố được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo hình ảnh trong video, chiếc xe tải đang di chuyển thì bất ngờ phần cabin lật mạnh về phía trước, hướng xuống mặt đường. Thời điểm này, gần chiếc xe có người dân và một số xe máy ở ven đường.

Sau khi cabin bị lật, chiếc xe dừng lại trong khoảng vài giây rồi tiếp tục di chuyển về phía trước. Diễn biến xảy ra bất ngờ khiến những người có mặt gần đó không kịp phản ứng.