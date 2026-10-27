Giá xăng dầu hôm nay 27.10.2026: Dầu thế giới giảm sau phiên tăng mạnh

Đầu ngày 27.10, bảng Petrolimex có hiệu lực từ 15:00 ngày 22.10 vẫn là quyết định giá mới nhất được xác minh. Trên thị trường quốc tế, dầu giảm trong phiên 26.10 khi kỳ vọng ngoại giao làm dịu bớt lo ngại nguồn cung, dù rủi ro đối với vận chuyển và cơ sở năng lượng chưa biến mất.

Hình minh họa

Giá Petrolimex đang áp dụng

Bảng có hiệu lực từ 15:00 ngày 22.10.2026 đến kỳ điều hành tiếp theo. Khi kiểm tra đầu ngày 27.10, chưa ghi nhận thông cáo điều chỉnh mới hơn trong danh mục công bố của doanh nghiệp.

Tại Vùng 1, E10 RON 95 Mức 3 thấp hơn E5 RON 92 Mức 2 là 150 đồng/lít. Trong nhóm điêzen, hai cấp sản phẩm chênh nhau 1.400 đồng/lít, vì vậy người tra cứu cần chọn đúng tên hàng thay vì dùng một mức giá chung.

Hai dòng Mazut là giá bán buôn theo kg, được tách khỏi nhóm nhiên liệu bán theo lít. Các mức trong bảng đã phản ánh giá công bố của Petrolimex; không trừ thêm một lần ưu đãi 300 đồng/lít, kg.

Dầu thế giới giảm trong phiên 26.10

Các mức kết phiên dưới đây thuộc hợp đồng tháng 12.2026, được theo dõi riêng với hợp đồng Brent tháng 1.2027 trên một số màn hình dữ liệu đã chuyển kỳ hạn.

Đây là diễn biến phiên 26.10, không phải mức giảm mới phát sinh trong buổi sáng 27.10.

Kỳ vọng tiến triển ngoại giao tại Trung Đông góp phần kéo giá dầu xuống. Tuy nhiên, các vụ tấn công liên quan tới cơ sở năng lượng và vận tải biển vẫn khiến thị trường thận trọng, hạn chế khả năng kết luận rằng áp lực nguồn cung đã được giải tỏa.

Kỳ 29.10: Chưa đủ cơ sở lượng hóa điều chỉnh

Kỳ điều hành tiếp theo được thông tin là ngày 29.10.2026. Mức điều chỉnh trong nước còn phụ thuộc bình quân giá thành phẩm và những yếu tố cấu thành của cả kỳ tính giá.

Nếu giá năng lượng quốc tế duy trì ở mức cao, sức ép chi phí nhập khẩu sẽ còn đáng chú ý. Ngược lại, căng thẳng hạ nhiệt và nguồn cung vận hành thuận lợi có thể hỗ trợ giảm áp lực.

Một phiên dầu thô đi xuống chưa đủ để dự báo xăng hoặc điêzen trong nước sẽ giảm tương ứng. Tại thời điểm chốt bài, chưa có bộ dữ liệu bình quân giá thành phẩm và chi phí đầy đủ để đưa ra mức tăng, giảm cụ thể cho kỳ 29.10.