'Hot boy cơm gà' Trung Quốc đổi đời nhờ một clip của khách lạ

Wang Zhi thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ ngoại hình nổi bật khi bán cơm gà tại chợ đêm ở Ninh Ba, Trung Quốc. Ảnh: HK01.

Wang Zhi (sinh sau năm 2000, quê ở Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) gần đây thu hút sự chú ý khi bán cơm gà tại một khu chợ đêm ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Nhiều người dùng mạng xã hội nhận xét anh có gương mặt đẹp như được tạo hình bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đằng sau sự nổi tiếng của Wang Zhi là câu chuyện kinh doanh cùng sự hỗ trợ của bạn gái, Wang Xinyi. Từ việc chăm chút ngoại hình cho anh trước mỗi buổi bán hàng đến quảng bá qua video, cô góp phần giúp quầy cơm gà tiếp cận nhiều khách hàng hơn, theo QQ.

Đắt khách gấp 40 lần

Theo truyền thông Trung Quốc, Wang Zhi từng kinh doanh nhà hàng nhưng gặp khó khăn vì doanh thu thấp, đến mức không đủ tiền trả lương nhân viên. Sau đó, anh chuyển sang bán hàng tại chợ đêm. Tay nghề nấu cơm gà của anh được học từ một đầu bếp người Malaysia gốc Hoa.

Ban đầu, mỗi ngày quầy chỉ bán được 3-4 phần cơm gà. Bước ngoặt đến khi một người dùng mạng xã hội cùng bạn đến chợ đêm ăn uống, tình cờ quay lại cảnh Wang Zhi tất bật bán hàng rồi đăng video lên mạng. Đoạn phim không sử dụng bộ lọc làm đẹp nhưng vẫn khiến nhiều người chú ý đến ngoại hình của anh.

Những lời nhận xét như "gương mặt đồ họa 3D" hay "Yu Shi phiên bản chợ đêm" nhanh chóng lan truyền. Từ một người bán hàng ít được biết đến, Wang Zhi trở thành gương mặt được nhiều người tìm đến.

Sau khi nổi tiếng, anh bán được khoảng 130 phần cơm gà mỗi ngày. Người phụ trách khu chợ đêm cho biết doanh thu thông thường của khu vực vào khoảng 130.000-150.000 nhân dân tệ (khoảng 503-580 triệu đồng) mỗi ngày. Kể từ khi quầy cơm gà thu hút sự chú ý trên mạng, con số này tăng thêm khoảng 30.000-40.000 nhân dân tệ/ngày (116-155 triệu đồng/ngày).

Quầy cơm gà của Wang Zhi đông khách sau khi anh nổi tiếng trên mạng xã hội, góp phần tăng doanh thu các hàng quán lân cận. Ảnh: HK01.

Các quầy hàng lân cận cũng hưởng lợi. Một tiểu thương bán bánh tráng nướng Ấn Độ cho biết trước đây, cửa hàng thường bán khoảng vài chục chiếc mỗi ngày. Sau khi Wang Zhi nổi tiếng, lượng bán ra ít nhất cũng đạt 100 chiếc.

"Từ khi cậu ấy đến, việc buôn bán của tôi tốt hơn", người này chia sẻ.

Đằng sau hình ảnh chỉn chu của Wang Zhi là bạn gái anh, Wang Xinyi. Trước mỗi buổi bán hàng, cô đều tự tay tạo kiểu tóc, chỉnh trang ngoại hình và trang điểm nhẹ cho bạn trai.

Cô cho biết Wang Zhi thuộc kiểu người hướng nội, đôi khi còn đỏ mặt khi trò chuyện với người khác, nên thường đùa rằng mình chăm chút cho anh như một búp bê Barbie, Udn đưa tin.

Wang Xinyi cũng thẳng thắn cho rằng bán hàng vốn là để kiếm tiền, vì vậy quảng bá trên mạng xã hội và xây dựng hình ảnh riêng là những cách kinh doanh bình thường. Theo cô, tiếp thị không phải điều tiêu cực nếu giúp cửa hàng thu hút khách và tăng doanh thu.

Về phần mình, Wang Zhi cho biết anh vẫn ngại ngùng khi có nhiều người vây quanh. Anh không muốn sự chú ý từ mạng xã hội làm thay đổi mục đích ban đầu của mình.

"Tôi chỉ là một người nghiêm túc bán cơm gà", anh nói.

Khi khách hàng không còn đến chỉ vì tò mò

Với Wang Zhi, ngoại hình là yếu tố giúp anh được chú ý, nhưng việc khách hàng có quay lại hay không còn phụ thuộc vào những điều khác. Món ăn, giá cả, cách phục vụ và trải nghiệm tại quầy đều có thể ảnh hưởng đến quyết định mua hàng.

Những video lan truyền giúp người bán tiếp cận lượng khán giả lớn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, người xem không phải lúc nào cũng trở thành khách hàng thực tế. Một số người tìm đến chỉ vì tò mò, muốn gặp nhân vật đang nổi tiếng hoặc chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội. Khi sự tò mò giảm xuống, lượng khách này có thể không còn đông như trước.

Câu chuyện của Bai Xianying, nổi tiếng vì có ngoại hình giống ca sĩ Châu Kiệt Luân, là một ví dụ. Năm 2020, những video về người đàn ông bán bánh trứng tại Hà Bắc, từng lan truyền trên mạng. Sau khi lượng khách tăng mạnh, anh phát triển hoạt động kinh doanh và mở cửa hàng tại Thiên Tân.

Bai Xianying (bên phải) cùng vợ làm bánh bán bên ngoài trung tâm thương mại dệt may Lương Mã Đài ở Bảo Định (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, tháng 2/2026. Ảnh: Cheng Ting/Sixth Tone.

Theo The Paper, anh từng mở cửa hàng tại Thạch Gia Trang vào đầu năm 2025 nhưng đóng cửa sau khoảng nửa năm.

Hiện tại, lượng khách tìm đến quầy hàng của Bai Xianying để chụp ảnh đã giảm so với thời điểm anh nổi tiếng. Khi trở lại bán hàng tại địa điểm cũ ở Hà Bắc vào dịp Tết Nguyên đán, anh chủ yếu phục vụ khách quen. Phần lớn thu nhập của anh vẫn đến từ việc bán bánh, trong khi hai cửa hàng tại Thiên Tân cũng phải đối mặt với các khoản chi phí vận hành.

Theo anh, một cửa hàng phải ngừng hoạt động do tiền thuê mặt bằng tăng từ 130.000 lên 200.000 nhân dân tệ mỗi năm; cửa hàng còn lại đóng cửa sau bất đồng với người hợp tác về phân chia lợi ích. Anh cho biết vẫn muốn tìm địa điểm mới để tiếp tục kinh doanh.

Trong khi đó, Wang Zhi mới được truyền thông chú ý vào tháng 10/2026. Theo Hongxing News, sau khi nổi tiếng, anh có thể bán hết khoảng 150 phần cơm gà đã chuẩn bị vào khoảng 19h.

Wang Zhi cho biết mình không cố tình giới hạn số lượng để tạo khan hiếm mà muốn bảo đảm chất lượng món ăn. Anh cũng chia sẻ mong muốn mở một cửa hàng được nhiều người yêu thích và tiếp tục nghiên cứu, cải thiện món ăn.