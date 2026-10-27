Ấm áp những mái nhà đồng đội

Hội CCB thành phố Huế, Hội Doanh nhân - Chủ doanh nghiệp CCB và đại diện xã A Lưới 4 tổ chức lễ khánh thành nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho CCB Trần Xuân Việt. Ảnh: Anh Tuấn

Ấm lòng đồng đội

Sau nhiều năm mong mỏi, ngày 6/10/2026, CCB Trần Xuân Việt, sinh năm 1962, ở thôn Tru - Chaih, xã A Lưới 4, đã được nhận bàn giao ngôi nhà mang tên “Nghĩa tình đồng đội”.

Nhập ngũ ngày 12/4/1981, sau hơn 5 năm phục vụ trong quân ngũ, ngày 15/6/1986, ông Việt xuất ngũ, trở về quê hương, bắt đầu cuộc sống đời thường với không ít nhọc nhằn. Khó khăn càng chồng chất khi ông không may bị thương trong một lần lao động, khiến mắt trái bị tổn thương, ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng lao động. Giữa những lo toan thường nhật, một mái nhà kiên cố để che nắng, tránh mưa, giúp gia đình an tâm mỗi khi mùa mưa bão đến vẫn luôn là mong ước của người CCB này.

Trước hoàn cảnh đó, Hội CCB xã A Lưới 4 đã đề xuất Hội CCB thành phố Huế hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà mới cho gia đình ông. Theo phương án hỗ trợ, căn nhà có diện tích 35m², tổng kinh phí dự kiến khoảng 100 triệu đồng; trong đó, Hội CCB thành phố hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình đóng góp 40 triệu đồng. Công trình khởi công ngày 28/5/2026, hoàn thành và bàn giao sau hơn bốn tháng thi công.

Đón nhận ngôi nhà mới, ông Việt xúc động: “Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại được ở trong ngôi nhà kiên cố như thế này. Bản thân rất biết ơn tình cảm, sự hỗ trợ mà các đồng đội, các tổ chức đã dành cho gia đình tôi. Từ nay, tôi và vợ có thể yên tâm mỗi khi mùa mưa bão đến”.

Ông A Viết Cối, Chủ tịch Hội CCB xã A Lưới 4, cho biết: "Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ của Hội CCB thành phố, Hội CCB xã còn vận động địa phương đóng góp ngày công, hỗ trợ các vật dụng sinh hoạt thiết yếu, chung sức giúp gia đình ông Việt sớm ổn định cuộc sống".

Với gia đình ông Việt, căn nhà bảo đảm tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, khung - tường và cột cứng, mái cứng) không chỉ giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn là điểm tựa vững chắc, để vợ chồng ông an tâm hơn mỗi khi mùa mưa bão đến.

Nối dài nghĩa tình người lính

Để có thêm những mái nhà vững chãi cho đồng đội, bên cạnh sự chủ động của các cấp Hội CCB, việc kết nối, vận động các nguồn lực từ xã hội giữ vai trò quan trọng. Trong đó, Hội Doanh nhân - Doanh nghiệp CCB thành phố Huế là một trong những đầu mối kết nối thiết thực, tập hợp những hội viên làm kinh tế giỏi, phát huy tinh thần tương thân tương ái để hỗ trợ đồng đội còn khó khăn, nhất là về nhà ở.

Từ điều kiện kinh tế và tình cảm gắn bó với đồng đội, nhiều hội viên đã chung tay hỗ trợ cho CCB có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu là Thượng tá, BSCKII Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nhân - Doanh nghiệp CCB thành phố Huế. Nhiều năm nay, ông Sơn duy trì mức hỗ trợ 60 triệu đồng/năm để xây một căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” và 60 triệu đồng sửa chữa hai căn nhà, mỗi căn được hỗ trợ 30 triệu đồng. Hằng năm, Phòng khám đa khoa Nguyễn Thanh Sơn còn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 200 - 250 lượt hội viên và người dân khó khăn, với tổng kinh phí từ 150 - 200 triệu đồng. Những đóng góp ấy góp phần giúp đồng đội ổn định cuộc sống, lan tỏa nghĩa tình người lính trong cộng đồng.

Đại tá Lê Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội CCB thành phố Huế, cho biết: Phong trào xây dựng “Nhà Nghĩa tình đồng đội” được duy trì bền bỉ, gắn với nhiệm vụ chăm lo đời sống hội viên và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Các cấp hội tiếp tục rà soát, ưu tiên những trường hợp khó khăn về nhà ở, nhất là các căn nhà xuống cấp, không bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão; đồng thời vận động thêm nguồn lực để hỗ trợ hội viên ổn định cuộc sống.

Giá trị của những mái nhà “Nghĩa tình đồng đội” không chỉ nằm ở số căn nhà hay kinh phí hỗ trợ, mà còn ở niềm vui, sự an tâm dành cho những người từng cống hiến cho đất nước. Qua đó, phẩm chất người lính “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa bằng trách nhiệm, sự gắn bó và nghĩa tình giữa những người lính hôm nay.

Tính đến tháng 10/2026, Hội CCB thành phố Huế đã hỗ trợ xây mới 4 căn nhà với kinh phí 280 triệu đồng, sửa chữa 4 căn nhà với kinh phí 120 triệu đồng. Trong giai đoạn 2021 - 2026, các cấp hội đã vận động xây mới 33 căn nhà, sửa chữa 71 căn nhà, với tổng kinh phí hơn 3,1 tỷ đồng.