Giá vàng hôm nay (27-10): Vàng nhẫn trong nước giảm

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng của hầu hết các thương hiệu đứng yên so với sáng qua. Riêng giá vàng miếng DOJI giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ và Phú Quý niêm yết ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cụ thể, theo ghi nhận vào sáng nay (27-10), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay ở các thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ giảm so với sáng qua. Riêng SJC và Phú Quý đi ngang so với sáng qua.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giữ nguyên mức 135 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tương tự, vàng nhẫn Phú Quý đi ngang ở mức 137,7 - 140,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) so với sáng qua.

Trong khi đó, vàng nhẫn DOJI giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 137,1 - 141,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn PNJ giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 137,6 - 140,6 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, xuống còn 135,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trên thị trường trong nước được niêm yết sáng 27-10 như sau:

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 4.017,2 USD/ounce, tăng hơn 14 USD/ounce so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Ảnh minh họa: kitco.com

Giá vàng giao ngay tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai tại Mỹ, do giá dầu thô giảm đã làm dịu bớt một số lo ngại về lạm phát và giảm áp lực lên kim loại quý trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.

Theo Kitco News, các ngân hàng trung ương sẽ chi phối tin tức kinh tế tuần này, với các quyết định về lãi suất từ Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Canada và Nhật Bản, nhưng thị trường cũng sẽ phải phân tích một loạt dữ liệu về tăng trưởng, tiêu dùng và nhà ở.

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, bà Roukaya Ibrahim, chiến lược gia trưởng về hàng hóa tại BCA Research cho rằng, đợt bán tháo trong tuần qua gây thất vọng nhưng chưa đủ để xác nhận một xu hướng giảm sâu hơn. Theo bà, thị trường vàng thế giới vẫn thể hiện khả năng chống chịu tương đối tốt trước những bất lợi của kinh tế vĩ mô. Các chỉ báo kỹ thuật cũng đang nghiêng về khả năng phục hồi.

Bà Ibrahim cho rằng, đồng USD mạnh và áp lực lạm phát dai dẳng vẫn hạn chế triển vọng tăng giá của vàng. Dù các chỉ báo kỹ thuật cho thấy kim loại quý có thể phục hồi sau đợt bán tháo, những yếu tố vĩ mô chưa đủ thuận lợi để tạo ra một đợt tăng mạnh.

Ông Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho biết xung đột Iran cùng những tác động đến giá dầu, kỳ vọng lạm phát và dự báo lãi suất của Fed tiếp tục cản trở đà tăng của giá vàng.

Theo ông Lusk, giá vàng khó phục hồi nếu eo biển Hormuz chưa được mở lại và các cuộc xung đột chưa kết thúc. Ông dự báo giá vàng có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, mức giá thấp hơn có thể thu hút nhà đầu tư mua vào. Lực mua có thể xuất hiện khi vàng xuống dưới 4.000 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 1,764 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,819 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,645 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,712 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,648 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,716 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 53,95 USD/ounce, tăng 0,18 USD/ounce.