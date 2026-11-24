Tiết mục hát then, đàn tính trong phần thi của Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tại Cuộc thi “Giới thiệu sách địa chí tỉnh Lạng Sơn” năm 2026

Bà Phan Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin: Các hoạt động được tổ chức phù hợp với từng cấp học, giúp học sinh hiểu hơn về lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc, từ đó bồi dưỡng niềm tự hào, ý thức gìn giữ và trách nhiệm phát huy giá trị di sản quê hương.

Toàn tỉnh hiện có 246 trường phổ thông từ tiểu học đến THPT với trên 150.000 học sinh. Hiện nay, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh triển khai tuyên truyền, giáo dục về di sản văn hóa, lồng ghép nội dung bảo tồn, phát huy giá trị di sản vào hoạt động giảng dạy. Hằng năm, trên 85% trường học tổ chức hoạt động ngoại khóa gắn với văn hóa địa phương, thu hút hàng chục nghìn lượt học sinh tham gia tham quan, học tập tại bảo tàng, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và lễ hội.

Toàn tỉnh hiện có 246 trường phổ thông từ tiểu học đến THPT với trên 150.000 học sinh. Hiện nay, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh triển khai tuyên truyền, giáo dục về di sản văn hóa, lồng ghép nội dung bảo tồn, phát huy giá trị di sản vào hoạt động giảng dạy. Hằng năm, trên 85% trường học tổ chức hoạt động ngoại khóa gắn với văn hóa địa phương, thu hút hàng chục nghìn lượt học sinh tham gia tham quan, học tập tại bảo tàng, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và lễ hội.

Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan, đơn vị xây dựng, ký kết chương trình công tác “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong hệ thống Bảo tàng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”; biên soạn, sử dụng tài liệu giáo dục địa phương và tài liệu giảng dạy phù hợp với từng cấp học. Trên cơ sở đó, các trường lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế, đưa những giá trị văn hóa gần gũi với đời sống học sinh vào bài giảng và hoạt động trải nghiệm.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Văn Quan (xã Văn Quan), việc giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc được quan tâm thường xuyên. Từ năm 2020 đến nay, nhà trường đã tổ chức 18 lớp học hát then, đàn tính, múa chầu với hơn 460 lượt học sinh tham gia. Năm 2021, nhà trường thành lập Câu lạc bộ Dân ca “Hoa hồi xanh” và duy trì sinh hoạt thường xuyên.

Thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Văn Quan (xã Văn Quan) tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Dân ca “Hoa hồi xanh”

Thầy Phùng Văn Thời, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Câu lạc bộ hoạt động theo phương châm “người biết nhiều dạy người biết ít”, các thành viên cùng chia sẻ, hướng dẫn nhau học hát then, đàn tính, múa chầu. Sau khoảng 3 tháng, nhiều em đã có thể đàn, hát từ 1 đến 3 làn điệu then, tham gia biểu diễn. Câu lạc bộ không chỉ tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ mà còn góp phần đưa những giá trị văn hóa của dân tộc đến với thế hệ trẻ.

Học sinh, giáo viên Trường THPT Bình Gia (xã Bình Gia) tìm hiểu lịch sử nhà trường tại phòng truyền thống

Đáng chú ý, ở nhiều trường, các câu lạc bộ dân ca, dân vũ như hát then, đàn tính, sli, lượn được duy trì, tạo điều kiện để học sinh học và thực hành những loại hình văn hóa truyền thống. Không chỉ tập luyện trong các buổi sinh hoạt, các em còn tham gia biểu diễn trong ngày hội văn hóa, chương trình văn nghệ, hoạt động giao lưu của nhà trường và địa phương. Nhiều tiết mục hát then, múa chầu, trình diễn trang phục truyền thống do chính học sinh thể hiện đã góp phần đưa văn hóa dân tộc vào đời sống học đường.

“Câu lạc bộ hoạt động theo phương châm “người biết nhiều dạy người biết ít”, các thành viên cùng chia sẻ, hướng dẫn nhau học hát then, đàn tính, múa chầu. Sau khoảng 3 tháng, nhiều em đã có thể đàn, hát từ 1 đến 3 làn điệu then, tham gia biểu diễn. Câu lạc bộ không chỉ tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ mà còn góp phần đưa những giá trị văn hóa của dân tộc đến với thế hệ trẻ”.

Thầy Phùng Văn Thời, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Văn Quan

Bên cạnh đó, các trường còn chú trọng tổ chức cho học sinh tìm hiểu lịch sử, văn hóa thông qua những chuyến tham quan, học tập thực tế. Tùy điều kiện từng địa phương, học sinh được đến bảo tàng, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, tìm hiểu về lễ hội, phong tục, tập quán và nghe giới thiệu về những dấu mốc lịch sử gắn với quê hương. Các trường duy trì câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian, câu lạc bộ “Em yêu lịch sử”; tổ chức sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề, ngày hội văn hóa dân tộc, hội thi, trình diễn trang phục truyền thống và trò chơi dân gian... Em Dương Thị Thương, học sinh lớp 11, Trường THPT Bắc Sơn chia sẻ: Em đã được tham gia nhiều hoạt động do nhà trường tổ chức như tham quan đồn Mỏ Nhài, đình Nông Lục và Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn. Qua nghe giới thiệu, tìm hiểu tại các địa điểm, em hiểu rõ hơn truyền thống cách mạng của quê hương. Từ đó giúp em thêm yêu, tự hào về nơi mình sinh ra và tự nhủ phải nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành người có ích.

Từ những câu lạc bộ dân ca trong trường học đến các hoạt động tham quan, trải nghiệm thực tế, giáo dục di sản đang mở ra nhiều cơ hội để học sinh tiếp cận, tìm hiểu và thực hành các loại hình văn hóa truyền thống. Khi được trực tiếp tham gia, trải nghiệm và hiểu rõ ý nghĩa của di sản, thế hệ trẻ sẽ nêu cao ý thức trách nhiệm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc.