Với mỗi người, tình yêu đất nước cũng bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Là tiếng Việt trong câu chuyện bà kể, là con đường đến trường, là hương lúa mới, là những câu thơ đầu tiên ta thuộc lòng từ thuở ấu thơ... Qua thơ ca, tình yêu nguồn cội được nuôi dưỡng và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tác giả Huỳnh Mai Liên và nhà thơ Bảo Ngọc giao lưu cùng độc giả trong khuôn khổ tiệc thơ “Đất nước là gì?”

Tiệc thơ mời gọi bạn đọc, đặc biệt là các bạn nhỏ và gia đình, cùng khám phá một câu hỏi giản dị mà chứa đựng biết bao điều đặc biệt: “Đất nước là gì?” Bởi tình yêu quê hương đôi khi bắt đầu thật giản dị, từ một câu thơ chạm đến trái tim hay một khoảnh khắc khiến ta chợt nhận ra vẻ đẹp quanh mình.

Tiệc thơ đã tạo nên một không gian để những tâm hồn đồng điệu cùng gặp gỡ, đọc thơ, sẻ chia và lan tỏa tình yêu văn chương; để những vần thơ đẹp tiếp tục nuôi dưỡng tâm hồn, vun đắp tình yêu văn hóa Việt và kết nối các thế hệ.

Với ngôn ngữ tự nhiên, tập thơ “Đất nước là gì” mang những bài học đầu đời về tình yêu thương, sự đồng cảm, lòng trân trọng và sẻ chia.

Với ngôn ngữ tự nhiên, nhịp thơ vui tươi và những hình ảnh gần gũi, tác giả Huỳnh Mai Liên đưa vào tập thơ “Đất nước là gì” những bài học đầu đời về tình yêu thương, sự đồng cảm, lòng trân trọng và sẻ chia. Đặc biệt, nhiều sáng tác của chị đã được lựa chọn đưa vào sách giáo khoa, trở thành những vần thơ thân thuộc với nhiều thế hệ học sinh.

Đất nước là gì? là cuốn sách để trẻ thơ đọc, khám phá và lớn lên cùng những tình cảm đẹp đẽ. Cũng là dịp để cha mẹ đọc cùng con, kể cho con nghe về quê hương, về những người thân yêu và về thế giới rộng lớn. Bởi tình yêu đất nước có thể bắt đầu từ một vòng tay ôm mẹ, một tình bạn đẹp, một hạt cát bên bờ biển hay một món quà gửi đến người bạn phương xa. Để rồi, từ những điều giản đơn ấy, tình yêu đất nước cứ thế lớn lên trong mỗi chúng ta.

Tiệc thơ đã tạo nên một không gian để những tâm hồn đồng điệu cùng gặp gỡ, đọc thơ, sẻ chia và lan tỏa tình yêu văn chương.

Chia sẻ về tập thơ “Đất nước là gì?”, tác giả Huỳnh Mai Liên cho biết, cảm hứng sáng tác ban đầu của chị xoay quanh hình ảnh người mẹ, một đề tài thiêng liêng mà có lẽ cả đời viết cũng không thể khai thác hết. Trong tập thơ, hình ảnh người mẹ xuất hiện xuyên suốt, gắn với ý niệm về cội nguồn. Theo tác giả, tình yêu quê hương, đất nước trước hết được nuôi dưỡng từ tình cảm gia đình, từ những điều thân thuộc nhất, được trao truyền qua các thế hệ. Chính từ những điều bình dị, nhỏ bé ấy, tình yêu đất nước dần được vun đắp và hình thành.

Nhà thơ Bảo Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam nhận định, với tập thơ “Đất nước là gì?”, tác giả Huỳnh Mai Liên đã lựa chọn những hình ảnh thân thuộc của gia đình, thiên nhiên và cuộc sống để trò chuyện cùng các em về tình yêu quê hương, Tổ quốc. Qua những bài thơ ấy, tác giả gửi gắm mong muốn trẻ em biết yêu thương và nhận ra ý nghĩa của những điều bình dị. Và từ những điều bé nhỏ ấy, hình hài đất nước sẽ dần lớn lên trong tâm hồn mỗi người.