Đại sứ Trần Thị Thu Thìn phát biểu tại sự kiện. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)

Trong không khí trang nghiêm, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn cùng bà con cộng đồng thành kính dâng hương trước bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn đối với Người và các thế hệ đi trước đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Trần Thị Thu Thìn nhấn mạnh tinh thần đại đoàn kết là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh giúp dân tộc Việt Nam vượt qua khó khăn, xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong khi đó, văn hóa là nền tảng tinh thần, cội nguồn và bản sắc tạo nên sức sống của dân tộc.

Đại sứ cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết xác định phát triển văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực và trụ cột cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Toàn cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thủ đô Maputo, Mozambique. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)

Đại sứ mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau, xây dựng cộng đồng người Việt tại Mozambique gắn bó, nhân ái. Mỗi người Việt Nam cũng được kỳ vọng trở thành cầu nối văn hóa, giới thiệu những nét đẹp của đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè Mozambique, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Nhân dịp này, Đại sứ thông tin tới cộng đồng về những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đồng thời phổ biến những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Sự kiện góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt, đồng thời lan tỏa và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc tại Mozambique. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)

Đại sứ khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực chiến lược quan trọng, cầu nối giữa Việt Nam với thế giới; đồng thời cam kết Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ bà con xây dựng cộng đồng người Việt tại Mozambique ngày càng vững mạnh.

Đại diện cộng đồng, ông Ngô Kim Trọng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Mozambique, bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên hai sự kiện được tổ chức tại nước sở tại. Ông cảm ơn Đại sứ quán đã tổ chức hoạt động ý nghĩa, giúp bà con hiểu rõ hơn về giá trị của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, qua đó tăng cường gắn kết cộng đồng và gìn giữ các giá trị truyền thống.

Bà con cộng đồng người Việt tại Mozambique tham gia các trò chơi dân gian truyền thống. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)

Trong không khí vui tươi, đoàn kết, bà con cùng tham gia các trò chơi dân gian như “Ba người bốn chân”, “Bịt mắt đập niêu”, “Đoán ý đồng đội” và thưởng thức những món ăn truyền thống mang hương vị quê nhà. Các hoạt động góp phần tái hiện không gian văn hóa Việt Nam gần gũi, ấm áp giữa lòng thủ đô Maputo.

(Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)