Đột biến khách đổ về Yên Tử từ nửa đêm, các tuyến lên đỉnh ùn tắc Chính sách miễn phí cáp treo ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 thu hút đông du khách đến Yên Tử. Dòng người nối dài tại khu vực nhà ga và các tuyến đường mòn lên đỉnh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Lê Tiến Dũng, Trưởng phòng Bảo tồn di sản Yên Tử, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, TP Quảng Ninh, cho biết tính đến 10h ngày 24/11, Yên Tử ước tính đón khoảng 15.000 lượt khách, cao gấp 10-20 lần so với ngày thường.

Dù thời tiết có gió lớn, sương mù và mưa nhẹ, từ rạng sáng, dòng người đã nối nhau lên khu vực Chùa Đồng. Nhiều du khách khởi hành từ 0h cùng ngày. Riêng lượng xe máy đến Yên Tử tính đến 6h đã khoảng 5.300 chiếc.

"Lượng khách tăng đột biến trong ngày Văn hóa Việt Nam khi dịch vụ cáp treo miễn phí. Nhiều người bắt đầu hành trình từ 3-4h sáng, thậm chí đến từ tối hôm trước hoặc nửa đêm để kịp lên núi", ông Dũng nói.

Trong ngày thường, vé khứ hồi hai hệ thống cáp treo theo tuyến Giải Oan - chùa Hoa Yên - chùa Đồng có giá 390.000 đồng/người. Vé khứ hồi một chặng từ Giải Oan đến chùa Hoa Yên có giá 320.000 đồng/người.

Chùa Đồng ken đặc người dân, du khách từ sáng sớm 24/11.

Theo ghi nhận tại hiện trường, khu vực ga cáp treo và tuyến đường mòn lên đỉnh Yên Tử đều đông đúc. Hàng dài du khách xếp hàng chờ đến lượt đi cáp treo. Đơn vị vận hành đã huy động 100% nhân lực nhưng lượng người quá đông khiến khu vực này thường xuyên ùn ứ.

Từ sáng sớm, Chùa Đồng đã đặc kín người. Dòng khách đổ về ngày càng đông, nhiều người phải nhích từng bước để đến khu vực trước chùa chiêm bái.

Phong trào leo núi Yên Tử xuyên đêm cũng thu hút giới trẻ trên cả nước thời gian qua. Du khách thường bắt đầu hành trình từ 1-2h sáng để kịp lên đỉnh đón bình minh. Trước lượng người tham gia ngày càng đông, chính quyền địa phương bố trí các tổ y tế tại chùa Hoa Yên, đền An Sinh cùng một số điểm trên tuyến, chuẩn bị trang thiết bị để sẵn sàng hỗ trợ du khách khi cần.

Trong 10 tháng của năm 2026, phường Yên Tử đón khoảng 2,2 triệu lượt khách, tăng 33,8% so với cùng kỳ và đạt 95,6% kế hoạch năm. Trong số này có 30.963 lượt khách quốc tế và 325.998 lượt khách lưu trú. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 4.400 tỷ đồng.

Dòng người leo bộ lên Chùa Đồng sáng 24/11.

Từ nay đến cuối năm, địa phương đặt mục tiêu thu hút thêm ít nhất 140.000 lượt khách, hướng tới hoàn thành kế hoạch đón trên 2,3 triệu lượt trong năm nay. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch dự kiến được tổ chức tại phường, trong đó có khu vực danh sơn Yên Tử.

Khu di tích và danh thắng Yên Tử nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trải rộng khoảng 9.295 ha, gồm hai cụm chính. Cụm thứ nhất kéo dài từ Dốc Đỏ đến bến xe Giải Oan, với các công trình như chùa Trình, chùa Suối Tắm, chùa Cầm Thực và chùa Lân (Thiền viện Trúc Lâm). Cụm trung tâm trải từ chùa Giải Oan đến chùa Đồng.

Chùa Hoa Yên và Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử thuộc quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào tháng 7/2025. Khu di tích Yên Tử được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt năm 2012.

Chính sách miễn phí tham quan và trông giữ xe tại Yên Tử trong 3 năm (2026-2028) được kỳ vọng thu hút thêm du khách, quảng bá hình ảnh điểm đến.

Dòng khách đổ về Chùa Đồng ngày càng đông, nhiều người phải nhích từng bước, sáng 24/11.

Châu Sa