Hành trình “về nguồn” gắn kết văn hóa và y đức của tập thể khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tập thể cán bộ, nhân viên Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức chuyến hành trình về nguồn đầy ý nghĩa tại Làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội).

Vượt lên ý nghĩa của một chuyến đi thực tế, hành trình này là dịp để những người chiến sĩ áo trắng nhìn lại cội nguồn di sản dân tộc, từ đó soi chiếu và bồi đắp thêm niềm tự hào về "văn hóa y đức" - nền tảng làm nên sức mạnh chữa lành và hồi sinh chức năng cho người bệnh.

Tìm về miền di sản để soi chiếu cội nguồn y đức

Rời xa không gian quen thuộc của những phòng tập phục hồi chức năng cùng hệ thống máy móc công nghệ cao và nhịp độ làm việc khẩn trương thường nhật tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tập thể bác sĩ, kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng đã cùng nhau bước qua cổng làng Mông Phụ cổ kính.

Tập thể cán bộ, nhân viên Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bên tháp cổ chùa Mía linh thiêng

Trong tà áo dài xanh ngọc bích nền nã hòa quyện cùng sắc vàng nâu của tường đá ong, mái đình rêu phong và ngọn tháp cổ chùa Mía linh thiêng, hình ảnh những người thầy thuốc hiện lên vừa duyên dáng, đậm đà bản sắc truyền thống, vừa toát lên tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn của một tập thể quân y.

Làng cổ Đường Lâm - vùng đất "địa linh nhân kiệt", nơi sinh ra hai vị vua Ngô Quyền và Phùng Hưng, đồng thời lưu giữ trọn vẹn hồn cốt của làng quê Bắc Bộ - mang đến một thông điệp sâu sắc về giá trị của sự bền bỉ và trường tồn.

Những bức tường đá ong sần sùi, những nếp nhà gỗ lim hàng trăm năm tuổi vẫn vững chãi trước bao biến thiên của thời cuộc chính bởi có một nền móng vững chắc và sự nâng niu, gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Với những người làm công tác y tế, câu chuyện về sự trường tồn của di sản văn hóa mang sự tương đồng kỳ diệu với sứ mệnh của nghề y. Nếu văn hóa là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, là cội nguồn nuôi dưỡng bản sắc dân tộc, thì y đức và lòng nhân ái chính là gốc rễ tạo nên giá trị vĩnh cửu của người thầy thuốc.

Trải qua bao thế hệ, truyền thống "Lương y như từ mẫu" đã trở thành một di sản văn hóa tinh thần vô giá của ngành y tế Việt Nam, là kim chỉ nam để mỗi cán bộ y tế vượt qua mọi gian khó, tận tâm phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Phục hồi chức năng - Nghệ thuật chữa lành bằng văn hóa của sự thấu cảm

Trong bức tranh chung của y học hiện đại, chuyên ngành Phục hồi chức năng mang một sứ mệnh vô cùng đặc biệt và nhân văn. Nếu các chuyên khoa khác tập trung vào việc giành giật sự sống từ tay tử thần, thì Phục hồi chức năng lại là hành trình bền bỉ mang lại "chất lượng sống" cho người bệnh.

Chuyến hành trình về với Đường Lâm nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 còn là dịp để các thế hệ cán bộ trong khoa giao lưu, thắt chặt tình đồng chí, đồng nghiệp

Đó là quá trình kiên nhẫn đánh thức từng cử động nhỏ nhất của đôi bàn tay, từng bước chân chập chững, hay từng thanh âm ngôn ngữ tưởng chừng đã tắt lịm sau những biến cố bệnh tật.

Để làm được điều kỳ diệu ấy, kiến thức chuyên môn sâu rộng và trang thiết bị tiên tiến thôi là chưa đủ. Người bác sĩ, kỹ thuật viên phục hồi chức năng phải thực hành nghề nghiệp bằng cả một "nền văn hóa ứng xử" tinh tế và giàu lòng trắc ẩn.

Đó là văn hóa của sự nhẫn nại – khi phải đồng hành cùng người bệnh hàng tháng, thậm chí hàng năm trời với những tiến triển tính bằng milimet.

Đó là văn hóa của sự sẻ chia và khích lệ – khi người thầy thuốc trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp người bệnh vượt qua mặc cảm tàn phế để tìm lại sự tự chủ và tự tin.

Chính sự ân cần, bao dung và coi nỗi đau của người bệnh như nỗi đau của chính người thân mình đã tạo nên bản sắc văn hóa rất riêng của Khoa Phục hồi chức năng - nơi y thuật thăng hoa cùng tình người.

Gắn kết tập thể, tiếp nối truyền thống tự hào

Chuyến hành trình về với Đường Lâm nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 còn là dịp để các thế hệ cán bộ trong khoa giao lưu, thắt chặt tình đồng chí, đồng nghiệp.

Giữa không gian tĩnh lặng và bình yên của miền quê cổ, những câu chuyện nghề, những kỷ niệm trong quá trình điều trị cho bệnh nhân được sẻ chia cởi mở hơn. Những nụ cười rạng rỡ dưới tán đa cổ thụ hay khoảnh khắc cùng nhau lưu giữ kỷ niệm bên giếng nước, sân đình đã xóa nhòa mọi mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, mỗi thành viên trong khoa - đặc biệt là đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên trẻ càng thêm thấu hiểu và tự hào về truyền thống vẻ vang của Khoa Phục hồi chức năng nói riêng và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nói chung.

Việc trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc cũng chính là cách để mỗi người tự nhắc nhở bản thân về trách nhiệm gìn giữ và phát huy "di sản nghề nghiệp" mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Khép lại chuyến đi về nguồn đầy cảm xúc, tập thể Khoa Phục hồi chức năng trở lại với công việc thường nhật bằng một tâm thế mới và nguồn năng lượng tràn đầy. Năng lượng ấy được chắt lọc từ chiều sâu văn hóa ngàn năm của đất Việt, từ sự gắn kết ấm áp của đại gia đình C6 và từ niềm kiêu hãnh của những người chiến sĩ quân y.

Đó chính là động lực nội sinh mạnh mẽ để mỗi cán bộ, nhân viên tiếp tục cống hiến trí tuệ và trái tim, viết tiếp những câu chuyện đẹp về sự hồi sinh kỳ diệu ngay tại từng buồng bệnh.