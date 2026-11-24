Tham dự chương trình có lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành cùng đông đảo người dân và du khách.

Các đại biểu tham dự chương trình

Trong chương trình, các đại biểu và đông đảo du khách đã được thưởng thức các tiết mục dân ca, dân vũ đặc sắc do các nghệ nhân dân gian, diễn viên quần chúng đến từ các câu lạc bộ (CLB) dân ca trên địa bàn tỉnh biểu diễn.

Tiết mục hát then, đàn tính "Mùa hoa lê - Giai điệu quê hương" do thành viên Câu lạc bộ đàn tính - hát then Khánh Xuân, xã Lộc Bình thể hiện

Tiết mục then cổ "Vàn phúc" do thành viên Câu lạc bộ bảo tồn dân ca Cẩu Pung, xã Thất Khê thể hiện

Tiết mục hát ví "Nông thôn đổi mới" do các thành viên Câu lạc bộ văn nghệ dân gian xã Nhất Hòa thể hiện

Các tiết mục được dàn dựng công phu, phong phú về nội dung, thể loại, đại diện cho các loại hình di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của tỉnh như: hát then, đàn tính, hát ví, hát phong slư…

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã trao giải thưởng và giấy chứng nhận cho 4 tập thể, 9 cá nhân đạt giải trong Cuộc thi Ảnh đẹp “Tự hào bản sắc dân tộc – tự hào người cán bộ văn hoá, thể thao và du lịch năm 2026”.

Các cá nhân xuất sắc nhận giải thưởng tại Cuộc thi Ảnh đẹp “Tự hào bản sắc dân tộc – Tự hào người cán bộ văn hoá, thể thao và du lịch năm 2026”

Được biết, cuộc thi được toàn ngành phát động từ ngày 12 - 17/11/2026. Sau thời gian triển khai, Ban Tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận 24 bộ hồ sơ với tổng số 78 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm tham dự đã bám sát chủ đề và phản ánh sinh động vẻ đẹp bản sắc văn hóa dân tộc, cảnh quan thiên nhiên, con người Lạng Sơn và các hoạt động chuyên môn của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Các tập thể đạt giải tại Cuộc thi Ảnh đẹp “Tự hào bản sắc dân tộc – Tự hào người cán bộ văn hoá, thể thao và du lịch năm 2026”

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn 13 tác phẩm trao giải, trong đó có 4 giải ở nội dung ảnh tập thể (1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích); 9 giải ở nội dung ảnh cá nhân (gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 6 giải khuyến khích).

Chương trình không chỉ tạo không gian giao lưu, trình diễn và giới thiệu các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của tỉnh mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trân trọng và trách nhiệm gìn giữ di sản trong cộng đồng. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của các nghệ nhân và cộng đồng trong việc trao truyền, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, để di sản thực sự hiện diện trong đời sống và được tiếp nối qua các thế hệ.