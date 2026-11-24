Nhân sự kiện này, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long đã chia sẻ đánh giá của anh về ý tưởng và danh mục tác phẩm của chương trình này.

Tinh hoa các vùng văn hóa cùng gặp nhau trên một sân khấu

Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long

* Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), một chương trình mang tên "Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền" có ý nghĩa thế nào?

- Tôi cho rằng đây là một hoạt động có ý nghĩa, nhất là trong năm đầu tiên ngày 24/11 được xác lập là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Đây là một dấu mốc đáng ghi nhận, cho thấy vị thế của văn hóa ngày càng được củng cố, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa.

Tôi cũng trân trọng nỗ lực của báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) khi đứng ra tổ chức một chương trình nghệ thuật quy mô lớn, quy tụ nhiều nghệ sĩ và loại hình nghệ thuật. Với một cơ quan báo chí, đây không chỉ là hoạt động truyền thông mà còn là cách trực tiếp góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

* Theo anh, nên hiểu chữ "hội tụ" trong tên chương trình như thế nào?

- Văn hóa Việt Nam là một chỉnh thể được hình thành từ nhiều vùng văn hóa với những đặc trưng riêng. Mỗi loại hình nghệ thuật có lịch sử, ngôn ngữ biểu đạt và không gian văn hóa khác nhau. Khi cùng xuất hiện trên một sân khấu, điều quan trọng là làm sao để mỗi loại hình có cơ hội thể hiện được bản sắc của mình, đồng thời góp phần làm rõ sự phong phú của văn hóa dân tộc. Bản sắc Việt Nam được bồi đắp từ nhiều dòng chảy.

Ca sĩ Kyo York sẽ hát “Bèo dạt mây trôi” bằng lời tiếng Anh. Ảnh: BTC -

* Chương trình có sự góp mặt của nghệ sĩ quốc tế: nghệ sĩ Sanchita Kulkarni (Ấn Độ) cùng hát quan họ mở màn, Kyo York hát "Bèo dạt mây trôi" bằng lời tiếng Anh. Anh nhìn nhận thế nào về "sự hội tụ" mở rộng ra ngoài biên giới này?

- Đây là một điểm nhấn thú vị của chương trình. Khi nghệ sĩ nước ngoài tham gia hát quan họ, hoặc một ca khúc dân ca Việt Nam được chuyển tải bằng tiếng Anh, âm nhạc truyền thống có thêm cơ hội bước vào những cuộc giao tiếp văn hóa rộng hơn.

* Nhìn tổng thể các tiết mục, anh nhận xét gì về cách chọn bài?

- Điều tôi chú ý là chương trình không bó hẹp trong một loại hình nghệ thuật hoặc một không gian văn hóa. Quan họ, chầu văn, xẩm, chèo, dân ca Nghệ Tĩnh và các làn điệu truyền thống Nam bộ đều có những đặc trưng riêng, phản ánh những sắc thái khác nhau trong đời sống tinh thần của người Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc đưa vào một số sáng tác mới trên chất liệu dân gian giúp chương trình có thêm sự kết nối với đời sống âm nhạc hôm nay. Theo tôi, cách lựa chọn này tạo được một bức tranh tương đối đa dạng.

Quan họ Bắc Ninh sẽ góp mặt với một số tiết mục, trong đó có tiết mục mở màn “Ngồi tựa mạn thuyền - Đò đưa”. Ảnh có tính chất minh hoạ. Ảnh: Việt Hùng

Quan họ là một di sản đặc sắc của vùng Kinh Bắc, đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Việc quan họ xuất hiện với tần suất khá lớn (5 - 6 tiết mục) cho thấy sự quan tâm của chương trình đối với một loại hình nghệ thuật có sức sống và khả năng lan tỏa rộng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa nên xem quan họ là đại diện cho toàn bộ văn hóa miền Bắc hoặc văn hóa Việt Nam. Giá trị của quan họ sẽ được nhận diện rõ hơn khi đặt bên cạnh những loại hình khác. Chính sự đa dạng ấy mới làm nên diện mạo phong phú của văn hóa dân tộc.

"Nếu tiết mục mở màn gợi về cội nguồn, về vùng văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ, thì tiết mục kết thúc với tên gọi Việt Nam tinh hoa hướng đến một tinh thần chung, một sự kết nối rộng hơn. Cách sắp xếp ấy gợi ra hành trình từ những giá trị cụ thể của từng vùng miền đến ý thức về bản sắc văn hóa dân tộc" - nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long.

* Anh đánh giá thế nào về sự có mặt của các tiết mục đại diện miền Trung và miền Nam, như tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh "Sông Lam tình mẹ" (NSND Hồng Lựu, NS Quỳnh Như) và bài "Văn hóa Việt Nam - Bản sắc Việt Nam" theo điệu Xuân tình, Lưu thủy trường (NSND Tấn Giao)?

- Tôi đánh giá cao việc chương trình dành không gian cho những sắc thái âm nhạc miền Trung và miền Nam. Dân ca Nghệ Tĩnh có chiều sâu trữ tình, giàu tính tự sự, gắn bó mật thiết với đời sống và tâm hồn người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trong khi đó, Xuân tình và Lưu thủy trường là những bài bản quen trong âm nhạc truyền thống Nam bộ, gắn với không gian đờn ca tài tử và sân khấu cải lương. Mỗi loại hình có một ngôn ngữ riêng. Sự hiện diện của chúng giúp khán giả nhận ra rằng bản sắc văn hóa Việt Nam không đơn nhất mà được tạo nên từ nhiều dòng chảy, nhiều sắc thái cùng tồn tại và bồi đắp cho nhau.

Di sản chỉ sống khi hiện diện trong đời sống hôm nay

* Bên cạnh những làn điệu cổ, chương trình có các sáng tác mới như "Mái đình làng biển" (Nguyễn Cường), "Nắng đã mềm chưa - Thắm sắc muôn màu" (Nguyễn Quang Minh), "Việt Nam tinh hoa" (Nguyễn Hải Phong). Theo anh, sự kết hợp giữa cổ và tân có ý nghĩa gì?

- Tôi cho rằng đây là một hướng tiếp cận cần thiết. Di sản chỉ thực sự có sức sống khi vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay, chứ không chỉ được lưu giữ trong các không gian bảo tồn. Những sáng tác mới khai thác chất liệu dân gian có thể tạo ra những cách tiếp cận gần gũi hơn với công chúng đương thời. Tuy nhiên, điều quan trọng là người sáng tác phải hiểu chất liệu mình sử dụng, nhận ra đâu là đặc trưng cần được tôn trọng và đâu là không gian có thể sáng tạo.

* Trong danh mục, anh ấn tượng nhất với những tác phẩm hoặc tiết mục nào? Vì sao?

- Trước hết tôi chú ý đến tiết mục Xẩm Hà thành, bởi hát xẩm là loại hình nghệ thuật tôi đã có nhiều năm nghiên cứu và tham gia vào quá trình phục hồi, đưa trở lại đời sống. Xẩm mang trong mình tiếng nói của đời sống đô thị, vừa bình dân, gần gũi, vừa có khả năng phản ánh xã hội rất sâu sắc.

Tôi cũng chờ đợi Sông Lam tình mẹ, bởi dân ca Nghệ Tĩnh có một chiều sâu tình cảm đặc biệt, sự kết hợp giữa các nghệ sĩ trong tiết mục này là điều đáng quan tâm. Ngoài ra, Mái đình làng biển của nhạc sĩ Nguyễn Cường cũng gợi sự chú ý bởi cách một nhạc sĩ đương thời tiếp cận và khai thác chất liệu văn hóa dân gian.

NSND Thanh Ngoan sẽ thể hiện tiết mục “Xẩm Hà thành”, tiết mục được nhà nghiên cứu Quang Long đặc biệt chờ đợi. Còn NSND Thu Huyền sẽ mang đến làn điệu chèo “Duyên phận phải chiều”

* Cách sắp xếp chương trình, mở đầu bằng quan họ "Ngồi tựa mạn thuyền - Đò đưa" và khép lại bằng "Việt Nam tinh hoa", gợi cho anh suy nghĩ gì về câu chuyện mà chương trình muốn kể?

- Tôi cảm nhận được một ý đồ khá rõ là chương trình được bắt đầu từ một không gian văn hóa truyền thống cụ thể, với những làn điệu dân ca cổ quen thuộc, rồi mở rộng ra một bức tranh văn hóa Việt Nam đa dạng hơn.

Nếu tiết mục mở màn gợi về cội nguồn, về vùng văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ, thì tiết mục kết thúc với tên gọi Việt Nam tinh hoa hướng đến một tinh thần chung, một sự kết nối rộng hơn. Cách sắp xếp ấy gợi ra hành trình từ những giá trị cụ thể của từng vùng miền đến ý thức về bản sắc văn hóa dân tộc.

* Chương trình quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ các NSND, NSƯT đến nghệ sĩ trẻ, nhóm nhạc trẻ và nghệ sĩ quốc tế. Theo anh, điều này nói lên gì về sự tiếp nối và trao truyền di sản?

- Sự tiếp nối di sản không thể chỉ trông đợi vào những nghệ sĩ đã dành cả cuộc đời gắn bó với nghệ thuật truyền thống. Cần có những thế hệ kế tiếp tham gia học tập, thực hành, sáng tạo và đưa di sản đến với công chúng mới. Vì vậy, việc một chương trình quy tụ nghệ sĩ nhiều thế hệ là điều đáng khích lệ.

Tuy nhiên, trao truyền di sản không đơn giản là cùng đứng trên một sân khấu. Quan trọng hơn là sự kiên trì để có một quá trình học hỏi, tích lũy tri thức nghề nghiệp một cách bền bỉ để có thể thấu hiểu những giá trị cốt lõi của từng loại hình. Khi có được nền tảng ấy, người trẻ mới có thể tiếp nối và đóng góp cho di sản bằng tiếng nói của thế hệ mình.

Một đêm biểu diễn chèo định kỳ tại phố cổ Hà Nội. Theo nhà nghiên cứu Quang Long, di sản chỉ thực sự có sức sống khi vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay. Ảnh: Khánh Hòa

* Từ chương trình này, anh có kỳ vọng hoặc khuyến nghị gì để âm nhạc truyền thống được lan tỏa rộng hơn, nhất là tới người trẻ và trên các nền tảng số?

- Theo tôi, trước hết cần tạo thêm những cơ hội để công chúng, đặc biệt là người trẻ, được trực tiếp tiếp xúc với âm nhạc truyền thống. Các chương trình biểu diễn, hoạt động trải nghiệm, giáo dục nghệ thuật trong nhà trường và những sản phẩm truyền thông chất lượng đều có vai trò riêng.

Với nền tảng số, chúng ta cần tận dụng khả năng lan tỏa rất lớn của công nghệ, nhưng không nên chỉ chạy theo những đoạn trích ngắn hoặc hiệu ứng nhất thời. Cần có những nội dung giúp người xem hiểu được câu chuyện, đặc trưng và giá trị của từng loại hình. Muốn di sản được yêu mến lâu dài, trước hết phải giúp công chúng hiểu và cảm nhận được giá trị của nó.

* Nếu nói một câu với khán giả trước giờ mở màn, anh sẽ nói gì để mời họ đến với chương trình?

- Tôi mong khán giả đến với chương trình bằng một tâm thế cởi mở, để cùng lắng nghe, cảm nhận những sắc thái văn hóa khác nhau của đất nước mình. Có thể quý vị đã rất quen với quan họ, chèo, xẩm hay dân ca Nghệ Tĩnh, nhưng khi những loại hình ấy cùng gặp gỡ trong một không gian nghệ thuật, chúng ta có thể nhận ra thêm những vẻ đẹp và mối liên hệ giữa chúng.

Hy vọng chương trình sẽ đem đến cho mỗi người một buổi thưởng thức nghệ thuật ý nghĩa, đồng thời tăng thêm tình yêu và sự quan tâm đối với di sản văn hóa Việt Nam.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

"Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền" Chương trình diễn ra lúc 14h ngày 24/11 tại Nhà hát Vinpearl Theatre - Ocean City, tầng 3, Vincom Mega Mall Ocean City, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Đơn vị tổ chức: Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN). Trưởng Ban Tổ chức: Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập. Nghệ sĩ biểu diễn: NSND Thúy Hường, NSND Thu Huyền, NSND Kiều Oanh, NSND Thanh Ngoan, NSND Tấn Giao, NSND Hồng Lựu, NSƯT Quốc Phòng, NSƯT Việt Thắng, NSƯT Mai Lý và các nghệ sĩ Kyo York (Mỹ), Sanchita Kulkarni (Ấn Độ), Chu Thúy Hằng, Thu Trang, Quỳnh Như, nhóm Dòng Thời Gian, Nhà hát Quan họ Bắc Ninh và vũ đoàn... Dẫn chương trình: MC Danh Tùng, MC Mỹ Vân.