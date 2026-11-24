Tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, tổ chức tại tỉnh Điện Biên vào tháng 10/2026, chương trình nghệ thuật của tỉnh Lào Cai với chủ đề “Về Lào Cai - Nghe người Mông kể chuyện” được giới chuyên môn đánh giá cao bởi sự kết hợp hài hòa giữa tính nghệ thuật và việc khai thác các giá trị văn hóa truyền thống. Thông qua các tiết mục trình diễn trang phục “Sắc Mông miền thương nhớ”, hòa tấu nhạc cụ “Âm vang đại ngàn”, hát dân ca giao duyên “Lời hẹn ước”, múa “Sợi lanh kể chuyện” và trình diễn nghệ thuật khèn Mông “Hồn núi tình khèn”, bức tranh đời sống văn hóa của đồng bào được khắc họa sinh động, từ lao động sản xuất, trang phục, âm nhạc đến đời sống tinh thần.

Nghệ thuật truyền thống được trình diễn trên sân khấu, góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa và đời sống tinh thần của đồng bào Mông.

Để xây dựng chương trình, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao tỉnh đã khảo sát thực tế, tìm hiểu phong tục, tập quán và lựa chọn nghệ nhân tại nhiều địa phương. Theo nhạc sĩ Vũ Đình Trọng - Phó Giám đốc Trung tâm, đạo diễn chương trình, khó khăn lớn nhất không phải thiếu chất liệu mà là vốn văn hóa dân gian của đồng bào Mông quá phong phú, mỗi vùng như Si Ma Cai, Bắc Hà, Sa Pa, Mù Cang Chải, Trạm Tấu… lại có nét riêng. Vì vậy, ê-kíp phải chọn lọc những giá trị tiêu biểu, vừa tạo sự kết nối, vừa giữ được bản sắc từng vùng.

Hơn 40 nghệ nhân từ nhiều địa phương được kết nối, tham gia tập luyện và biểu diễn. Theo nhạc sĩ Vũ Đình Trọng, ê-kíp đã chọn lọc những nét văn hóa tương đồng để tạo nên sắc thái chung, đồng thời giữ cách thể hiện riêng với những giá trị mang đặc trưng từng vùng. Cách làm này được thể hiện rõ trong tiết mục “Hồn núi tình khèn”, khi kỹ thuật biểu diễn khèn của các nghệ nhân đến từ Si Ma Cai, Bắc Hà, Trạm Tấu, Mù Cang Chải được kết hợp, tạo nên không gian trình diễn phong phú, tôn vinh sức sống của nghệ thuật khèn Mông qua nhiều thế hệ.

Tiết mục “Hồn núi tình khèn” kết hợp kỹ thuật biểu diễn khèn của các nghệ nhân đến từ vùng khác nhau, góp phần tôn vinh sức sống của nghệ thuật khèn Mông qua nhiều thế hệ.

Theo nhạc sĩ Vũ Đình Trọng, trong quá trình dàn dựng, yêu cầu đặt ra là tạo sức hấp dẫn cho tiết mục nhưng không làm mất đi bản sắc truyền thống.

"Người làm nghệ thuật cần tiết chế sáng tạo, tôn trọng cách trình diễn của nghệ nhân; từ động tác múa, âm nhạc đến trang phục, đạo cụ và cảnh trí đều phải phù hợp với văn hóa cộng đồng. Các nghệ nhân phải là trọng tâm, là nhân vật chính trong phần trình diễn" - nhạc sĩ Vũ Đình Trọng nhấn mạnh.

Tại ngày hội, “Hồn núi tình khèn” giành giải A; “Âm vang đại ngàn”, “Lời hẹn ước”, “Sợi lanh kể chuyện” đoạt giải B và “Thương nhau tìm về” đoạt giải C. Kết quả này ghi nhận nỗ lực của ê-kíp dàn dựng, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn của nghệ thuật biểu diễn từ chất liệu văn hóa truyền thống.

Trong hoạt động biểu diễn chuyên nghiệp, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao tỉnh Lào Cai luôn chú trọng khai thác chất liệu văn hóa dân gian. Từ việc tìm hiểu đời sống cộng đồng, các nghệ sĩ chọn lọc những giá trị đặc sắc, chuyển tải thành ngôn ngữ nghệ thuật, tạo nên các tác phẩm mang dấu ấn văn hóa riêng. Hướng đi này được thể hiện rõ qua chương trình nghệ thuật “Lào Cai mạch nguồn chảy mãi” tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2024 (đợt 1). Thông qua các tiết mục ca múa nhạc và hòa tấu nhạc cụ đậm bản sắc dân tộc, chương trình đã khắc họa bức tranh văn hóa đa dạng, giàu sắc màu của Lào Cai. Chương trình quy tụ nhiều tiết mục khai thác chất liệu văn hóa truyền thống như hòa tấu “Thêm vào văn tự người Dao”, múa “Mùa váy mới” của dân tộc Mông, “Nhé khổ sinh” (Đuổi Ma lửa) của dân tộc Bố Y, “Cú sí lủ a ray” (Mùa hái bông trên nương) của dân tộc Thu Lao… Mỗi tác phẩm tái hiện một nét đặc trưng trong đời sống cộng đồng qua âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật sân khấu.

Chất liệu văn hóa dân gian của nhiều dân tộc được khai thác, sáng tạo trong các tác phẩm nghệ thuật.

Tiết mục múa Nhé khổ sinh. (Nguồn video: Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao tỉnh Lào Cai)

Tiêu biểu là tác phẩm múa “Mùa hái bông trên nương” đoạt huy chương Vàng tại Liên hoan. Lấy cảm hứng từ nghề trồng bông, dệt vải lâu đời của đồng bào Thu Lao ở Si Ma Cai, tác phẩm tái hiện các công đoạn hái bông, bật bông, xe sợi, nhuộm vải qua ngôn ngữ múa mềm mại, tinh tế, tôn vinh vẻ đẹp lao động và đời sống tinh thần của cộng đồng.

Để tạo nên tác phẩm vừa đậm bản sắc vừa giàu tính nghệ thuật, biên đạo Xuân Hạnh cùng các nghệ sĩ đã dành nhiều thời gian tìm tòi, thể nghiệm. Dù chất liệu âm nhạc, dân gian của người Thu Lao còn hạn chế, đây cũng là cơ hội để ê-kíp khám phá những cách thể hiện mới. Theo Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Việt Phong - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao tỉnh, thành công của tác phẩm tiếp tục khẳng định định hướng lấy văn hóa dân gian làm mạch nguồn sáng tạo nghệ thuật mà đơn vị kiên trì thực hiện.

Tiết mục múa "Mùa hái bông trên nương" được phát triển từ chất liệu văn hóa dân gian của dân tộc Thu Lao.

Trong quá trình xây dựng tác phẩm, đơn vị thường xuyên tổ chức sưu tầm, khảo sát thực tế tại cộng đồng các dân tộc ít người như Thu Lao, La Chí, Phù Lá… Từ việc tìm hiểu phong tục, tín ngưỡng, lao động và sinh hoạt, các nghệ sĩ chọn lọc chất liệu, thể hiện phù hợp trong kịch bản, âm nhạc, phục trang và dàn dựng sân khấu.

“Sáng tạo nghệ thuật phải gắn với bảo tồn bản sắc, để mỗi tác phẩm vẫn giữ được nét đặc trưng, giúp khán giả nhận ra văn hóa của chính dân tộc mình”.

__Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Việt Phong - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao tỉnh Lào Cai__

Định hướng sáng tạo dựa trên chất liệu văn hóa dân gian đã góp phần tạo nên dấu ấn của Trung tâm tại các kỳ Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc. Đơn vị từng giành huy chương Vàng toàn đoàn vào các năm 2018, 2021 và huy chương Bạc năm 2024; nhiều tác phẩm, tiết mục cũng đoạt huy chương Vàng, huy chương Bạc. Đáng chú ý, sau mỗi kỳ liên hoan, các tiết mục đoạt giải được đưa về biểu diễn phục vụ đồng bào trong tỉnh. Những tác phẩm ấy vì thế có dịp trở lại với chính cộng đồng đã gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa được đưa lên sân khấu.

Tiết mục múa: Mùa váy mới (Nguồn video: Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao tỉnh Lào Cai)

Mỗi tác phẩm nghệ thuật được xây dựng từ chất liệu dân gian là một cách kể câu chuyện văn hóa của cộng đồng bằng ngôn ngữ sân khấu. Việc trân trọng những giá trị nguyên bản, đề cao vai trò của nghệ nhân và cộng đồng trong quá trình sáng tạo giúp bản sắc văn hóa được thể hiện chân thực, giàu sức sống. Qua đó, nghệ thuật biểu diễn trở thành nhịp cầu đưa những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ đến gần hơn với công chúng.