Sự kiện góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống và củng cố khối đại đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tối 23/11, tại Sân vận động Kon Tum, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đêm hội cồng chiêng năm 2026 với chủ đề “Hội tụ bản sắc - Lan tỏa giá trị”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026, diễn ra nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Chương trình thu hút hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và đồng bào các dân tộc tham gia, tạo nên không gian giao lưu văn hóa giàu bản sắc.

Dự chương trình có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và đông đảo người dân, du khách. Những thanh âm cồng chiêng, điệu xoang, làn điệu dân ca, bài chòi cùng sắc màu trang phục truyền thống đã tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, phản ánh sự gắn bó giữa các cộng đồng dân tộc trên địa bàn.

Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum chính thức được trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, ghi nhận những giá trị lịch sử và cách mạng tiêu biểu.

Phát biểu tại đêm hội, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 đã trở thành dịp sinh hoạt văn hóa có sức lan tỏa rộng khắp. Trong gần một tháng, các hoạt động được triển khai tại 96 xã, phường, đặc khu và nhiều cơ quan, đơn vị, từ miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới đến đồng bằng, ven biển và hải đảo. Không chỉ tôn vinh di sản, chuỗi hoạt động còn kết nối các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao với quảng bá tiềm năng và khát vọng phát triển của địa phương.

Từ kết quả đó, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh yêu cầu đưa công tác bảo tồn văn hóa trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống cộng đồng. Trong đó, nghệ nhân, già làng, người có uy tín và chính cộng đồng dân cư giữ vai trò quan trọng trong gìn giữ tiếng nói, phong tục, tập quán, cồng chiêng, dân ca và nghệ thuật truyền thống. Việc trao truyền cho thế hệ trẻ cũng được đặt ra như một nhiệm vụ cần thiết để di sản không chỉ được lưu giữ mà tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Một hướng đi được tỉnh chú trọng là gắn bảo tồn di sản với phát triển bền vững. Những giá trị của Không gian văn hóa cồng chiêng, văn hóa Sa Huỳnh, Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum, sâm Ngọc Linh, Măng Đen và Lý Sơn được xác định là nguồn tài nguyên quan trọng để hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo thêm sinh kế và cải thiện đời sống người dân. Tuy nhiên, phát triển kinh tế cần đi cùng việc tôn trọng giá trị nguyên gốc, không đánh đổi bản sắc văn hóa lấy lợi ích trước mắt.

Cùng với đó, tỉnh đặt yêu cầu tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới các hoạt động văn hóa tại cơ sở và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quảng bá hình ảnh đất và người Quảng Ngãi. Đây được xem là những giải pháp để các giá trị văn hóa tiếp tục được kết nối, lan tỏa và đóng góp thiết thực hơn cho quá trình phát triển địa phương.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tham dự Đêm hội cồng chiêng năm 2026.

Một dấu mốc quan trọng khác trong chương trình là lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã trao bằng xếp hạng cho đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Nhà ngục Kon Tum là địa danh ghi dấu tinh thần yêu nước và ý chí đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc. Việc được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt là sự ghi nhận đối với những giá trị lịch sử của di tích, đồng thời tạo thêm cơ sở để địa phương đẩy mạnh bảo tồn, phát huy giá trị, phục vụ giáo dục truyền thống cách mạng và bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ.

Đêm hội cồng chiêng khép lại với màn pháo hoa và vòng xoang đại đoàn kết, để lại dấu ấn về sự hội tụ của các sắc màu văn hóa. Từ những hoạt động tôn vinh di sản đến việc ghi nhận giá trị lịch sử của Nhà ngục Kon Tum, Quảng Ngãi đang hướng đến khai thác các giá trị văn hóa theo hướng gắn kết bảo tồn với phát triển, để di sản tiếp tục là một phần sống động trong cộng đồng và trở thành nguồn lực cho tương lai.