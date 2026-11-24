Du khách chụp ảnh 'check-in' trong không gian tái hiện phố nghề Hà Nội đầu thế kỷ 20. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ủy ban Nhân dân phường Ba Đình chính thức mở đón khách tại Điểm kinh tế đêm sáng tạo “Không gian văn hóa ký ức Hà Nội,” địa chỉ 11A Ngũ Xã, Hà Nội.

Không gian được bố trí tại tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà, tái hiện Thủ đô giai đoạn đầu thế kỷ 20 với nhiều phố nghề (phố Hàng), phường nghề và làng nghề truyền thống trên đất Thăng Long-Hà Nội, thông qua các sản phẩm, hiện vật và sự xuất hiện trực tiếp của các nghệ nhân, thợ giỏi.

Theo ông Nguyễn Dân Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, Ba Đình trung tâm văn hóa hành chính, chính trị quốc gia, hội tụ nhiều lớp trầm tích văn hóa, lịch sử của Thăng Long-Hà Nội. Vì vậy, việc xây dựng không gian chính là xuất phát từ mong muốn đưa những lớp trầm tích văn hóa đó đến với hơn với công chúng trong nước và quốc tế, đặc biệt là những người trẻ đang sống tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

“Không gian được xây dựng theo hướng ‘bảo tàng không tủ kính’ bởi lẽ không hiện vật nào phải nằm sau lớp kinh bảo vệ và những dòng chữ khô khan, mà trái lại, cho phép du khách trực tiếp chạm và cảm nhận,” ông Nguyễn Dân Huy chia sẻ.

Đại diện phường cho biết thêm trong tương lai sẽ có các hoạt động giao lưu, tìm hiểu nghề với các nghệ nhân và thợ giỏi. Các trải nghiệm sẽ tiếp tục được mở rộng để cảm nhận qua cả năm giác quan, gợi mở những cảm xúc đa chiều và chân thực nhất cho du khách, từ đó thêm hiểu và yêu Thủ đô.

Đồng hành cùng chính quyền phường Ba Đình trong quá trình xây dựng không gian, anh Ngô Quý Đức, người sáng lập dự án Về làng và Phường Bách Nghệ, cho biết không gian có gần như đầy đủ các phố Hàng Hà Nội. Đằng sau mỗi phố nghề/phường nghề lại có các làng nghề truyền thống liên quan khác nữa.

Mỗi phố nghề, làng nghề được "thu nhỏ" trong một kiot. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Để tạo nên tính chân thực cho không gian 11A Ngũ Xã, anh và nhóm thực hiện đã dành nhiều tâm huyết phục dựng các chi tiết, điển hình có không gian tái hiện đình Nam Hương được quét 3D để tái hiện các cấu kiện như vì kèo, cột nhà…

Ngoài ra nhóm cũng đặt chế tác riêng một số sản phẩm tinh hoa từ làng nghề đậu bạc Định Công; hay đôi hài mang do nghệ nhân Vũ Giỏi từ làng Đông Cứu - làng nghề thêu trang phục cung đình xưa... cho không gian.

"Đây sẽ là trưng bày lâu dài, tồn tại như một bảo tàng thu nhỏ về các phố nghề ở trung tâm và các làng nghề xung quanh Hà Nội. Tôi cho rằng hiện nay chưa có không gian nào tái hiện tương đối đầy đủ các làng nghề như thế này. Đây là điểm làm nên sự đặc biệt của nơi đây," đại diện Phường Bách Nghệ nhận định.

Trong số những nghệ nhân tham gia giới thiệu làng nghề tại đây có ông Nguyễn Văn Sử, đại diện làng nghề lược sừng Thụy Ứng (Thường Tín). Với lịch sử khoảng 470 năm, đến nay làng nghề nổi tiếng với nhiều sản phẩm vòng cổ, khuyên tai, vòng tay, nhẫn, đón gót giầy… đã có các lô hàng xuất khẩu nước ngoài.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Sử tại không gian tái hiện một góc làng nghề. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

"Không gian văn hóa ký ức Hà Nội" gợi cho ông một thời bao cấp khó khăn, nhờ vậy càng thêm quý trọng nghề và những người dân làng còn đang duy trì làng nghề tới hiện nay.

“Chúng tôi giữ nghề trước hết là để mưu sinh, nhưng giá trị lớn hơn là giữ được hồn cốt của quê hương. Tôi rất mong chính quyền có thể đưa các đoàn tham quan, đặc biệt là giới trẻ, đến những không gian như thế này để hiểu được văn hóa và gốc gác của Hà Nội xưa,” ông Nguyễn Văn Sử chia sẻ.

Với nhiều chương trình và nội dung đã tổ chức trước đó, hiện tòa nhà 11A Ngũ Xã là tổ hợp nhiều không gian văn hóa và trải nghiệm du lịch đặc sắc.

Vừa khai trương là tầng 1 - không gian tái hiện di sản phố cổ, các phố Hàng và các nghề thủ công truyền thống; tầng 2 dành cho nghệ thuật dân gian và không gian phố cổ Hà Nội đầu thế kỷ XX.

Tầng 3 là tái hiện đời sống Hà Nội thời bao cấp qua những hiện vật, kỷ vật và câu chuyện ký ức đô thị. Còn tầng 6 là không gian trải nghiệm tinh hoa ẩm thực, nghề thủ công Thăng Long-Hà Nội và các hoạt động nghệ thuật truyền thống.

Theo đại diện Ủy ban Nhân dân phường Ba Đình, không gian sẽ là hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế đêm sáng tạo của địa phương, liên kết với Khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ Đảo Ngọc-Trúc Bạch và các điểm tham quan, dịch vụ lân cận, tạo chuỗi trải nghiệm văn hóa-nghệ thuật-ẩm thực-du lịch đêm mang bản sắc riêng của Ba Đình; phát triển theo Đề án phát triển kinh tế đêm giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2045./.