Đoàn bộ hành Việt phục với hơn 300 thành viên tham gia hoạt động Nghênh đăng dạ hành. Ảnh: BTC

Sau hai ngày tổ chức tại phố đi bộ Trần Nhân Tông và Công viên Thống Nhất, sự kiện văn hóa cộng đồng GHÉ DAYS 2026 đã khép lại với nhiều hoạt động thu hút người dân và du khách. Theo ước tính sơ bộ của Ban Tổ chức, chương trình đón hơn 35.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm ngay trong lần đầu tổ chức.

Với chủ đề “Sống Xanh” và thông điệp “Để vui theo cách khác”, sự kiện hướng tới kết nối các giá trị văn hóa truyền thống với đời sống đương đại thông qua hoạt động trải nghiệm, giao lưu và sáng tạo.

Một trong những điểm nhấn là chương trình “Nghênh đăng dạ hành”, lần đầu đưa 5 mô hình đèn khổng lồ do người dân phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang sáng tạo đến giới thiệu tại Hà Nội. Các mô hình mang chủ đề “Rồng Lạc hội tụ - Vươn mình đất Việt”, “Thánh Gióng ra trận - Hào khí non sông”, “Cá chép trông trăng - Ước nguyện vươn xa”, “Hào khí Việt Nam - Vững chí vươn xa” và “Ngựa sắt bay - Khát vọng vươn xa”.

Đồng hành với các mô hình đèn là đoàn bộ hành Việt phục hơn 300 thành viên, được chia thành 5 đội hình tái hiện phong cách trang phục Việt qua các thời kỳ lịch sử. Riêng hoạt động Nghênh đăng dạ hành trong hai tối 21-22/11 thu hút gần 10.000 người theo dõi và tương tác dọc tuyến đường.

Bên cạnh trình diễn văn hóa, chương trình còn tổ chức Run and Hunt – hoạt động chạy bộ kết hợp khám phá, săn kho báu quanh hồ Bảy Mẫu, thu hút hơn 3.000 người tham gia. Các không gian trải nghiệm của Đại Việt Kỳ Nhân, Inner Space Việt Nam, khu ẩm thực xanh cùng các gian hàng sản phẩm thủ công, mỹ phẩm thảo mộc cũng thu hút sự quan tâm của khách tham quan.

Ở hoạt động kết nối các thế hệ, cuộc thi “Áo dài của mẹ” nhận được hơn 40 bài dự thi hợp lệ từ nhiều địa phương, trong đó 20 tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn vinh danh. Cuộc thi “Liệu mà làm” mang đến trải nghiệm sáng tạo các món ăn không sử dụng lửa từ nguyên liệu được cung cấp.

Đêm nhạc GHÉ DAYS TO SWAY tối 21/11 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông có sự góp mặt của Groovie Lã Thắng, Hali, Kay Trần, Cường Seven và ban nhạc Fortiz, thu hút hàng nghìn khán giả.

Từ kết quả mùa đầu tiên, Ban Tổ chức định hướng phát triển GHÉ DAYS trở thành sự kiện văn hóa, trải nghiệm thường niên.