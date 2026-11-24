Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc chào mừng sự kiện “Sắc cờ non nước - Hành trình hai cung đèo Nà Tềnh - Khau Cốc Chà”.

Tham dự chương trình có đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo cán bộ, nhân dân và du khách.

Đông đảo đại biểu, nhân dân và du khách tham dự lễ khai mạc hành trình “Sắc cờ non nước”.

Với thông điệp “Xã Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long, Trường Hà, Xuân Trường đoàn kết - 2 cung đèo - 1 niềm tự hào”, chương trình thu hút khoảng 300 người tham gia, với 200 xe máy. Những chiếc áo đỏ in cờ Tổ quốc, lá cờ đỏ sao vàng được chuẩn bị cho đoàn hành trình tạo nên điểm nhấn nổi bật, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về non nước Cao Bằng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu phát động hành trình chinh phục hai cung đèo Nà Tềnh - Khau Cốc Chà.

Phát biểu tại lễ khai mạc và phát động hành trình, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An khẳng đinh vẻ đẹp của hai cung đèo Nà Tềnh - Khau Cốc Chà không chỉ nằm ở cảnh quan hùng vĩ mà còn ở bản sắc văn hóa, đời sống và tình người của đồng bào các dân tộc. Phát triển du lịch cần gắn với bảo tồn văn hóa, gìn giữ cảnh quan, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân, để người dân thực sự là chủ thể và được hưởng lợi từ du lịch.

Đồng chí biểu dương sự chủ động, tinh thần đoàn kết của 5 xã Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long, Trường Hà và Xuân Trường trong phối hợp tổ chức sự kiện; đồng thời mong muốn các địa phương tiếp tục liên kết, xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc, văn minh, an toàn, thân thiện. Mỗi người tham gia hành trình hãy trở thành đại sứ quảng bá hình ảnh non nước Cao Bằng, lan tỏa tình yêu quê hương và những giá trị văn hóa truyền thống.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đoàn xe xuất phát từ đèo Nà Tềnh, xã Cần Yên, di chuyển qua cung đường gần 30 km, hướng về đèo Khau Cốc Chà, xã Xuân Trường.

Sau lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã cùng đoàn xe xuất phát từ đèo Nà Tềnh, xã Cần Yên, di chuyển qua cung đường gần 30 km, hướng về đèo Khau Cốc Chà, xã Xuân Trường. Hành trình qua hai cung đèo dự kiến kéo dài khoảng 90 phút. Đây là dịp để người tham gia trực tiếp trải nghiệm vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, những cung đường quanh co giữa đại ngàn và cảnh quan đặc trưng của vùng biên viễn.

Đèo Nà Tềnh được biết đến với những khúc cua mềm mại giữa núi rừng, trong khi đèo Khau Cốc Chà gây ấn tượng bởi 14 khúc cua tay áo, 15 tầng uốn lượn. Hai cung đèo không chỉ là những điểm đến có giá trị cảnh quan mà còn góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho tuyến du lịch trải nghiệm tỉnh Cao Bằng.

Điểm nhấn của sự kiện không chỉ nằm ở quy mô đoàn xe hay hình ảnh sắc cờ rực rỡ trên hai cung đèo, mà còn ở ý nghĩa kết nối giữa 5 xã. Từ Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long, Trường Hà đến Xuân Trường, hành trình là dịp tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa cán bộ và nhân dân các địa phương, cùng chung trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, thiên nhiên của quê hương.

Thông qua chương trình, các địa phương hướng tới từng bước xây dựng tuyến du lịch trải nghiệm Nà Tềnh - Khau Cốc Chà, kết nối với không gian du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái trong khu vực như Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, các điểm trải nghiệm cộng đồng và sản phẩm du lịch bản địa. Tuyến trải nghiệm được định hướng gắn với ẩm thực, nông sản đặc trưng, văn hóa truyền thống, góp phần mở rộng cơ hội phát triển du lịch cộng đồng và tạo sinh kế bền vững cho nhân dân.