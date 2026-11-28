Midu vừa chính thức công bố đảm nhận vai trò nhà sản xuất cho dự án điện ảnh mang tên Tiệc Độc Thân Triệu Đô. Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý lớn bởi trước đó không lâu, nữ diễn viên vừa góp mặt ở phim điện ảnh Mẹ Mìn với tư cách nhà đầu tư. Việc liên tiếp tham gia sâu vào khâu vận hành phía sau màn ảnh cho thấy định hướng rõ rệt của cô trong việc chinh phục mảng phim chiếu rạp một cách bài bản.

Midu chính thức bước chân vào vai trò nhà sản xuất phim điện ảnh với dự án Tiệc Độc Thân Triệu Đô. (Ảnh: ĐPCC)

Nếu ở Mẹ Mìn, Midu dừng lại ở góc độ rót vốn và quan sát thị trường, thì với Tiệc Độc Thân Triệu Đô, cô trực tiếp cầm trịch quá trình sản xuất cùng sự đồng hành của Miyoung và IAM Entertainment. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự chuyển mình của Midu sau hành trình dài làm diễn viên và từng tự tay sản xuất các dự án web drama trước đây. Những trải nghiệm thực tế khi tham gia các dự án điện ảnh gần đây giúp nữ diễn viên nhận ra tiềm năng của bản thân ở mảng phim chiếu rạp, từ đó mạnh dạn mở rộng giới hạn nghề nghiệp.

Midu nổi bật trên thảm đỏ sự kiện ra mắt phim điện ảnh Mẹ Mìn

Chính bước đi mới này của Midu khiến Trấn Thành bất ngờ bị gọi tên trên các diễn đàn bàn luận về phim ảnh. Vốn là nhà sản xuất và làm phim điện ảnh thành công bậc nhất thị trường hiện nay, Trấn Thành gần như trở thành thước đo quen thuộc mỗi khi có nghệ sĩ xuất thân từ diễn xuất lấn sân sang vai trò đứng sau màn ảnh. Khi Midu công bố trực tiếp sản xuất phim chiếu rạp, cô cũng đồng thời bước vào đúng sân chơi mà nam nghệ sĩ đang nắm giữ nhiều cột mốc ấn tượng, từ đó làm dấy lên kỳ vọng về một đối thủ mới đầy thú vị trong tương lai.

Dĩ nhiên, từ dự án chào sân đến vị thế bảo chứng phòng vé như Trấn Thành vẫn là chặng đường dài đòi hỏi nhiều phép thử thực tế. Tuy nhiên, điểm tựa của Midu nằm ở nền tảng kinh doanh vững vàng, tư duy chỉn chu cùng kinh nghiệm tích lũy từ việc sản xuất web drama lẫn đầu tư phim trước đó. Khi kết hợp khả năng quản lý dự án với góc nhìn nghệ thuật riêng, nữ diễn viên có nhiều cơ sở để tạo nên màu sắc khác biệt cho tác phẩm của mình

Midu cầm bảng clapper tại lễ khởi quay dự án điện ảnh Chị Hai, dự án mà cô góp mặt ở vai trò nhà đầu tư.

Sự xuất hiện của những nhà sản xuất thế hệ mới như Midu cho thấy bức tranh điện ảnh Việt đang ngày càng sôi động và giàu tính cạnh tranh hơn. Biết đâu sau bước đệm Tiệc Độc Thân Triệu Đô, khán giả sẽ có dịp chứng kiến thêm một gương mặt nữ nhà sản xuất đủ bản lĩnh tạo nên những cú hích mới, góp phần làm phong phú thêm đường đua phòng vé Việt.