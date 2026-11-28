Năm nay, chương trình nhận hơn 60 hồ sơ đăng ký từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tuyển chọn 10 dự án đến từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia vòng thuyết trình, với 3 giải thưởng có tổng trị giá 8.000 USD.

Tham dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Trưởng Ban Chỉ đạo HANIFF VIII; ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim; bà Trần Hải Vân, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế; ông Paul Abela, Tùy viên Nghe nhìn khu vực, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam; đại diện các đơn vị đồng tổ chức, nhà tài trợ, Ban Giám khảo và các nhà làm phim.

HANIFF VIII diễn ra tại tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. (Nguồn: BTC)

Chợ Dự án do Cục Điện ảnh phối hợp với Công ty BHD | Vietnam Media tổ chức, với sự tài trợ của Viện Pháp tại Việt Nam - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và sự đồng hành của HKFilm, ID Communication Group. Chương trình diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12, là hoạt động chuyên ngành nhằm kết nối các nhà làm phim với nhà sản xuất, nhà đầu tư và đối tác quốc tế.

Mở rộng cơ hội cho các dự án điện ảnh

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh Chợ Dự án là không gian kết nối các nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch với nhà đầu tư và chuyên gia điện ảnh trong nước, quốc tế; tạo điều kiện để các dự án được giới thiệu, trao đổi và tìm kiếm cơ hội phát triển thông qua hoạt động gặp gỡ, hội thảo và thuyết trình.

Theo Thứ trưởng, qua 5 kỳ tổ chức, Chợ Dự án phim từng bước khẳng định vai trò là hoạt động chuyên môn thiết thực của HANIFF. Nhiều dự án từng được giới thiệu tại đây đã nhận được hỗ trợ phát triển thành tác phẩm điện ảnh, ra mắt khán giả qua phát hành thương mại hoặc tham gia các liên hoan phim quốc tế.

Điểm mới của kỳ tổ chức năm nay là mở rộng phạm vi tuyển chọn. Bên cạnh dòng phim tác giả giàu tính nghệ thuật, chương trình đón nhận cả những dự án mang tính thương mại, hướng tới khán giả đại chúng. 10 dự án được lựa chọn chia thành hai hạng mục, mỗi hạng mục 5 dự án.

Hạng mục dự án Việt Nam gồm: Bột và Hoa (Trần Nhân Kiên); Bạn Muốn Hẹn Hò? (McFloyd Nguyễn); Nhất Quyết Không Nghèo (Nguyễn Tài Minh); Thiên An (Yogesh Vijayan); Hoàng Thị Thế – Fate & Destiny (Nguyễn Hồng Quân).

Hạng mục quốc tế có: MOMs (Lertsiri Boonmee, Kotchaphan Sakulbuddhaphorn - Thái Lan); Sleepless City (Sunhee Na - Hàn Quốc); Spirit of Steppe (Ganbold Luvsandamdin - Mông Cổ); Home, here I am (Rithea Phichith - Campuchia) và Less Meat (Raka Noshin Nower - Bangladesh).

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại sự kiện. (Nguồn: BTC)

Trong 5 ngày diễn ra chương trình, đại diện các dự án sẽ làm việc trực tiếp với nhà sản xuất, nhà phát hành, nhà đầu tư và đại diện các liên hoan phim trong khu vực, trước khi bước vào vòng thuyết trình. Hoạt động này tạo cơ hội để các nhà làm phim nhận tư vấn chuyên môn, hoàn thiện ý tưởng và tìm kiếm đối tác đồng hành trong quá trình sản xuất.

Ban Giám khảo năm nay gồm 5 chuyên gia điện ảnh quốc tế và Việt Nam: ông Park Sungho (Hàn Quốc), Giám tuyển phim Liên hoan phim quốc tế Busan; ông Stéphane Ly-Cuong (Pháp, gốc Việt), đạo diễn, biên kịch, diễn viên; ông Hứa Vĩ Văn, diễn viên, nhà sản xuất, Giám đốc Quan hệ Chiến lược ID Communication Group; ông Đỗ Quốc Trung, đạo diễn; ông Károly Szalai (Hungary), nhà dựng phim, thành viên Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ (AMPAS).

Bà Ngô Bích Hạnh, Phó Chủ tịch cấp cao BHD, cho biết sự trở lại của đạo diễn Đỗ Quốc Trung trong vai trò giám khảo là một dấu ấn đáng chú ý. Năm 2022, dự án Chachacha của anh từng giành Giải của Ban Giám khảo tại Chợ Dự án HANIFF VI. Sau bốn năm, đạo diễn trở lại với những thành công mới, trong đó có hai phim Ba kể con nghe và Phí Phông. Theo bà, hành trình này là câu chuyện thực tế để chia sẻ kinh nghiệm với các nhà làm phim trẻ.

Ba giải thưởng, tổng trị giá 8.000 USD

Đại diện đơn vị tài trợ, ông Paul Abela, Tùy viên Nghe nhìn khu vực, Viện Pháp - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, cho biết hỗ trợ phim ngay từ giai đoạn phát triển là một phần quan trọng trong chính sách điện ảnh của Pháp. Các nhà làm phim cần thời gian, nguồn lực và hỗ trợ chuyên môn để hoàn thiện dự án, tìm kiếm đối tác sản xuất phù hợp. Đây cũng là lý do Viện Pháp tiếp tục đồng hành cùng Chợ Dự án HANIFF.

Ông Park Sungho đánh giá điện ảnh là loại hình nghệ thuật mang tính cộng đồng, đòi hỏi sự đồng hành và hợp tác để tạo nên những tác phẩm có giá trị.

Ông nhận định các nhà làm phim Đông Nam Á còn nhiều ý tưởng và nguồn sáng tạo độc đáo chưa được khai phá, đồng thời khuyến khích các đạo diễn trẻ kiên định với câu chuyện mình muốn kể, bởi mỗi câu chuyện đều xứng đáng có cơ hội được lắng nghe và đưa lên màn ảnh.

Đại biểu tham dự Chợ Dự án phim HANIFF VIII. (Nguồn: BTC)

Năm nay, lần đầu tiên Chợ Dự án mở rộng cơ cấu lên 3 giải thưởng dành cho các dự án xuất sắc tại vòng thuyết trình. Cụ thể, Giải Nhất trị giá 5.000 USD do Viện Pháp tại Việt Nam - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tài trợ; Giải Phát triển Dự án trị giá 2.000 USD do HKFilm tài trợ; Giải của Ban Giám khảo trị giá 1.000 USD do ID Communication Group tài trợ.

Việc mở rộng cơ cấu giải thưởng và đa dạng hóa các dự án tham gia được kỳ vọng tạo thêm động lực cho các nhà làm phim, đồng thời tăng cơ hội kết nối giữa ý tưởng sáng tạo với nguồn lực sản xuất và phát hành.

Kết quả Chợ Dự án sẽ được công bố tại Lễ bế mạc và trao giải HANIFF VIII ngày 2/12/2026, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.