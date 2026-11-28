Theo số liệu từ Box Office Vietnam, trong ngày 27-11, phim "Trại giam hạnh phúc" thu gần 10 tỷ đồng, tương đương với hơn 111.000 vé bán ra, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu tại phòng vé. Đáng chú ý, tác phẩm có sự tham gia của Tuấn Trần, Lương Thế Thành có số lượng suất chiếu bỏ xa các đối thủ còn lại, với hơn 4.752 suất.

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Thành tích này giúp "Trại giam hạnh phúc" đạt 200 tỷ đồng doanh thu. Đây là phim Việt thứ 5 chạm mốc này trong năm 2026, sau "Thỏ ơi" của Trấn Thành, "Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng" của Đỗ Quốc Trung, "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" của Huỳnh Lập và "Trại buôn người" của Toni Dương Bảo Anh.

"Trại giam hạnh phúc" là dự án điện ảnh tâm huyết của đạo diễn Trung Lùn, người đứng sau 2 bộ phim trăm tỷ là "Làm giàu với ma" (phần 1) và "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" (phần 2). Tác phẩm lần này thuộc đề tài xã hội, tâm lý, nhắc đến sự phức tạp và bí ẩn về "đời sống ngục tù".

Từ khi ra rạp, "Trại giam hạnh phúc" đã nhận được sự quan tâm của khán giả với doanh thu khả quan. Trong 3 ngày cuối tuần đầu tiên, tác phẩm đạt hơn 100 tỷ đồng (tính cả suất chiếu sớm). Tác phẩm của đạo diễn Trung Lùn chiếm đến 80% doanh thu phòng vé cuối tuần vừa qua, vượt trội hoàn toàn các đối thủ khác trong bảng xếp hạng.