Theo số liệu Box Office Vietnam ghi nhận trưa 28/11, Trại giam hạnh phúc tiếp tục dẫn đầu phòng vé trong ngày. Phim bán 67.172 vé, trên 4.664 suất chiếu, thu khoảng 6 tỷ đồng tính đến thời điểm thống kê trong ngày.

Một ngày trước, Trại giam hạnh phúc là phim Việt thứ 5 trong năm chạm mốc 200 tỷ đồng. Với hơn 208 tỷ đồng vào trưa 28/11, phim đã vượt cả Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng (hơn 201 tỷ đồng), Nghỉ hè sợ nghỉ hưu (207,7 tỷ đồng).

Đáng chú ý, thành tích Trại giam hạnh phúc đạt được khi vừa bước sang tuần công chiếu thứ hai. Hai phim đang dẫn đầu năm là Trại buôn người và Thỏ ơi!! đều đã thu hơn 450 tỷ đồng.

Phim của Trung Lùn vượt Huỳnh Lập, vào top 3 phim Việt ăn khách nhất năm.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là ngày bán vé tốt nhất của Trại giam hạnh phúc kể từ khi ra rạp, tác phẩm thu gần 37,9 tỷ đồng. Đến tối 25/11, tổng doanh thu đạt 178 tỷ đồng. Hai ngày sau, phim cán mốc 200 tỷ đồng, đúng một tuần kể từ ngày khởi chiếu chính thức.

Trại giam hạnh phúc có suất chiếu sớm từ 18/11, chính thức ra rạp ngày 20/11. Đến sáng 22/11, phim đã thu hơn 80,8 tỷ đồng. Tính từ suất chiếu sớm đầu tiên, tác phẩm mất hơn 4 ngày để đạt 100 tỷ đồng. Đây là lần thứ ba liên tiếp Trung Lùn có phim trăm tỷ đồng, sau hai phần Làm giàu với ma.

Trao đổi với PV Tiền Phong khi Trại giam hạnh phúc lần đầu đưa anh vượt mốc 200 tỷ đồng, đạo diễn Trung Lùn nói cảm xúc của mình “vẫn vậy”. Anh gọi doanh thu hiện tại là “con số quá ổn”. Trước đó, anh ước tính doanh thu cần để phim hòa vốn là khoảng 100 tỷ đồng, có thể cao hơn đôi chút.

Trung Lùn cho biết anh đã quen với cảm giác có phim trăm tỷ đồng sau hai phần Làm giàu với ma. Lần này, điều khiến anh vui hơn cả là những tin nhắn dài của đồng nghiệp. Nhiều người dành thời gian viết cho anh, kể lại cảm xúc sau khi xem phim. “Được nhiều đồng nghiệp khen, đó là điều sung sướng nhất”, Trung Lùn nói.

Đạo diễn Trung Lùn tại hậu trường Trại giam hạnh phúc.

Trong Trại giam hạnh phúc, Tuấn Trần vào vai Võ Hồng Phúc, thầy giáo dạy Văn phải vào tù sau khi lỡ tay gây án mạng trong lúc bảo vệ em gái. Ở buồng giam, Phúc ban đầu bị nhóm bạn tù bắt nạt. Những va chạm giữa người thầy hiền lành và các phạm nhân tạo nên phần hài hước của phim, đồng thời mở ra câu chuyện về cách họ dần thay đổi khi sống cùng nhau.

Ở dự án này, Trung Lùn tiếp tục thể hiện sở trường ở những cảnh đông người. Đạo diễn khéo léo tung mảng miếng để tạo tiếng cười cũng như khoảng lặng cần thiết cho từng nhân vật.

Lương Thế Thành cũng có vai diễn khác với hình ảnh hiền lành quen thuộc khi thể hiện được vẻ hung hãn, khó lường của Long Đầu Bò.

Điểm hạn chế nằm ở cách kịch bản theo đuổi nhiều tuyến truyện và dồn bi kịch vào nhân vật Phúc. Câu chuyện riêng của một số nhân vật chưa đủ thuyết phục.