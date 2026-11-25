Sáng 25/11, Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân đăng tải hình ảnh bên ông xã - nhiếp ảnh gia Nguyễn Long, thông báo tin vui mang thai con đầu lòng.

Trong bức ảnh, nàng hậu diện chiếc váy màu tím pastel, đứng cạnh chồng. Cả hai cùng cầm trên tay hình ảnh siêu âm em bé, nở nụ cười hạnh phúc. Kèm theo bức ảnh, Khánh Vân viết: “Chào con, em bé đáng yêu nhà ta”.

Vợ chồng hoa hậu Khánh Vân thông báo tin vui.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến vợ chồng nàng hậu trước cột mốc mới trong cuộc sống.

Nguyễn Trần Khánh Vân sinh năm 1995 tại TP.HCM. Trước khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, cô từng giành danh hiệu Miss Áo dài 2013, Á khôi Miss Ngôi Sao 2014, lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và đoạt giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2018.

Chiến thắng tại cuộc thi sắc đẹp năm 2019 là bước ngoặt trong sự nghiệp của Khánh Vân. Tháng 5/2021, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe lần thứ 69 tổ chức tại Mỹ và lọt Top 21 chung cuộc. Người đẹp cũng nhận được lượng bình chọn cao từ khán giả quốc tế, qua đó ghi dấu ấn với người hâm mộ trong nước.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu, Khánh Vân tiếp tục hoạt động ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, diễn viên, MC và tham gia các chương trình truyền hình. Cô từng góp mặt trong một số dự án phim như Phượng Khấu, Yêu là phải liều, Bệnh viện thần ái. Người đẹp cũng thành lập công ty giải trí riêng, phát triển học viện đào tạo người mẫu, hoa hậu và thương hiệu thời trang.

Ông xã của Khánh Vân là nhiếp ảnh gia Nguyễn Long, sinh năm 1978, hơn cô 17 tuổi. Hai người có thời gian dài gắn bó trước khi công khai chuyện tình cảm. Tháng 7/2024, Khánh Vân nhận lời cầu hôn của bạn trai. Đến tháng 12/2024, cặp đôi tổ chức đám cưới tại TPHCM.

Sau khi kết hôn, Khánh Vân vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật. Trong khi đó, Nguyễn Long thường xuyên đồng hành, ủng hộ công việc của vợ. Tin vui mang thai con đầu lòng đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ trong cuộc sống hôn nhân của cặp đôi.