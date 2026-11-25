Tối 24/11, concert Muôn sắc Việt Nam với chủ đề Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Đêm diễn quy tụ khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên và các lực lượng biểu diễn. Nhiều giọng ca thuộc các thế hệ tham gia chương trình như NSND Quang Thọ, NSND Thanh Hoa, NSƯT Tấn Minh cùng Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh...

Đảm nhận vai trò kết nối các phần biểu diễn là Á hậu Thụy Vân và MC Nguyên Khang. Trước khi xuất hiện trên sân khấu, cả hai có nhiều ngày chuẩn bị, liên tục cập nhật kịch bản và hoàn thiện trang phục.

Thụy Vân mắc gót giày trước giờ lên sân khấu

Trước giờ biểu diễn, Á hậu Thụy Vân gặp sự cố khi di chuyển trên mặt sàn sân vận động. Theo nữ MC, sàn được lót bằng những tấm nhựa có lỗ nhỏ để thông khí. Trong lúc đi lại, gót giày cao của cô bất ngờ lọt vào một lỗ và mắc kẹt.

Những người có mặt nhanh chóng hỗ trợ, tìm cách kéo chiếc giày ra để Thụy Vân tiếp tục chuẩn bị cho phần dẫn. Nữ MC cho biết đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ của cô tại concert.

Á hậu Thụy Vân và MC Nguyên Khang đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại concert Muôn sắc Việt Nam.

Trước đó, Thụy Vân cùng ê-kíp trải qua ba ngày rà soát, điều chỉnh kịch bản, từ sơ duyệt, tổng duyệt đến đêm diễn chính thức. Với chương trình có nhiều tiết mục và nghệ sĩ tham gia, mỗi thay đổi đòi hỏi người dẫn cập nhật nội dung, ghi nhớ trình tự và bảo đảm sự kết nối giữa các phần biểu diễn.

Buổi tổng duyệt cũng khiến nữ MC hồi hộp. Khi một mình đứng trên sân khấu rộng giữa không gian sân vận động lộng gió, cô biết phía dưới có lãnh đạo thành phố Hà Nội và ban cố vấn nghệ thuật theo dõi.

Thụy Vân cho biết kinh nghiệm gần 20 năm dẫn chương trình giúp cô giữ bình tĩnh. Dù vậy, cô luôn đề cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tiếp thu góp ý trước những yêu cầu của chương trình.

Trang phục là một trong những khâu được ê-kíp chú trọng. Theo mong muốn của đạo diễn về hình ảnh của hai MC trên sân khấu, ê-kíp lựa chọn các thiết kế áo dài của La Sen Vũ và Ngọc Lan (Lan V) cho Thụy Vân và Nguyên Khang.

Do phương án được thống nhất khá sát ngày biểu diễn, việc thử trang phục và hoàn thiện hình ảnh phải triển khai khẩn trương. Các chi tiết hoa văn hình rồng trên áo dài cũng được tìm hiểu về nguồn gốc, đặc trưng mỹ thuật để phù hợp với tinh thần văn hóa của chương trình.

Thụy Vân cho biết cô vinh dự khi được ban tổ chức tin tưởng giao vai trò dẫn dắt concert diễn ra đúng Ngày Văn hóa Việt Nam. Cùng với niềm tự hào, nữ MC ý thức trách nhiệm kết nối các tiết mục và câu chuyện văn hóa trong chương trình trước hàng vạn khán giả.

Nguyên Khang thay ba bộ trang phục, xúc động trước hàng vạn khán giả

Trước giờ phát sóng, Nguyên Khang giao lưu, khuấy động không khí tại sân vận động và cùng khán giả hô vang chủ đề Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp. Nam MC nói anh hạnh phúc khi nhận được sự hưởng ứng từ khán đài.

“Tôi đứng trước 50.000 khán giả trong tiết trời se lạnh của Hà Nội, cất lời chào bằng giọng miền Nam giữa Thủ đô và nhận lại sự hưởng ứng nồng nhiệt. Khoảnh khắc đó khiến tôi rất hạnh phúc”, Nguyên Khang chia sẻ.

Nguyên Khang và Thụy Vân xúc động trước sự xuất hiện của hàng vạn khán giả.

Khi chương trình lên sóng, anh cùng Thụy Vân dẫn dắt khán giả qua các phần biểu diễn: từ huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ, những ca khúc gắn với lịch sử dân tộc đến không gian di sản văn hóa và các bản phối kết hợp chất liệu dân gian với âm nhạc đương đại.

Nguyên Khang cho biết anh lựa chọn cách dẫn chậm rãi ở những phần giới thiệu di sản, sau đó tăng tương tác khi chương trình chuyển sang các tiết mục sôi động. Nam MC muốn giữ sự trang trọng của chương trình nhưng vẫn tạo được kết nối với khán giả, đặc biệt là người trẻ.

“Người dẫn chương trình không nhất thiết phải nói những điều quá lớn lao để tạo cảm xúc. Đôi khi, sự chân thành trong một câu nói hay một khoảnh khắc kết nối đúng lúc lại có sức lay động lớn”, anh nói.

Tiết mục để lại nhiều ấn tượng với Nguyên Khang là liên khúc Tự nguyện - Đất nước trọn niềm vui, khi NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh cùng các ca sĩ trẻ Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc xuất hiện. Anh cũng nhớ khoảnh khắc pháo hoa thắp sáng bầu trời Mỹ Đình vào cuối chương trình, trong lúc nhiều khán giả vẫn nán lại theo dõi.

Để chuẩn bị cho đêm diễn, nam MC thay đổi phương án trang phục so với dự kiến ban đầu. Bộ áo dài mang từ TPHCM ra không phù hợp, nên anh chuyển sang một thiết kế theo phong cách cổ phục của nhà thiết kế La Sen và may thêm một bộ màu vàng cho phần mở màn.

Thụy Vân và Nguyên Khang trước giờ diễn ra chương trình.

Khi biết chương trình gồm ba chương, Nguyên Khang đề xuất với đạo diễn bổ sung bộ áo dài màu xanh cho phần kết. Anh cùng Thụy Vân cũng điều chỉnh lời dẫn sau các buổi tập để hai giọng nói miền Nam, miền Bắc phối hợp ăn ý.

Đây là lần thứ hai Nguyên Khang dẫn một chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia tại Mỹ Đình, sau Tổ quốc trong tim năm 2025. Anh xem cả hai là dấu ấn trong sự nghiệp, với những cảm xúc riêng. Nếu Tổ quốc trong tim gợi cho anh sự hào hùng, Muôn sắc Việt Nam để lại cảm xúc lắng đọng về những giá trị văn hóa và ý nghĩa của sự kiện.