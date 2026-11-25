Ý Nhi hạnh phúc hội ngộ bạn trai sau thời gian yêu xa

Chiều 24/11, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), khép lại hành trình 3 năm du học tại Australia. Bố, bạn trai Anh Kiệt cùng những người thân thiết đã có mặt để đón người đẹp trở về.

Trên trang cá nhân, nàng hậu chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày về nước. Đặc biệt, hình ảnh Ý Nhi nở nụ cười rạng rỡ, dang tay ôm bạn trai giữa sân bay nhận được sự quan tâm của khán giả. Người đẹp bày tỏ niềm hạnh phúc khi được những người thân yêu chờ đón. Dù thời tiết khá nóng, gia đình và bạn trai vẫn đến sân bay từ sớm để gặp cô.

Sau khi hoàn thành chương trình học tại Australia, Ý Nhi bước vào giai đoạn mới với những định hướng phát triển sự nghiệp. Người đẹp dự kiến trở lại Australia vào năm sau để tham dự lễ tốt nghiệp.

Đáng chú ý, chỉ vài giờ sau khi đặt chân xuống sân bay, Ý Nhi đã nhanh chóng trở lại với công việc khi xuất hiện và tham gia biểu diễn tại một chương trình.

Dù vừa trải qua hành trình di chuyển dài, nàng hậu vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, thần thái rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Sau ba năm học tập và trải nghiệm tại nước ngoài, Ý Nhi cũng cho thấy sự trưởng thành trong phong cách và diện mạo.

Việc nhanh chóng trở lại với các hoạt động nghệ thuật ngay trong ngày về nước phần nào cho thấy sự sẵn sàng của Ý Nhi trước chặng đường mới.

Gắn bó gần 9 năm, Ý Nhi và bạn trai chưa có kế hoạch kết hôn

Ý Nhi và Anh Kiệt quen nhau từ thời phổ thông. Trong suốt gần 9 năm đồng hành, cặp đôi đã trải qua nhiều dấu mốc, từ khi nàng hậu đăng quang Miss World Vietnam 2023 đến quãng thời gian yêu xa khi cô sang Australia học tập.

Nếu trước đây, những cuộc trò chuyện của cả hai chủ yếu xoay quanh việc học và trau dồi kỹ năng, hiện tại cặp đôi dành nhiều thời gian trao đổi về định hướng nghề nghiệp và phát triển bản thân.

Dù đã có gần một thập kỷ gắn bó, Ý Nhi cho biết cả hai chưa lên kế hoạch kết hôn. Nàng hậu và bạn trai muốn ưu tiên xây dựng sự nghiệp, để chuyện tình cảm tiến triển tự nhiên và tính đến hôn nhân khi thời điểm phù hợp.

Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002, quê Gia Lai, đăng quang Miss World Vietnam 2023. Cô theo học chương trình liên kết ngành Quản trị kinh doanh giữa Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) và Đại học Sydney.

Tháng 5/2025, Ý Nhi đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 72 và lọt Top 40 chung cuộc.

Hoa hậu Ý Nhi rạng rỡ trong vòng tay gia đình và bạn trai ngày về nước - Nguồn video: Facebook Hoa hậu Ý Nhi