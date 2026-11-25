Nội dung bộ phim xoay quanh nhóm sinh viên gồm Deva, Bella, Ale, Celia, Firza, Glen và Kiki. Một ngày nọ, họ nhận được những kiện hàng không rõ nguồn gốc, dù không nhớ đã đặt mua chúng ở đâu và khi nào. Sự tò mò thôi thúc cả nhóm mở các kiện hàng và từ đó, hàng loạt hiện tượng kỳ dị bắt đầu xảy ra.

Những cái chết bất thường, tai nạn quái dị và tâm trí dần mất kiểm soát đã đẩy các nhân vật vào vòng xoáy sợ hãi, nghi ngờ lẫn nhau. Khi nhận ra mỗi kiện hàng có thể gắn liền với một lời nguyền chết chóc, họ buộc phải tìm cách giải mã, truy tìm kẻ đứng sau để cứu lấy bản thân.

Khi ra mắt tại Indonesia, Đơn hàng ma ám ghi nhận điểm số ấn tượng 6.3/10 trên IMDb, thuộc nhóm những phim kinh dị Indonesia được đánh giá cao. Bộ phim cũng có màn khởi đầu ấn tượng tại phòng vé Indonesia khi nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng lượng vé bán ra trong ngày đầu tiên, thu hút hơn 45.000 lượt khán giả ngay khi mở bán.

Với ý tưởng khai thác nỗi sợ từ những đơn hàng trực tuyến quen thuộc, kết hợp yếu tố bùa ngải và văn hóa tâm linh Indonesia, phim hứa hẹn trở thành một lựa chọn kinh dị đáng chú ý tại rạp Việt dịp cuối năm 2026. Đặc biệt, phim sẽ có phiên bản lồng tiếng Việt, với sự tham gia của dàn diễn viên chuyên nghiệp, giúp khán giả dễ dàng theo dõi diễn biến và hòa mình vào những tình tiết căng thẳng trên màn ảnh.

Góp phần tạo nên sức ám ảnh cho tác phẩm là quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng của đạo diễn Dinna Jasanti và ê kíp. Trong quá trình thực hiện, đạo diễn đã tham khảo ý kiến của những người am hiểu các nghi thức bùa ngải ngoài đời thực. Sau khi kịch bản hoàn thiện, đoàn phim còn mời cố vấn trực tiếp đọc và trao đổi về những chi tiết như câu chú, nghi lễ, nhằm tăng tính chân thực và sức thuyết phục cho câu chuyện.

Đơn hàng ma ám quy tụ dàn diễn viên trẻ đầy triển vọng của Indonesia hiện nay, gồm Fatih Unru, Yasamin Jasem, Gabriella Ekaputri... Trong khi đó, đạo diễn Dinna Jasanti vốn được biết đến qua loạt tác phẩm thiên về chính kịch, trước khi lần đầu thử sức với thể loại kinh dị qua dự án này.

Thay vì phụ thuộc vào những màn hù dọa bất ngờ khiến khán giả giật mình, nữ đạo diễn mong muốn đào sâu vào cảm giác bất công, nỗi sợ và cái giá phải trả cho khát vọng trả đũa, những góc tối có thể tồn tại trong mỗi con người.