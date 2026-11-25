Theo MyDaily, ngày 24/11, kênh YouTube cá nhân của Daesung đã đăng tải video mới với sự góp mặt của hai thành viên BIGBANG là G-Dragon và Taeyang. Trong lần hội ngộ này, ba nam ca sĩ đã cùng nhau trò chuyện về nhiều chủ đề, từ sản phẩm âm nhạc mới GiiiRIP cho đến những dự định trong tương lai.

Đáng chú ý, khi đang thảo luận về ca khúc mới, Daesung bày tỏ sự thán phục trước khả năng lên kế hoạch tỉ mỉ của G-Dragon, đồng thời tò mò muốn biết trưởng nhóm BIGBANG đã vạch ra những dự định xa đến mức nào.

Daesung bày tỏ sự thán phục trước khả năng lên kế hoạch tỉ mỉ của G-Dragon.

Trước câu hỏi của người em thân thiết, G-Dragon bất ngờ tiết lộ: "Anh có cả kế hoạch sinh con rồi. Lên kế hoạch thì cũng được mà, đúng không?".

Khi Daesung hưởng ứng: "Anh à, phải làm chứ", G-Dragon lập tức đáp lại bằng câu nói đùa: "Với em", khiến không khí cuộc trò chuyện trở nên hài hước.

Sau đó, trưởng nhóm BIGBANG cũng bày tỏ mong muốn nghiêm túc hơn về tương lai: "Anh không biết liệu có thành hiện thực hay không, nhưng anh vẫn muốn lên kế hoạch".

Đặc biệt, G-Dragon không ngần ngại tiết lộ rằng Daesung chính là hình mẫu mà anh mong muốn ở những đứa con của mình sau này.

"Dù là con trai hay con gái, nếu có một đứa con giống Daesung thì anh chẳng còn mong ước gì nữa. Để anh được nghỉ làm một chút", G-Dragon hài hước chia sẻ.

Thậm chí, nam ca sĩ còn quay sang hỏi thẳng người em thân thiết: "Em có muốn làm con trai anh không?", khiến cuộc hội ngộ thêm phần vui nhộn.

Dù những chia sẻ được đưa ra trong bầu không khí thoải mái, lời tâm sự của G-Dragon phần nào cho thấy nam ca sĩ cũng đã nghĩ đến việc xây dựng gia đình và có con trong tương lai. Tuy nhiên, trưởng nhóm BIGBANG không đề cập đến thời điểm cụ thể hay tiết lộ bất kỳ kế hoạch kết hôn nào.

Màn tương tác giữa G-Dragon và Daesung cũng cho thấy tình cảm thân thiết mà các thành viên BIGBANG dành cho nhau sau hai thập kỷ đồng hành trong sự nghiệp âm nhạc.

Ở tuổi 38, bên cạnh những dự định trong cuộc sống cá nhân, G-Dragon vẫn đang tích cực hoạt động nghệ thuật cùng BIGBANG.

G-Dragon vẫn đang tích cực hoạt động nghệ thuật cùng BIGBANG.

Ngày 20/11, BIGBANG bất ngờ phát hành ca khúc mới mang tên GiiiRIP. Chỉ một ngày sau đó, nhóm đã mang đến sân khấu trình diễn đầu tiên của ca khúc tại lễ trao giải MAMA Awards 2026, thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

Trong năm kỷ niệm 20 năm ra mắt, sự trở lại của BIGBANG không chỉ mang đến những sản phẩm âm nhạc mới mà còn tạo cơ hội để khán giả chứng kiến những khoảnh khắc gần gũi, những câu chuyện đời thường và tình cảm gắn bó giữa các thành viên sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.