Theo MyDaily, ngày 24/11, kênh YouTube cá nhân của CL đã đăng tải video mang tên EP.1 'ICONIC', ghi lại quá trình thực hiện sản phẩm âm nhạc mới của nữ ca sĩ sau khi gia nhập THEBLACKLABEL, công ty do nhà sản xuất Teddy dẫn dắt.

CL bất ngờ công khai cuộc trò chuyện với Park Bom.

Trong quá trình chuẩn bị cho màn trở lại, CL bất ngờ nhắc đến Park Bom, thành viên đang tạm dừng hoạt động nghệ thuật vì lý do sức khỏe.

"2NE1 có một nhóm chat chung. Hình như chị Bom vẫn chưa biết em sắp phát hành sản phẩm mới, nên em phải gọi điện hỏi chị ấy mới được", CL chia sẻ trước khi chủ động gọi điện cho đàn chị.

Khi nhận được cuộc gọi, Park Bom vui vẻ tiết lộ bản thân đang ăn quả hồng. Nhận ra đàn chị vẫn chưa biết thông tin về màn trở lại của mình, CL hài hước bày tỏ sự hờn dỗi: "Em buồn đấy nhé".

Khi nhận được cuộc gọi, Park Bom vui vẻ tiết lộ bản thân đang ăn quả hồng.

Sau khi biết tin, Park Bom lập tức reo lên đầy phấn khích và chủ động hỏi: "Chị đăng bài giúp em nhé?". Trước sự nhiệt tình của đàn chị, CL vui vẻ đáp lại: "Chị đăng giúp em đi. Nếu chị chia sẻ lại bài đăng thì em sẽ vui lắm".

Trong cuộc trò chuyện, cả hai cũng nhắc đến việc từng bỏ lỡ cơ hội cùng nhau tham dự concert của BIGBANG. Khi CL bày tỏ sự tiếc nuối, Park Bom lập tức đáp: "Gọi điện ngay trong ngày diễn ra concert thì làm sao chị đi được? Đừng gọi đúng ngày hôm đó, phải gọi từ hôm trước chứ".

CL sau đó hài hước hứa rằng lần tới sẽ liên lạc với Park Bom trước một tuần. Cuộc trò chuyện lần này đặc biệt nhận được sự quan tâm bởi trước đó, CL và Park Bom từng vướng nghi vấn bất hòa, thậm chí bị đồn đoán đã cắt đứt mối quan hệ.

Park Bom từng tham gia các hoạt động tái hợp của 2NE1 vào năm 2024, song phải tạm dừng hoạt động vào năm 2025 vì lý do sức khỏe. Đến tháng 3 năm nay, nữ ca sĩ gây tranh cãi khi có động thái công khai chỉ trích Sandara Park. Sau đó, việc CL và Sandara Park bỏ theo dõi tài khoản mạng xã hội của Park Bom càng làm dấy lên nghi vấn rạn nứt nội bộ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, CL liên tục có những chia sẻ thể hiện sự quan tâm dành cho Park Bom.

Thời gian gần đây, CL liên tục có những chia sẻ thể hiện sự quan tâm dành cho Park Bom.

Ngày 15/11, trong video được đăng tải trên kênh YouTube chính thức của THEBLACKLABEL, CL từng tiết lộ nguyên nhân khiến kế hoạch phát hành ca khúc mới của 2NE1 không thể thành hiện thực.

Dù bày tỏ sự tiếc nuối khi nhóm thực hiện chuyến lưu diễn tái hợp mà không có sản phẩm âm nhạc mới, CL vẫn khẳng định: "Thời điểm đó, sức khỏe của chị Park Bom cũng là điều được ưu tiên hàng đầu".

Dù chưa trực tiếp lên tiếng giải thích về những đồn đoán bất hòa trước đây, cuộc điện thoại mới nhất phần nào cho thấy CL và Park Bom vẫn giữ liên lạc, thoải mái trò chuyện và dành sự ủng hộ cho nhau. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng đối với những người hâm mộ luôn mong chờ ngày 2NE1 có thể tiếp tục đồng hành với đội hình đầy đủ.