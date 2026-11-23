Lễ Vu Lan tại chùa Tam Chúc.

Thượng tọa Thích Minh Quang cho biết, cảnh quan Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc đang liên tục được cải tạo và chỉnh trang, nhất là hệ thống cây xanh không ngừng được tăng cường, bổ sung, bên cạnh đó chùa Tam Chúc cũng tổ chức nhiều các hoạt động tâm linh, văn hóa, trải nghiệm, tu tập..., thu hút được nhiều tín đồ Phật tử và nhân dân gần xa về tham dự, nhất là các bạn trẻ.

PV: Thưa Thượng tọa, thầy có thể chia sẻ về ý nghĩa các hoạt động tại chùa Tam Chúc hiện nay?

Thượng tọa Thích Minh Quang:

Có thể nói chùa Tam Chúc đang thực hiện 5 nhiệm vụ hay là 5 sứ mệnh chính.

Quần thể Tam Chúc nằm trong không gian cảnh quan rộng khoảng 5.100ha, gồm hồ nước, núi đá, rừng tự nhiên và các thung lũng; riêng mặt bằng khu vực chùa rộng khoảng 144ha. Sự kết hợp giữa kiến trúc và cảnh quan tạo nên diện mạo nổi bật, đưa Tam Chúc trở thành điểm đến thu hút đông đảo phật tử và du khách. Việc xây dựng, phục dựng và mở rộng quần thể chùa Tam Chúc với các công trình như: Chùa Ngọc, điện Tam Thế, điện Pháp Chủ, điện Quan Âm, vườn Cột Kinh… tạo nên không gian kiến trúc Phật giáo quy mô lớn.

Một là, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tâm linh của tiền nhân để lại. Phật giáo là tôn giáo lớn, có bề dày lịch sử và luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc trong mọi giai đoạn lịch sử.

Hai là, đáp ứng nhu cầu Tâm linh, tín ngưỡng của quần chúng nhân dân. Hàng năm Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc đã đón hàng vạn lượt du khách trong nước và quốc tế), nhân dân, tín đồ phật tử về chùa tham quan, chiêm bái và trải nghiệm. “Tham quan - Chiêm bái - Trải nghiệm” là 3 nội dung trọng tâm (được ví như chiếc kiềng 3 chân) mà Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc đã và đang triển khai để phục vụ du khách thập phương.

Ba là, thực hiện công tác giáo dục cộng đồng và hướng thiện cho quần chúng nhân dân. Chùa không chỉ là nơi phục vụ, đáp ứng nhu cầu Tâm linh, tín ngưỡng mà còn là nơi để mọi người tới tu tập, trải nghiệm và thực hiện lời Phật dạy là sống từ bi, trí tuệ, tốt đời đẹp đạo... Do vậy, hàng năm chùa Tam Chúc tổ chức rất nhiều các khóa tu, khóa trải nghiệm, khóa sinh hoạt phật pháp cho các phật tử ở mọi độ tuổi, nhất là các bạn trẻ. Các bạn trẻ về chùa tham gia các hoạt động được các thày hướng dẫn, chỉ dạy về các lối sống như: Biết ơn, có trách nhiệm và cống hiến...

Bốn là, phục vụ công tác đối ngoại nhân dân. Hàng năm, chùa Tam Chúc phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các ban, bộ, ngành trung ương và tỉnh Ninh Bình tiếp đón nhiều đoàn khách quốc tế, trong đó có các nhà lãnh đạo, nguyên thủ các quốc gia và các đoàn ngoại giao... Qua đây, giới thiệu với bạn bè quốc tế hiểu thêm về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tự do tôn giáo. Đồng thời giới thiệu với họ về văn hóa, lịch sử, và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Ông Trương Đình Tưởng - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Ninh Bình cho biết: Các nhà khoa học đã xác định hơn 30 địa điểm khảo cổ tại Tam Chúc, gồm hang động, mái đá, giếng karst và những nơi có dấu tích cư trú của con người thời tiền sử, sơ sử. Đáng chú ý, năm 2007, trong quá trình nạo vét lòng hồ Tam Chúc, nhiều cấu kiện kiến trúc được phát hiện như cột gỗ lớn, xà đá dài hơn 5m, cấu kiện cầu đá và bệ đỡ trụ cột bằng đá trang trí họa tiết cánh sen. Theo ông Tưởng, đây là những căn cứ quan trọng để nhận diện khả năng từng tồn tại một công trình kiến trúc cổ, quy mô lớn tại khu vực này.

Năm là, phát triển du lịch gắn liền với việc bảo vệ môi trường sinh thái. Khu du lịch quốc gia Tam Chúc là minh chứng sống động cho việc gìn giữ, phát huy và bảo vệ môi trường. Từ hồ nước đến thảm cỏ, cây xanh... được nhà chùa và ban quản lý chăm sóc, bảo vệ, nâng niu... Hàng năm, chùa vẫn tiếp tục đầu tư số tiền lớn để trồng, phủ kín cây xanh trong quần thể. Du khách thập phương xa gần về với Tam Chúc được tận hưởng không khí trong lành, cây xanh tươi mát, cảnh vật yên bình, thanh tịnh, đúng là chốn cực lạc trần gian.

Khung cảnh chùa Tam Chúc.

Thưa Thượng tọa, thầy có thể gửi gắm thông điệp gì với phật tử và du khách khi đến với Tam Chúc?

Nhà Phật có câu nói: “Tâm an, vạn sự an; tâm bình, thế giới bình”. Khi mọi người với Tam Chúc sẽ cảm thấy thân tâm được thư thái, an nhiên, tự tại, và tích lũy dồi dào những năng lượng thiện lành để rồi cùng nhau lan tỏa tinh thần từ bi - trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng, hòa bình, nhân ái…

Thượng tọa Thích Minh Quang (đi đầu) tại Trường Sa. Ảnh: FBCN

Trong tương lai, Tam Chúc sẽ được bảo tồn và phát triển như thế nào để phát huy hết giá trị của di sản, thưa Thượng tọa?

Hiện nay, Tam Chúc đang nỗ lực hoàn thiện các hạng mục, và hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để trình UNESCO sớm công nhận Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc và Vân Long trở thành Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới.

Xin trân trọng cảm ơn Thượng tọa!