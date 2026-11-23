Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, từng là kinh đô của nhiều triều đại phong kiến. Trải qua hàng nghìn năm, vùng đất này lưu giữ vô số di tích lịch sử, trong đó có những khu lăng mộ hoàng gia quy mô lớn.

Tại đây, một vụ sụt lún trên đất nông nghiệp đã tạo ra hố lớn, thu hút sự chú ý của người dân và các nhà khảo cổ. Trong quá trình khảo sát, các chuyên gia tìm thấy một quần thể gồm sáu lăng mộ hoàng đế Đông Hán. Phát hiện này góp phần làm sáng tỏ hệ thống lăng tẩm của một trong những triều đại quan trọng nhất lịch sử Trung Quốc.

Vì sao Lạc Dương có nhiều lăng mộ hoàng đế?

Đông Hán tồn tại từ năm 25 đến năm 220, bắt đầu khi Lưu Tú, tức Hán Quang Vũ Đế, khôi phục nhà Hán và đặt kinh đô tại Lạc Dương. Trong gần hai thế kỷ, thành phố này trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của đế quốc. Các hoàng đế Đông Hán thường lựa chọn những vùng đất xung quanh kinh đô để xây dựng nơi an nghỉ.

Theo nghiên cứu của Đại học Bắc Kinh, trong số các hoàng đế Đông Hán, có 11 người được an táng tại khu vực Lạc Dương. Những lăng mộ này phân bố chủ yếu trong hai khu vực.

Khu phía Bắc nằm tại vùng Mang Sơn, thường được gọi là Bắc Triệu Vực, gồm năm lăng mộ hoàng đế. Khu phía Nam, gọi là Nam Triệu Vực, nằm ở vùng Lạc Nam, có sáu lăng mộ.

Sự phân bố này phản ánh quá trình lựa chọn địa điểm an táng của các hoàng đế qua nhiều thế hệ, đồng thời cho thấy ảnh hưởng của địa hình và quan niệm chính trị đối với việc xây dựng lăng tẩm.

Dưới những cánh đồng tại Lạc Dương, giới khảo cổ phát hiện dấu tích sáu lăng mộ hoàng đế Đông Hán, hé lộ nhiều bí mật lịch sử.

6 vị hoàng đế nằm dưới khu lăng mộ phía Nam

Theo kết quả khảo sát và đối chiếu sử liệu, sáu lăng mộ tại Nam Triệu Vực được cho là nơi an táng của Hán Minh Đế, Hán Chương Đế, Hán Hòa Đế, Hán Thương Đế, Hán Chất Đế và Hán Hoàn Đế. Đây đều là những nhân vật thuộc hoàng tộc Đông Hán, trị vì trong các giai đoạn khác nhau.

Hán Minh Đế là con trai Hán Quang Vũ Đế, có vai trò quan trọng trong việc củng cố nền cai trị sau khi nhà Đông Hán được thành lập.

Hán Chương Đế tiếp tục duy trì sự ổn định của triều đình, trong khi Hán Hòa Đế gắn với giai đoạn quyền lực hoàng gia chịu nhiều tác động từ các thế lực ngoại thích. Đáng chú ý, Hán Thương Đế và Hán Chất Đế đều lên ngôi khi còn rất nhỏ và có thời gian trị vì ngắn ngủi.

Hán Hoàn Đế là một trong những hoàng đế cuối thời kỳ Đông Hán trước khi triều đại bước vào giai đoạn suy yếu nghiêm trọng.

Trong nhiều năm, các nhà khảo cổ Trung Quốc đã tiến hành khảo sát địa hình, thăm dò lòng đất và nghiên cứu những dấu tích kiến trúc còn sót lại quanh Lạc Dương.

Kết quả cho thấy các lăng mộ Đông Hán có những đặc điểm tương đối thống nhất. Nổi bật là những gò đất đắp hình tròn, kích thước lớn, phía dưới có hệ thống đường dẫn xuống khu vực an táng.

Theo các nghiên cứu, một số gò mộ hoàng đế có đường kính trên 130 m. Đường dẫn vào mộ thường kéo dài hàng chục mét, được xây dựng theo dạng dốc và có kết cấu bậc thu hẹp dần.

Bên cạnh khu mộ chính còn có những nền kiến trúc, đường đi và dấu tích công trình phục vụ nghi lễ. Những yếu tố này giúp các nhà nghiên cứu phân biệt lăng mộ hoàng đế với những ngôi mộ quý tộc thông thường.

Đặc biệt, việc phát hiện hệ thống công trình xung quanh cho thấy lăng mộ không chỉ là nơi chôn cất mà còn là trung tâm tổ chức các hoạt động tưởng niệm và tế lễ.

Kiến trúc lăng tẩm phản ánh quyền lực hoàng gia

Một trong những thành tựu quan trọng của quá trình khảo cổ là làm rõ bố cục các khu lăng viên thời Đông Hán. Theo kết quả nghiên cứu được công bố, lăng viên thường có hai phần chính: khu vực bên trong và khu vực bên ngoài.

Phần bên trong lấy mộ hoàng đế và hoàng hậu làm trung tâm, được bố trí các công trình hoặc ranh giới bao quanh. Phần bên ngoài có những kiến trúc phục vụ nghi lễ, quản lý và các hoạt động liên quan đến việc thờ cúng.

Đáng chú ý, chế độ hợp táng hoàng đế và hoàng hậu trở thành một đặc điểm quan trọng trong nghi thức tang lễ thời Đông Hán.

Sự xuất hiện của những công trình tế tự quy mô lớn cũng phản ánh quan niệm rằng quyền lực và địa vị của hoàng đế tiếp tục được tôn vinh sau khi qua đời. Qua đó, giới khảo cổ có thêm căn cứ nghiên cứu tổ chức xã hội, tư tưởng chính trị và nghi lễ hoàng gia thời cổ đại.