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Báo cáo Xu hướng du lịch 2027 của Lemongrass Marketing cho thấy du lịch không còn là một danh sách điểm đến khác để ghé thăm. Báo cáo khám phá cách du khách đang nghĩ lại về điều làm nên một kỳ nghỉ đáng giá.

“Mọi người muốn một chuyến đi mang lại điều gì đó cho mình, dù là cảm giác bình tâm hơn, hiểu sâu hơn về một vùng đất, kết nối với người khác, hay đơn giản là được tự do tận hưởng khoảnh khắc mà không cần tối đa hóa nó”, bà Mirjam Peternek McCartney, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Lemongrass Marketing, viết trong báo cáo.

Du khách sẽ ngày càng quay lưng với những lịch trình dày đặc để chuyển sang các kỳ nghỉ giản dị hơn. Ảnh: Contiki

Báo cáo xác định 15 xu hướng mới nổi và tập hợp góc nhìn của các chuyên gia trong ngành du lịch, gồm nhà thám hiểm kiêm tác giả Levison Wood, chuyên gia chăm sóc sức khỏe Anna Bjurstam, nhà nghiên cứu học thuật TS. Esther Sternberg và người viết bài này, một nhà báo du lịch có Chứng chỉ chuyên môn về Du lịch bền vững của Hội đồng Du lịch Bền vững Toàn cầu (GSTC).

Dưới đây là những xu hướng du lịch đáng chú ý nhất năm 2027 theo báo cáo.

KỲ NGHỈ “PHẢN TỐI ƯU HÓA” LÊN NGÔI

Bạn từng trở về sau kỳ nghỉ mà cảm thấy cần thêm một kỳ nghỉ nữa chưa? Sau nhiều ngày chạy đua giữa các điểm tham quan, nhà hàng và hoạt động, ngay cả chuyến đi thú vị nhất cũng có thể khiến bạn kiệt sức.

Báo cáo của Lemongrass dự báo du khách sẽ ngày càng quay lưng với những lịch trình dày đặc để chuyển sang các kỳ nghỉ giản dị hơn, lưu trú lâu hơn ở ít nơi hơn và có nhiều thời gian không sắp xếp trước hơn.

Ảnh: Lojel

Ông Josh Elliott, giám đốc điều hành Matobo Hills Lodge tại Zimbabwe, đồng tình. “Năm 2027, những nhà vận hành tốt hơn sẽ để trống nhiều giờ, bán ít điểm dừng hơn và giữ khách ở một nơi đủ lâu để chính nơi ấy làm gián đoạn họ. Chuyến đi thành công sẽ không phải là chuyến hoàn thành lịch trình, mà là chuyến phá vỡ nó”, ông Elliott nói trong báo cáo.

Không phải giờ nào cũng cần lên kế hoạch và không phải điểm tham quan nào cũng cần được đánh dấu. Điều này không nhất thiết có nghĩa là không làm gì cả. Đôi khi, sống chậm lại tự nó đã là một trải nghiệm. Đó là sự tự do rẽ sang một lối đi bất ngờ hay thưởng thức văn hóa địa phương từng ngụm một.

DU KHÁCH TÌM LẠI SỞ TRƯỜNG CỦA MÌNH

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã khiến việc lên kế hoạch kỳ nghỉ trở nên thuận tiện đáng kể. Chỉ trong vài giây, du khách có thể tạo lịch trình, tìm gợi ý khách sạn và tra cứu những nơi họ chưa từng đặt chân đến. Nhưng họ có thể tin vào những thông tin đó đến mức nào?

Báo cáo của Lemongrass cho rằng khi các gợi ý do AI tạo ra ngày càng phổ biến, sở trường và kinh nghiệm trực tiếp của con người có thể ngày càng có giá trị. Giáo sư Willy Legrand đưa ra một phân biệt quan trọng trong báo cáo: “Thuật toán nắm được con đường, nhưng con người nắm được điều kiện thực tế”.

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AI có thể gợi ý các trải nghiệm mà không trực tiếp đánh giá chất lượng của chúng. Điều này đặc biệt quan trọng khi chọn các tour ngắm động vật hoang dã có đạo đức, vì biết điều gì diễn ra phía sau hậu trường có thể tạo ra khác biệt lớn.

Với du khách, câu trả lời không nhất thiết là ngừng sử dụng AI. Thay vào đó, họ có thể kết hợp sự tiện lợi của AI với những gợi ý từ các cố vấn du lịch giàu kinh nghiệm, hướng dẫn viên địa phương và nhà báo từng đến tận nơi.

TỪ “COOLCATION” ĐẾN KỲ NGHỈ SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI KHÍ HẬU

Những năm gần đây, trốn cái nóng mùa hè đã trở thành lý do phổ biến để chọn các điểm đến có khí hậu mát mẻ hơn. Tuy nhiên, báo cáo của Lemongrass cho rằng chỉ đến một nơi mát hơn có thể không còn đủ đối với du khách. Du khách sẽ ngày càng cân nhắc mức độ chuẩn bị của điểm đến trước thời tiết khó lường.

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Hạ tầng có khả năng chống chịu, hướng dẫn viên địa phương am hiểu và các doanh nghiệp có thể điều chỉnh lịch trình theo điều kiện thay đổi sẽ trở nên quan trọng. Nhưng không điểm đến nào có thể hoàn toàn miễn nhiễm với biến đổi khí hậu.

Cách các điểm đến phục hồi sau thảm họa cũng quan trọng không kém cách họ chuẩn bị. Khi thảm họa xảy ra, du khách có thể hủy kế hoạch vì thận trọng và lý do an toàn. Nhưng khi các điểm đến này sẵn sàng đón khách trở lại, du lịch có thể đóng vai trò thiết yếu trong quá trình phục hồi, là ranh giới giữa hồi sinh và khó khăn kéo dài.

DU LỊCH BỀN VỮNG MÀ KHÔNG PHẢI HY SINH TRẢI NGHIỆM

Nhiều năm qua, du lịch bền vững thường gắn với việc phải từ bỏ điều gì đó, dù là sự tiện lợi, thoải mái hay sang trọng. Nhưng báo cáo của Lemongrass dự báo sự chuyển dịch khỏi quan niệm đánh đổi này.

Thay vì chọn tàu hỏa chỉ vì tác động môi trường thấp hơn máy bay, du khách có thể ngày càng chọn tàu hỏa vì chính trải nghiệm. Các chuyên gia du lịch cũng ghi nhận sự quan tâm gia tăng với những hành trình đường sắt châu Âu, nơi cảnh quan và trải nghiệm trên tàu là lý do để chọn tàu thay vì bay.

Du khách có thể ngày càng chọn tàu hỏa vì lý do trải nghiệm. Ảnh: Contiki

Các nhà vận hành tàu hạng sang như Belmond, Orient Express và Rovos Rail cho thấy hành trình có thể trở thành điểm nhấn của kỳ nghỉ. Họ cung cấp ẩm thực cao cấp, cabin sang trọng và các chuyến tham quan dọc đường.

Nhưng xu hướng này không giới hạn ở tàu hỏa hạng sang. Orient Express Corinthian, du thuyền buồm sang trọng dài 220 m ra mắt năm 2026, kết hợp động cơ đẩy hỗ trợ bằng sức gió với 54 suite sang trọng và các hải trình qua vùng Caribe. Du thuyền chị em của nó, Orient Express Olympian, dự kiến theo sau vào năm 2027 trên Địa Trung Hải.

Thông điệp ở đây là du khách không nhất thiết phải được thuyết phục để lựa chọn có trách nhiệm. Đôi khi, lựa chọn tác động thấp hơn đơn giản là mang lại trải nghiệm tốt hơn.