“Mũi Khâu Vó Còn” kết hợp nguyên liệu tái chế, nghề thủ công truyền thống và ứng dụng mã QR để hướng dẫn trải nghiệm, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa của dân tộc Cao Lan.

Trao đổi với VnEconomy, Nguyễn Thị Thương (18 tuổi, dân tộc Cao Lan, Phú Thọ) chia sẻ về hành trình khởi nghiệp từ văn hóa Cao Lan, cách ứng dụng công nghệ và tận dụng vải vụn từ các xưởng may công nghiệp làm nguyên liệu để phát triển sản phẩm thủ công theo hướng xanh. Qua đó, dự án vừa làm mới sản phẩm truyền thống, vừa hướng đến tạo sinh kế cho phụ nữ tại địa phương.

Với bộ kit tự khâu quả còn sử dụng vải tái chế, tích hợp mã QR hướng dẫn của nghệ nhân, “Mũi Khâu Vó Còn” không chỉ mang đến trải nghiệm thủ công mà còn giúp khách hàng tìm hiểu những câu chuyện văn hóa phía sau sản phẩm. Dự án đã đạt giải Ba Bảng A tại Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 năm 2026, do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) phối hợp tổ chức.

Nguyễn Thị Thương, cô gái 18 tuổi dân tộc Cao Lan, khởi nghiệp từ sản phẩm thủ công truyền thống gắn với văn hóa quê hương.

Ở tuổi 18, Thương lựa chọn khởi nghiệp từ một sản phẩm thủ công gắn với văn hóa dân tộc Cao Lan. Điều gì đã thôi thúc Thương hình thành ý tưởng “Mũi Khâu Vó Còn”? Có câu chuyện hay trải nghiệm nào khiến Thương muốn bắt đầu hành trình này?

Thực ra, ý tưởng của em không bắt đầu từ một bài toán kinh doanh mà xuất phát từ những điều rất gần gũi trong gia đình và quê hương.

Em là người Cao Lan, sinh ra và lớn lên tại thôn Đồng Dong, xã Yên Lãng, Phú Thọ. Ông em biết hát Sình ca, còn bà là người may những quả còn truyền thống. Từ nhỏ, em đã quen thuộc với những hình ảnh ấy, xem đó như một phần bình dị trong cuộc sống.

Tuy nhiên, khi lớn lên, đặc biệt là sau khi có cơ hội học tập và tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau, em bắt đầu tự đặt câu hỏi: “Nếu một ngày những người biết hát Sình ca ngày càng ít đi, những người phụ nữ biết may quả còn không còn nhiều nữa, thì những giá trị ấy sẽ được tiếp nối như thế nào?”

Với em, khởi nghiệp từ văn hóa không phải là đưa những điều cũ kỹ trở lại, mà là tìm cách để những giá trị chưa bao giờ cũ có thể tiếp tục được sống trong tương lai.

Nguyễn Thị Thương

Em nhận ra nhiều nét đẹp văn hóa vẫn hiện diện trong đời sống của đồng bào mình nhưng chưa có nhiều cơ hội tiếp cận với thế hệ trẻ và những người bên ngoài cộng đồng.

Vì vậy, em nghĩ đến việc làm mới quả còn truyền thống, không chỉ nhằm tạo ra một sản phẩm thủ công để kinh doanh mà còn mở ra cách tiếp cận văn hóa gần gũi hơn. Từ đó, ý tưởng về bộ kit tự tay khâu quả còn ra đời.

Em mong muốn một người trẻ ở Hà Nội, một bạn học sinh hay thậm chí một vị khách nước ngoài đều có thể tự tay làm ra một quả còn, đồng thời hiểu thêm về ý nghĩa của sản phẩm và văn hóa của người Cao Lan.

Có lẽ, điều thôi thúc em bắt đầu không phải vì đã biết mình có thể đi được bao xa, mà bởi em không muốn những giá trị mình từng lớn lên cùng chỉ còn nằm trong ký ức của thế hệ ông bà.

Để văn hóa được tiếp nối, người trẻ không chỉ cần tự hào về bản sắc của dân tộc mình mà còn phải chủ động tìm cách để những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Quả còn không chỉ là một món đồ chơi dân gian mà còn mang ý nghĩa văn hóa, tâm linh trong đời sống của đồng bào vùng cao. Khi phát triển bộ kit tự khâu quả còn, Thương làm thế nào để vừa giữ được những giá trị truyền thống, vừa tạo ra một sản phẩm mới mẻ, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng hiện đại?

Đây là một trong những bài toán quan trọng nhất của dự án. Bởi theo em, làm mới một sản phẩm truyền thống không có nghĩa là thay đổi tất cả những yếu tố vốn tạo nên giá trị của sản phẩm đó.

Ngay từ đầu, nhóm xác định phải giữ được những giá trị cốt lõi của quả còn Cao Lan, từ hình dáng, kỹ thuật may thủ công đến ý nghĩa văn hóa. Quả còn không đơn thuần là một món đồ chơi dân gian mà còn gửi gắm những mong ước về may mắn, bình an, mưa thuận gió hòa, tình cảm giao duyên và sự gắn kết cộng đồng.

Tuy nhiên, nhóm cũng nhận thấy nếu chỉ giữ nguyên cách tiếp cận truyền thống thì sẽ khó tạo được sự kết nối với những người chưa từng biết đến sản phẩm này, đặc biệt là các bạn trẻ.

Vì vậy, nhóm lựa chọn phát triển bộ kit tự khâu quả còn. Thay vì chỉ mua một sản phẩm đã hoàn thiện, khách hàng có thể trực tiếp tham gia vào quá trình tạo ra quả còn của riêng mình. Bộ kit bao gồm các phần vải được cắt sẵn, nguyên liệu làm nhân, kim chỉ và những dụng cụ cần thiết, kèm theo mã QR hướng dẫn thực hiện.

Điều em tâm đắc là nhóm không chỉ bán một sản phẩm hoàn thiện mà còn tạo ra trải nghiệm để khách hàng tự tay tìm hiểu và tiếp cận nghề thủ công truyền thống.

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cách phối hợp màu sắc, lựa chọn chất liệu và thiết kế bao bì để sản phẩm phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, từ học sinh, sinh viên đến khách du lịch và những người yêu thích đồ thủ công.

Đặc biệt, nhóm sử dụng nguồn vải vụn từ các xưởng may để tạo ra sản phẩm. Qua đó, yếu tố truyền thống và định hướng phát triển xanh được kết hợp trong cùng một sản phẩm.

Theo em, giá trị của bộ kit không nằm ở việc làm cho quả còn trở nên hoàn toàn khác biệt mà ở cách tiếp cận mới, giúp những người chưa từng biết đến sản phẩm có cơ hội yêu thích, trải nghiệm và hiểu hơn về nó.

Bởi bảo tồn không có nghĩa là giữ mọi thứ đứng yên, mà là gìn giữ những giá trị cốt lõi và tìm cách để chúng tiếp tục được phát huy trong một hình thức phù hợp với thời đại.

Thay vì chỉ cung cấp sản phẩm hoàn thiện, “Mũi Khâu Vó Còn” tạo cơ hội để khách hàng trực tiếp tham gia vào quá trình làm ra quả còn.

Việc tận dụng vải vụn deadstock (nguồn vải tồn kho) từ các xưởng may công nghiệp để tạo ra sản phẩm mới vừa giúp giảm lãng phí nguyên liệu, vừa tạo thêm giá trị cho nguồn vật liệu tưởngchừng bị bỏ đi. Trong quá trình thực hiện, nhóm gặp khó khăn gì khi lựa chọn, xử lý và tái chế nguồn vải này để bảo đảm chất lượng sản phẩm?

Với nhóm, việc tận dụng vải vụn không đơn thuần nhằm tìm kiếm nguồn nguyên liệu giá rẻ mà quan trọng hơn là làm thế nào để biến những phần vải tưởng chừng không còn giá trị thành sản phẩm thủ công có ý nghĩa.

Khó khăn đầu tiên là nguồn vải không đồng đều về chất liệu, màu sắc, kích thước và độ bền. Không phải loại vải nào cũng phù hợp để làm quả còn. Vì vậy, trước khi đưa vào sản xuất, nhóm phải lựa chọn, phân loại, làm sạch và xử lý nguyên liệu. Những phần vải không đáp ứng yêu cầu sẽ không được sử dụng.

Bên cạnh đó, nhóm phải cân đối giữa việc tận dụng nguyên liệu với yêu cầu về tính thẩm mỹ, độ bền và sự an toàn của sản phẩm. Bởi nếu chỉ chú trọng tái chế mà không bảo đảm chất lượng thì sản phẩm sẽ khó được khách hàng đón nhận lâu dài.

Nhóm xác định một sản phẩm xanh không chỉ nằm ở việc sử dụng nguyên liệu tái chế mà còn phải tạo ra giá trị thực sự và có khả năng được sử dụng lâu dài. Đây cũng là nguyên tắc mà nhóm muốn theo đuổi trong quá trình phát triển dự án.

Thông qua dự án, Thương kỳ vọng tạo thêm sinh kế cho phụ nữ Cao Lan, đồng thời trao cơ hội để họ trực tiếp gìn giữ và giới thiệu văn hóa dân tộc mình.

Ngoài việc hướng dẫn khách hàng tự tay khâu quả còn, nhóm có muốn tận dụng mã QR để kể thêm những câu chuyện về văn hóa, phong tục và đời sống của người Cao Lan không? Qua đó, khách hàng không chỉ trải nghiệm làm sản phẩm mà còn hiểu hơn về những giá trị văn hóa được gửi gắm bên trong?

Thực tế, nhóm đã bắt đầu tích hợp mã QR vào bộ sản phẩm để khách hàng có thể xem video hướng dẫn của nghệ nhân và tự tay hoàn thiện một quả còn.

Tuy nhiên, em nghĩ đây mới chỉ là bước khởi đầu. Điều em mong muốn không chỉ là giúp khách hàng biết cách làm ra một quả còn mà còn để họ hiểu vì sao người Cao Lan trân trọng sản phẩm này.

Em mong muốn phát triển mã QR thành một cánh cửa nhỏ, giúp khách hàng tiếp cận với không gian văn hóa Cao Lan. Ở đó, mỗi câu chuyện được kể thông qua hình ảnh, giọng nói và trải nghiệm của chính người dân địa phương...

Nguyễn Thị Thương

Đằng sau mỗi quả còn là những mong ước về may mắn, bình an, mưa thuận gió hòa, tình cảm giao duyên và sự gắn kết cộng đồng. Bên cạnh đó là những câu chuyện về lễ hội, trang phục, tiếng hát Sình ca, phong tục và đời sống thường ngày của người Cao Lan.

Em mong muốn phát triển mã QR thành một cánh cửa nhỏ, giúp khách hàng tiếp cận với không gian văn hóa Cao Lan. Ở đó, mỗi câu chuyện được kể thông qua hình ảnh, giọng nói và trải nghiệm của chính người dân địa phương, đặc biệt là những nghệ nhân đang trực tiếp gìn giữ nghề truyền thống.

Em tin rằng khi hiểu được câu chuyện phía sau sản phẩm, khách hàng không chỉ sở hữu một món đồ thủ công mà còn cảm nhận được những giá trị văn hóa mà cộng đồng gửi gắm trong đó.

Mỗi bộ kit tự khâu quả còn không chỉ mang đến trải nghiệm thủ công mà còn gửi gắm những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Cao Lan.

Nếu dự án “Mũi Khâu Vó Còn” ngày càng phát triển, Thương mong muốn những người phụ nữ Cao Lan tham gia sản xuất sẽ có một cuộc sống như thế nào? Thương có mong một ngày chính họ cũng tự tin giới thiệu, kể câu chuyện về sản phẩm và văn hóa dân tộc mình với khách hàng trong nước và quốc tế?

Đây thực sự là một trong những điều em mong muốn nhất khi phát triển dự án. Em không muốn những người phụ nữ Cao Lan chỉ đảm nhận vai trò làm ra sản phẩm theo sự hướng dẫn của nhóm. Em mong muốn họ thực sự trở thành những người đồng hành, hiểu rõ giá trị sản phẩm và có tiếng nói trong chính công việc mình đang làm.

Trước mắt, em mong dự án có thể tạo thêm công việc và nguồn thu nhập phù hợp cho khoảng 15 - 20 phụ nữ Cao Lan. Xa hơn, em kỳ vọng họ có thêm sự chủ động về kinh tế, cơ hội học hỏi những kỹ năng mới và tự tin hơn trong giao tiếp, giới thiệu văn hóa của dân tộc mình.

Đặc biệt, một ngày nào đó, khi có khách du lịch đến địa phương, chính những người phụ nữ ấy có thể trực tiếp giới thiệu về quả còn, kể về ý nghĩa của từng họa tiết, hướng dẫn du khách may sản phẩm và chia sẻ những câu chuyện mà họ đã gắn bó suốt cuộc đời.

Không ai có thể kể câu chuyện văn hóa Cao Lan chân thực hơn chính những người đang sống trong nền văn hóa ấy.

Nếu một ngày họ không còn cần đến sự giới thiệu của em hay nhóm dự án mà có thể tự tin kết nối với khách hàng, tự hào về nghề truyền thống và chủ động tạo ra giá trị từ những gì mình đang có, đó sẽ là thành quả rất lớn đối với em.

Dự án “Mũi Khâu Vó Còn” đạt giải Ba Bảng A tại Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 năm 2026 do BSA phối hợp tổ chức.

Thương đã lựa chọn khởi nghiệp xanh từ chính những giá trị văn hóa của dân tộc mình. Từ trải nghiệm của bản thân, Thương muốn gửi gắm thông điệp gì đến những người trẻ đang có ý tưởng khởi nghiệp dựa trên tài nguyên bản địa, nghề truyền thống và những giá trị văn hóa của quê hương?

Đôi khi những ý tưởng có giá trị nhất lại bắt đầu từ những điều rất gần gũi mà chúng ta vẫn nhìn thấy trong cuộc sống hằng ngày.

Giải Ba tại Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 năm 2026 là một dấu mốc đáng nhớ, nhưng với em, điều quý giá hơn cả là hành trình đã giúp em trưởng thành và nhìn thấy nhiều cơ hội để phát triển dự án.

Nguyễn Thị Thương

Đó có thể là một nghề truyền thống đang dần ít người theo đuổi, một nguồn nguyên liệu địa phương chưa được khai thác đúng cách hay một câu chuyện văn hóa mà ông bà, cha mẹ vẫn kể nhưng chưa có nhiều người trẻ biết đến.

Bản thân em cũng bắt đầu từ quả còn do bà may và những câu hát Sình ca của ông. Trước đây, em chưa từng nghĩ những điều quen thuộc ấy lại có thể trở thành điểm khởi đầu cho một dự án khởi nghiệp.

Tuy nhiên, em nhận ra rằng yêu và tự hào về văn hóa quê hương thôi là chưa đủ. Người trẻ cần tìm hiểu sâu hơn, đặt ra những câu hỏi mới và tìm cách để các giá trị truyền thống tiếp tục tồn tại trong đời sống hiện đại.

Em cũng muốn nhắn gửi rằng khởi nghiệp từ văn hóa bản địa không phải là con đường dễ dàng. Bởi chúng ta không chỉ tạo ra một sản phẩm để kinh doanh mà còn phải có trách nhiệm với những giá trị văn hóa mà mình lựa chọn đại diện.

Vì vậy, hãy bắt đầu từ những điều mình thực sự hiểu, biết lắng nghe cộng đồng và kiên trì học hỏi. Đừng cố gắng làm cho văn hóa trở nên xa lạ hay chạy theo những xu hướng nhất thời chỉ để thu hút sự chú ý.

Em tin rằng mỗi vùng đất đều có những giá trị riêng và người trẻ hoàn toàn có thể tìm ra cách kể mới để những giá trị ấy được nhiều người biết đến hơn.

Với em, khởi nghiệp từ văn hóa không phải là đưa những điều cũ kỹ trở lại, mà là tìm cách để những giá trị chưa bao giờ cũ tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong tương lai.