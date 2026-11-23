Khối diễu hành thanh niên mang lại không khí sôi nổi, tươi trẻ

Với chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình", Ngày hội do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp với UBND TPHCM tổ chức, quy tụ đại diện 54 dân tộc Việt Nam cùng các nghệ nhân, văn nghệ sĩ và đông đảo người dân, du khách.

Mở đầu chương trình, đoàn đại biểu lãnh đạo TPHCM cùng đại diện các khối đại đoàn kết 54 dân tộc, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và đoàn viên, thanh niên đã dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoạt động thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam.

Đoàn đại biểu lãnh đạo TPHCM cùng các đại biểu tham dự lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước chương trình khai mạc.

Tiếp nối lễ dâng hoa là các hoạt động giao lưu với công chúng và chương trình nghệ thuật tại sân khấu chính. Những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc cùng các hoạt động biểu diễn, giao lưu đã tạo nên không khí sôi động trên tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Các văn nghệ sĩ trong trang phục áo dài tham dự Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt tối 22/11

Không gian giao thoa giữa truyền thống và hiện đại

Một trong những điểm nhấn của ngày hội là chuỗi không gian văn hóa được thiết kế theo hình tượng nón lá Việt Nam, giới thiệu các lĩnh vực công nghiệp văn hóa như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, phần mềm và trò chơi giải trí, quảng cáo, du lịch văn hóa và chuyển đổi số.

Đoàn biểu diễn trong trang phục truyền thống các dân tộc , cầm hoa sen hồng di chuyển giữa sự chào đón của người dân và du khách.

Tại đây, người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu các sản phẩm sáng tạo, trải nghiệm hoạt động làng nghề, giao lưu với nghệ nhân và khám phá những ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực văn hóa.

Các chương trình như "Tuần phim Bối cảnh TPHCM", "Dấu ấn sân khấu TPHCM", Liên hoan Nghệ thuật truyền thống "Sắc màu văn hóa Việt Nam", cùng những hoạt động trình diễn ánh sáng, công nghệ số góp phần giới thiệu diện mạo văn hóa đa dạng của thành phố.

Không chỉ là nơi trưng bày, các không gian này còn hướng đến kết nối doanh nghiệp, nhà sáng tạo, nhà đầu tư và công chúng, qua đó giới thiệu tiềm năng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của TPHCM.

Các bạn trẻ trong trang phục truyền thống giao lưu tại không gian Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt.

Song song với những hoạt động mang tính sáng tạo, hiện đại là không gian giao lưu văn hóa của các dân tộc, tôn giáo, vùng miền. Những giá trị di sản, ẩm thực, trang phục truyền thống, trò chơi dân gian và nghệ thuật biểu diễn được giới thiệu trong cùng một không gian, tạo điều kiện để cộng đồng trực tiếp tham gia và trải nghiệm.

Nhiều hoạt động đặc sắc đến hết ngày 24/11

Sau đêm khai mạc, chuỗi hoạt động tại đường đi bộ Nguyễn Huệ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 24/11, với các không gian trải nghiệm mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày.

Tại sân khấu Quảng trường Sắc màu Việt Nam, các chương trình biểu diễn diễn ra từ 18 giờ đến 21 giờ 45 phút. Nếu tối 22/11 dành cho nghệ thuật hát bội, cải lương thì ngày 23/11 giới thiệu nghệ thuật các dân tộc và đờn ca tài tử. Ngày 24/11 tiếp tục với các chương trình giao lưu văn hóa quốc tế.

Màn đồng diễn Vũ khúc khăn rằng là điểm nhất đặc sắc trong đêm khai mạc

Bên cạnh đó, sân khấu Kết nối cộng đồng giới thiệu những tiết mục văn nghệ của đồng bào các dân tộc, tôn giáo, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, áo dài và các trò chơi dân gian.

Chiều 24/11, Triển lãm và Diễn đàn Cấp phép Bản quyền Văn hóa Việt Nam 2026 được tổ chức, góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tạo và khai thác giá trị văn hóa.

Đặc biệt, lúc 19h30 ngày 24/11, chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp tại 3 điểm: đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu), kết hợp trình diễn pháo hoa nghệ thuật.

Hai mẹ con du khách Nga thích thú khi được tặng những chiếc khăn rằn, hân hoan hòa mình vào không khí lễ hội văn hóa Việt

Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc, gắn với kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Thông qua chuỗi hoạt động, TPHCM hướng đến đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống người dân, khuyến khích cộng đồng tham gia sáng tạo, gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống. Đồng thời, sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh một thành phố năng động, sáng tạo, nơi những giá trị văn hóa lâu đời tiếp tục được gìn giữ và phát triển trong đời sống đương đại.

* Một số hình ảnh tại đêm khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt năm 2026:

Lãnh đạo Thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng nghệ sĩ tại không gian nghệ thuật hát bội.

Khán giả chụp ảnh cùng nghệ sĩ hát bội trong trang phục biểu diễn, tiếp cận nghệ thuật truyền thống ngay tại ngày hội.

Nghệ sĩ thực hiện biểu diễn hóa trang hát bội tại không gian giới thiệu nghệ thuật truyền thống.

Tiết mục ca múa thu hút đông đảo khán giả theo dõi trong đêm khai mạc Ngày hội.

Khối các dân tộc Việt Nam trong trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu

Du khách nước ngoài có dịp chứng kiến những sắc màu độc đáo trong văn hóa Việt tại lễ hội

Người dân và du khách hào hứng giao lưu bên những chiếc trống tại không gian lễ hội.

Biểu tượng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 trên đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Một gia đình đưa con nhỏ dạo chơi, tham quan không gian ngày hội trên đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Các em nhỏ chăm chú theo dõi người thợ tạo hình tò he tại không gian giới thiệu nghề thủ công truyền thống.

Người mẫu trình diễn những mẫu áo dài biến tấu độc đáo trên sân khấu thời trang tại lễ hội