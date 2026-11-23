Poster chương trình nghệ thuật

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 – Đài Truyền hình Việt Nam, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi hai miền Nam – Bắc, gửi đến khán giả những tác phẩm âm nhạc về quê hương, đất nước, văn hóa và con người Việt Nam.

Chương trình được xây dựng với mong muốn tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, phát huy sức sáng tạo nghệ thuật và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam. Thông qua âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, “Đất nước vươn mình” đưa khán giả trở về với cội nguồn, nhìn lại hành trình lịch sử, đồng thời cảm nhận sức sống của đất nước hôm nay và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Theo đó, chương trình gồm ba chương: “Cội nguồn – Hồn Việt”, “Tiếp nối – Sức sống Việt Nam” và “Khát vọng – Đất nước vươn mình”. Mỗi chương mang một sắc thái riêng, tạo nên mạch nội dung xuyên suốt từ những giá trị truyền thống đến tinh thần đổi mới, hội nhập và phát triển.

Từ những làn điệu dân ca mộc mạc, tiếng sáo gọi bạn giữa núi rừng, tiếng đàn trên dòng sông quê hương đến những câu hát ru thấm đẫm tình cảm gia đình, âm nhạc góp phần tái hiện những chất liệu văn hóa đã bồi đắp tâm hồn người Việt qua nhiều thế hệ. Dù cuộc sống có nhiều đổi thay, tình yêu quê hương và niềm tự hào về nguồn cội vẫn là những giá trị được gìn giữ, tiếp nối.

NSND Tạ Minh Tâm

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của NSND Quốc Hưng, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phạm Thế Vĩ, NSƯT Khánh Ngọc, ca sĩ Bích Hồng, Phạm Trang, Võ Hạ Trâm, Thu Hằng, Lê Thị Mỹ Hảo cùng các nhóm ca và vũ đoàn.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ hai miền Bắc – Nam tạo nên sự đa dạng trong màu sắc biểu diễn, đồng thời thể hiện tinh thần giao lưu, phối hợp giữa các đơn vị đào tạo và hoạt động nghệ thuật.

Tạo sân khấu biểu diễn cho nghệ sĩ hai miền

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện chương trình, NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM cho biết, việc tổ chức một chương trình nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam là mong muốn ông ấp ủ khi nhận nhiệm vụ tại Nhạc viện.

Với vai trò là đơn vị đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp ở khu vực phía Nam, Nhạc viện mong muốn góp phần tổ chức những hoạt động nghệ thuật có ý nghĩa, đưa âm nhạc đến gần hơn với công chúng.

NSND Đỗ Quốc Hưng

Theo NSND Đỗ Quốc Hưng, tên gọi “Đất nước vươn mình” được lựa chọn sau quá trình cân nhắc nhiều phương án. Tên chương trình gợi mở tinh thần phát triển của đất nước, đồng thời định hướng nội dung nghệ thuật xuyên suốt, hướng đến niềm tự hào về những giá trị đã làm nên bản sắc Việt Nam và niềm tin vào tương lai.

Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình là sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi tại TP.HCM cùng các nghệ sĩ từ Hà Nội. NSND Đỗ Quốc Hưng cho biết, khi xây dựng kịch bản, ông mong muốn tận dụng nguồn lực nghệ sĩ đang hoạt động tại TP.HCM, đồng thời mời thêm những giọng ca từ phía Bắc để tạo nên sự phong phú trong chương trình.

NSƯT Khánh Ngọc

“Ở TP.HCM có rất nhiều nghệ sĩ tài năng. Đây cũng là những nghệ sĩ mà trước đây tôi thường mời ra Hà Nội biểu diễn. Khi về công tác tại Nhạc viện TP.HCM, tôi có điều kiện làm việc và tập hợp các nghệ sĩ ở khu vực phía Nam, trong đó có nhiều tên tuổi như NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Khánh Ngọc, NSƯT Phạm Thế Vĩ, Võ Hạ Trâm…

Bên cạnh đó, tôi mời thêm các nghệ sĩ từ Hà Nội như ca sĩ Bích Hồng, Thu Hằng và nhóm Thiên Thanh để chương trình có sự giao thoa giữa nghệ sĩ hai miền, tạo nên màu sắc đa dạng hơn”, NSND Đỗ Quốc Hưng chia sẻ.

Ca sĩ Thu Hằng

Đặc biệt, ca khúc “Đất nước vươn mình” của nhạc sĩ Đức Trịnh được lựa chọn làm một trong những tác phẩm mang tinh thần chủ đề của chương trình. Theo NSND Đỗ Quốc Hưng, ban đầu ông thể hiện ca khúc này, sau đó nhạc sĩ Đức Trịnh gợi ý kết hợp song ca cùng ca sĩ Thu Hằng. Sự phối hợp giữa hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ được kỳ vọng tạo thêm sắc thái cho tác phẩm.

Bên cạnh ý nghĩa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, chương trình còn là dịp để Nhạc viện TP.HCM phát huy vai trò của một cơ sở đào tạo nghệ thuật biểu diễn. NSND Đỗ Quốc Hưng cho biết, sau hơn ba tháng nhận nhiệm vụ tại Nhạc viện, ông nhận thấy công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường có nền tảng tốt, trong khi hoạt động biểu diễn cần được thúc đẩy mạnh hơn.

“Các nguồn nhân lực của Nhạc viện đều có chuyên môn và khả năng nghệ thuật tốt. Đội ngũ giảng viên có nhiều nghệ sĩ giỏi, bên cạnh đó là những học viên, sinh viên đang theo học cũng có năng lực biểu diễn.

Tôi mong muốn đẩy mạnh hoạt động biểu diễn để công chúng TP.HCM biết đến Nhạc viện nhiều hơn, có cơ hội thưởng thức các chương trình nghệ thuật chất lượng, đồng thời hiểu rõ hơn về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường”, ông cho biết.

Theo NSND Đỗ Quốc Hưng, thông qua những chương trình biểu diễn, Nhạc viện có thêm điều kiện giới thiệu năng lực chuyên môn, đội ngũ nghệ sĩ, giảng viên và môi trường đào tạo đến công chúng.

Đây cũng là cách để nhà trường tăng cường sự hiện diện trong đời sống âm nhạc thành phố, tạo niềm tin đối với phụ huynh, học sinh có nguyện vọng theo học âm nhạc chuyên nghiệp.

Chương trình “Đất nước vươn mình” được tổ chức miễn phí, khán giả tham dự theo giấy mời.

Âm nhạc chuyển tải tình yêu quê hương, đất nước

Tham gia chương trình, ca sĩ Bích Hồng, Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam bày tỏ niềm vui khi được góp mặt trong một chương trình nghệ thuật có chủ đề về quê hương, đất nước, được tổ chức tại TP.HCM.

Ca sĩ Bích Hồng

“Trước hết, Bích Hồng cảm thấy vô cùng vinh dự, tự hào và xúc động khi được góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên ‘Đất nước vươn mình’ tại TP.HCM.

Đối với Hồng, đây là dịp để những người nghệ sĩ được cất lên tiếng hát từ trái tim, bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha ông đã hy sinh, cống hiến để chúng ta có được một Việt Nam hòa bình, độc lập và phát triển như ngày hôm nay”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Theo Bích Hồng, biểu diễn tại TP.HCM cũng mang đến cho chị những cảm xúc riêng. Đây là thành phố năng động, nghĩa tình, luôn có sức sống và khát vọng vươn lên. Vì vậy, thông điệp của chương trình càng có ý nghĩa khi được thể hiện qua tiếng hát của những nghệ sĩ đến từ nhiều vùng miền.

NSƯT Phạm Thế Vĩ

Nữ ca sĩ cho rằng âm nhạc có khả năng chuyển tải những tình cảm và giá trị tốt đẹp, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc. Với người nghệ sĩ, mỗi lần đứng trên sân khấu cũng là dịp chia sẻ những cảm xúc chân thành với khán giả, qua đó lan tỏa những thông điệp tích cực đến cộng đồng.

“Điều Hồng mong muốn nhất là thông qua những giai điệu, lời ca và cảm xúc chân thành của người nghệ sĩ, chương trình sẽ chạm đến trái tim của đông đảo khán giả, để mỗi người thêm yêu, thêm tự hào về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam”, Bích Hồng bày tỏ.

Nữ ca sĩ cũng kỳ vọng chương trình sẽ gợi mở tinh thần trách nhiệm của mỗi người đối với sự phát triển chung của đất nước. Theo chị, khát vọng vươn mình không chỉ thể hiện qua những thành tựu lớn lao mà còn bắt đầu từ những đóng góp cụ thể của từng cá nhân trong công việc và cuộc sống.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm

“Hồng hy vọng chương trình không chỉ mang đến một đêm nghệ thuật đặc sắc, giàu cảm xúc mà còn truyền tải được một thông điệp đẹp. Dù ở bất cứ đâu, làm bất cứ công việc gì, mỗi người Việt Nam đều có thể đóng góp một phần sức lực, trí tuệ và tình yêu của mình vào hành trình phát triển của đất nước”, chị chia sẻ.

Đặc biệt, Bích Hồng mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục trân trọng những giá trị truyền thống, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng để đóng góp cho tương lai đất nước.

NSND Tạ Minh Tâm cho biết ông luôn trân trọng những chương trình nghệ thuật phục vụ các dịp kỷ niệm, sự kiện có ý nghĩa. Với “Đất nước vươn mình”, nam nghệ sĩ tham gia bằng tinh thần vui vẻ, hào hứng, mong muốn góp tiếng hát cùng các đồng nghiệp.

“Đối với tôi, đây cũng là một chương trình ý nghĩa như những chương trình kỷ niệm khác từng tham gia. Tôi rất vui và phấn khởi khi được góp giọng, cùng các nghệ sĩ thể hiện những tác phẩm trong chương trình”, NSND Tạ Minh Tâm chia sẻ.