3 chiếc điện thoại liên qun đến vụ án.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu hồi 3 ĐTDĐ có kiểu dáng iPhone (như hình) nhưng chưa xác định được người bị hại, chủ sở hữu hợp pháp. Vậy, ai là người bị hại hoặc chủ sở hữu hợp pháp của 3 ĐTDĐ (như hình) thì liên hệ Công an phường Thanh Khê (địa chỉ: 495- Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, Đà Nẵng) hoặc Điều tra viên Lê Hoàng Hải (số điện thoại: 0935.400.855) để được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết.