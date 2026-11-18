Theo nội dung cáo trạng, khoảng 16h30’ ngày 14/01, sau khi Phạm Việt T. và Ngô Duy T đồng ý góp tiền mua ma túy để sử dụng, Nguyễn Ngọc H. đã chủ động liên hệ với người bán, đặt mua nửa hộp ma túy dạng “khay” (Ketamine) và 2 viên ma túy dạng “kẹo” (MDMA) với số tiền 2,5 triệu đồng.

Sau khi nhận ma túy tại khu vực sân bay cũ thuộc phường Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi, cả ba tiếp tục tìm địa điểm để sử dụng. Trên đường di chuyển, H. lấy ma túy dạng “kẹo” ra chia nhỏ thành các phần để cả nhóm sử dụng. Đến khoảng 21h10’ cùng ngày, cả ba đến phòng số 3, quán Karaoke “Queen” (thuộc xã Bình Sơn).

Các bị cáo tại toà

Tại đây, Nguyễn Ngọc H. tiếp tục lấy ma túy dạng “khay” ra chuẩn bị, sử dụng các vật dụng có sẵn trong phòng để chế biến ma túy thành các đường sử dụng, đồng thời chuẩn bị dụng cụ để cả nhóm cùng sử dụng. Phạm Việt T. và Ngô Duy T. cùng tham gia sử dụng ma túy. Đến khoảng 22h10’, khi tiến hành kiểm tra quán karaoke “Queen”, Công an xã Bình Sơn phát hiện và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với cả ba về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa, căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc H. 7 năm 6 tháng tù; Phạm Việt T. 7 năm 3 tháng tù và Ngô Duy T. 7 năm 3 tháng tù cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tổng mức hình phạt đối với cả ba bị cáo là 22 năm tù.

Vụ án một lần nữa là lời cảnh tỉnh về những hệ lụy nghiêm trọng do ma túy gây ra. Chỉ từ việc rủ rê, góp tiền mua ma túy để cùng sử dụng, các bị cáo đã phải trả giá bằng những năm tháng tù giam, đánh mất cơ hội phát triển bản thân, ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình và tương lai.