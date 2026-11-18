Trước đó, ngày 13/11, qua công tác kiểm tra tại nơi ở của Nguyễn Nhật D. (trú TP Đà Nẵng), Công an xã Đại Lộc phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật có dấu hiệu liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Qua làm việc, các đối tượng Nguyễn Nhật D, Nguyễn Trường T. và Trương Thanh B. (trú TP Đà Nẵng) khai nhận các đồ vật trên được sử dụng để tổ chức cho nhau sử dụng trái phép chất ma túy loại Ketamine.

Kiểm sát viên kiểm sát việc lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 3 đối tượng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu, Công an xã Đại Lộc đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với cả ba đối tượng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời tiến hành thu giữ, niêm phong tang vật theo quy định pháp luật.

3 đối tượng liên quan đến vụ việc.

Trong quá trình kiểm sát việc lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, VKSND khu vực 11, TP Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong việc kiểm tra, đánh giá chứng cứ, làm rõ diễn biến hành vi, vai trò và trách nhiệm của từng đối tượng, bảo đảm các hoạt động tố tụng được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đúng quy định pháp luật. Qua đó, phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn.