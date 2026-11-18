Sáng 18/11, thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Huỳnh Trung Huy (SN 2001, trú tại tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”, quy định tại khoản 1 Điều 289 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Công an phường Phúc Lợi, TP. Hà Nội phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động nhận đơn hàng của một tài xế xe ôm công nghệ. Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng làm rõ đối tượng thực hiện hành vi can thiệp trái phép vào hệ thống vận hành của ứng dụng Xanh SM Driver là Huỳnh Trung Huy.

Tài xế Huỳnh Trung Huy tại trụ sở Công an.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu làm rõ thủ đoạn của Huy là tải các phần mềm từ trên mạng Internet về để can thiệp, chỉnh sửa mã nguồn của ứng dụng gọi xe. Bằng cách này, đối tượng đã vô hiệu hóa chức năng bắt buộc cập nhật và thay đổi thông tin phiên bản nhằm vượt qua hàng rào kiểm soát kỹ thuật của doanh nghiệp.

Mục đích của việc làm này là tác động vào hệ thống điều phối đơn hàng để giành lợi thế nhận cuốc, trục lợi cá nhân.

Không dừng lại ở việc sử dụng cho riêng mình, Huy còn rao bán bản phần mềm đã qua chỉnh sửa này cho một số tài xế khác với giá 1 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan công an xác định đối tượng đã thu lợi bất chính tổng số tiền khoảng 8 triệu đồng từ việc mua bán công cụ gian lận này.

Qua vụ việc trên, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là đội ngũ tài xế công nghệ tuyệt đối không tự ý chỉnh sửa, mua bán hoặc sử dụng các phần mềm can thiệp trái phép vào hệ thống thông tin của tổ chức, doanh nghiệp dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.