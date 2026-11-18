'Con nghiện' bị tóm giữa đường
Quá trình phối hợp tuần tra trên địa bàn, khoảng 21 giờ ngày 16-11, lực lượng Công an phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) và Phòng Cảnh sát cơ động- Công an tỉnh Quảng Trị, tiến hành kiểm tra, phát hiện Trần Ngọc L. (2003, trú phường Bắc Gianh) cất giấu 14 viên nén nghi là ma túy.
Khai thác nhanh,L. thừa nhận số viên nén trên là ma túy hồng phiến của đối tượng cất giấu để sử dụng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trần Ngọc L. về hành vi: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; thu giữ, niêm phong tang vật và các đồ vật liên quan, bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/con-nghien-bi-tom-giua-duong-post361163.html