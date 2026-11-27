Kể chuyện con trẻ bằng chất liệu của sự kiên nhẫn

Sinh năm 1983 tại Gia Lai và tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế, Châu Ái Vân được giới mộ điệu gọi bằng cái tên gần gũi: “Họa sĩ của tuổi thơ”. Lần đầu tiên mang những tác phẩm tâm huyết từ phố núi ra mắt công chúng Thủ đô, nữ họa sĩ gây ấn tượng mạnh bởi sự giao thoa độc đáo giữa đề tài và chất liệu.

Nếu sơn mài vốn đòi hỏi sự trầm mặc, kỳ công và chiều sâu chiêm nghiệm, thì thế giới trong tranh chị lại rộn rã nhịp điệu hồn nhiên của con trẻ. Không phô trương kỹ thuật cầu kỳ, tranh của Châu Ái Vân cô đọng bằng những khối tròn, hình oval mềm mại trên nền bảng màu giản dị mà ấm áp.

Dưới lớp sơn mài được mài ủ công phu, ký ức tuổi thơ hiện lên sống động qua những buổi chiều thả diều, những vòng tròn rồng rắn lên mây, trò bịt mắt bắt dê hay ván chơi chắt, chơi nẻ. Ở đó, ranh giới giữa con người và thiên nhiên dường như xóa nhòa, chỉ còn lại sự quấn quýt thuần khiết.

Nữ họa sĩ, nhà giáo Châu Ái Vân chia sẻ về hành trình gửi gắm ký ức tuổi thơ lên chất liệu sơn mài truyền thống.

Ít ai biết, để có được phòng tranh cá nhân đầu tiên này, Châu Ái Vân đã phải chắt chiu từng khoảng lặng quý giá giữa bộn bề công việc. Vừa chu toàn thiên chức người vợ, người mẹ trong gia đình, vừa miệt mài trên bục giảng, chị tìm đến hội họa như cách giữ lại những gì thân thương nhất trước khi guồng quay mưu sinh làm phai nhạt.

Chính công việc dạy học mỗi ngày cũng trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng cảm hứng sáng tác cho chị. Nữ họa sĩ chia sẻ, việc tiếp xúc với học trò giúp chị nhận ra sự dạy dỗ không chỉ là truyền đạt một chiều, mà chính góc nhìn bay bổng, vượt qua mọi giới hạn thực tế của trẻ nhỏ đã đánh thức khả năng sáng tạo trong chị.

Họa sĩ Châu Ái Vân (bên phải) chụp ảnh lưu niệm cùng bà Lê Thị Tuyết Mai, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tại không gian triển lãm “Khi ta còn bé” chiều 27/11.

Hai tác phẩm tiêu biểu tại triển lãm là “Ước mơ tuổi thơ” và “Tán cây tuổi thơ” cũng ra đời từ khoảnh khắc chị bắt gặp nét vẽ hồn nhiên của một học trò về những đứa trẻ chơi đùa và dựng nhà trên ngọn cây.

Các tác phẩm của Châu Ái Vân tái hiện sống động những trò chơi dân gian cùng thế giới hồn nhiên của con trẻ.

Đông đảo giới chuyên môn, văn nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật Thủ đô đến thưởng lãm, tìm lại "tấm vé khứ hồi" về với tuổi thơ qua từng vóc sơn mài trầm mặc.

Lời nhắc dịu dàng giữa kỷ nguyên số

Trong không khí trang trọng nhưng gần gũi của buổi lễ khai mạc chiều 27/11, sự hiện diện của đông đảo giới chuyên môn, bạn bè văn nghệ sĩ cùng các vị khách quý – từ lãnh đạo Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam cho đến Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hàn Quốc – đã cho thấy sức hút đặc biệt của một gương mặt nghệ sĩ lần đầu ra mắt phòng tranh cá nhân tại Hà Nội.

Họa sĩ Châu Ái Vân (giữa) cùng các vị đại biểu, khách quý thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên “Khi ta còn bé” chiều 27/11 tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền (Hà Nội).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Ngọc Long, Giám đốc Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền bày tỏ sự tự hào trước sức sáng tạo của một họa sĩ trẻ sinh năm 1983 đến từ Gia Lai. Ông đánh giá cao việc Châu Ái Vân chọn chất liệu sơn mài để kể lại những ký ức ấp ủ từ thuở ấu thơ, đồng thời khẳng định triển lãm tranh sẽ mang lại một không gian thưởng lãm ấm cúng, giàu cảm xúc cho công chúng yêu nghệ thuật.

Ông Vũ Ngọc Long, Giám đốc Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền đánh giá cao tâm huyết và dấu ấn nghệ thuật của nữ họa sĩ đến từ mảnh đất đại ngàn Gia Lai trong lần đầu ra mắt phòng tranh tại Hà Nội.

Giữa thời đại công nghệ số, khi những đứa trẻ ngày nay dễ dàng bị cuốn vào màn hình điện thoại, máy tính bảng, tranh của Châu Ái Vân hiện lên như một lời thủ thỉ dịu dàng gửi tới các bậc phụ huynh. Chị không phủ nhận tiện ích của công nghệ, nhưng trăn trở trước sự đứt gãy kết nối giữa người với người, giữa con người với thiên nhiên.

Qua từng vóc sơn mài, nữ họa sĩ mong muốn gợi nhắc về giá trị của những trải nghiệm chạm vào đời sống thực – nơi những đôi chân trần được chạm đất, được tự do khám phá, chạm vào thiên nhiên, tham gia trồng trọt, dẫu có lấm lem bùn đất một chút nhưng lại nuôi dưỡng tình cảm gia đình và tâm hồn trẻ thơ một cách bền chặt nhất.

Họa sĩ Châu Ái Vân chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự triển lãm.

Triển lãm “Khi ta còn bé” không chỉ là một dấu mốc rực rỡ trên hành trình nghệ thuật của họa sĩ Châu Ái Vân, mà còn là một "tấm vé khứ hồi" quý giá. Bước vào không gian 16 Ngô Quyền những ngày này, bất cứ ai cũng có thể tìm thấy một góc nhỏ tuổi thơ của riêng mình: nguyên sơ, ấm áp và bình yên đến lạ./.