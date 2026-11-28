Có một miền hoa nở giữa tầng mây,

Nơi sương sớm ướp hương vào mái phố,

Nơi ngọn gió mỗi sớm chiều thương nhớ,

Cũng dịu dàng e ấp những yêu thương

Đà Lạt của tôi, thành phố mờ sương,

Hoa không chỉ nở trên cành rực rỡ

Mà nảy mầm giữa nhọc nhằn trăn trở

Từ bàn tay người lặng lẽ tháng năm

Có những mùa hoa thức giữa âm thầm,

Rễ bám đất như lòng người bám đất,

Qua giông bão vẫn một đời chân thật,

Nuôi thảo thơm từ nắng hạn, mưa sa.

Ai bảo rằng hoa chỉ để ngợi ca?

Hoa lặng lẽ dạy lòng người nhẫn nại

Giữa đông giá âm thầm nuôi nhựa sống

Chờ xuân về dâng trọn vẹn sắc hương.

Mỗi cánh hoa e ấp một mầm thương,

Mỗi sắc thắm câu chuyện đời kể lại,

Bao mồ hôi tạo nên mùa hoa trái,

Góp cho đời lấp lánh những vì sao.

Festival nơi hội tụ sắc màu,

Nơi gặp gỡ của bao điều tử tế,

Ta nhận ra những điều đơn giản thế,

Muôn tấm lòng cùng tỏa ngát hương hoa.

Dẫu đơn sơ hay rực rỡ, kiêu sa,

Mỗi loài hoa vẫn dịu dàng tỏa sáng,

Như hạnh phúc không đo bằng năm tháng,

Mà bằng điều ta trao tặng cho nhau.

Rồi một ngày hoa sẽ nhạt phai màu,

Như năm tháng mải miết trôi lặng lẽ,

Chỉ tình người dẫu âm thầm nhỏ bé

Vẫn xanh hoài như thông hát ngàn năm.

Mai khách về qua trăm nẻo ngược xuôi,

Kỷ niệm mãi như sắc hoa rực rỡ

Hẹn gặp lại trong những mùa hoa nở

Bừng yêu thương tỏa ngát giữa tâm hồn

Đà Lạt ơi, xin giữ những mùa thương,

Tỏa hương giữa ngàn hoa thơm khoe sắc,

Chắt chiu từ những bàn tay gieo hạt,

Cho lòng người - mùa hoa nở không phai.