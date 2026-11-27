Không gian của các ngôi chùa, đình cổ ở Thủ Dầu Một mang vẻ đẹp yên bình cho du khách khi đi tham quan.

Từ nhà cổ đến xưởng gốm

Nhằm làm mới sản phẩm du lịch vùng phụ cận phục vụ mùa cao điểm cuối năm, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) các phường Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp, Thuận An, Lái Thiêu cùng các doanh nghiệp lữ hành như Thiên Kim Travel, VinaGroup Travel xây dựng tuyến du lịch văn hóa "Về Đất Thủ - Di sản và Làng nghề xưa". Tuyến điểm này kết nối không gian di sản, ẩm thực đặc trưng với các cơ sở làng nghề lâu đời tại khu vực Bình Dương trước đây, tạo thêm lựa chọn tham quan ngắn ngày cho người dân Thành phố và du khách.

Các thành viên đoàn khảo sát sản phẩm du lịch “Về Đất Thủ – Di sản và làng nghề xưa” chụp ảnh lưu niệm trước cổng chùa Hội Khánh.

Tại phường Thủ Dầu Một, điểm nhấn của hành trình là chùa Hội Khánh - nơi cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc từng lưu trú và hoạt động. Ngay gần đó là Nhà cổ Trần Văn Hổ, di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia giúp du khách hình dung rõ nét nếp sinh hoạt gia đình Nam Bộ xưa.

Bên cạnh đó, Nhà truyền thống Thủ Dầu Một, chợ Thủ Dầu Một và phố đi bộ Bạch Đằng mang đến những câu chuyện sinh động về đời sống và hoạt động giao thương của cư dân bản địa. Các điểm tham quan nằm liền kề nhau, thuận lợi để du khách khám phá trọn vẹn không gian đô thị cổ trước khi di chuyển tới các làng nghề.

Các thành viên đoàn khảo sát quan sát người thợ thao tác trên bức tranh sơn mài tại làng nghề Tương Bình Hiệp.

Rời khu vực trung tâm di sản, hành trình tiếp tục đưa du khách đến phường Chánh Hiệp để tìm hiểu nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, ghé thăm đình thần, cầu Rồng Lu và lò lu Việt Long, trước khi nối tuyến qua Bảo tàng Gốm sứ Minh Long (phường Thuận An) và Vườn gốm Lái Thiêu.

Mỗi điểm dừng chân, du khách lại được giới thiệu một lát cắt riêng của nghề thủ công truyền thống, từ công đoạn tạo hình tại xưởng đến cách ứng dụng sản phẩm gốm trong đời sống hiện đại. Đến đây, du khách vừa được nghe thuyết minh, vừa tận mắt quan sát nghệ nhân thao tác và trực tiếp thử sức làm sản phẩm.

Một số du khách còn thích thú 'check in' bên những chiếc lu ở khu vực làng nghề truyền thống.

Chia sẻ cảm nhận khi trải nghiệm tuyến điểm này, ông Đồng Thanh Xuân, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh cho biết chuyến đi về Đất Thủ giúp ông hiểu sâu sắc hơn về nghề gốm truyền thống. Tại xưởng sản xuất, ông được theo dõi trực tiếp quy trình tạo hình nên những vật dụng quen thuộc như lu, chum, chậu. Theo ông Xuân, sự kết hợp giữa tham quan di tích với trải nghiệm làng nghề giúp du khách cảm nhận gần gũi hơn về đời sống và lao động của người dân địa phương.

Các thành viên đoàn khảo sát tìm hiểu những mẫu heo đất nhiều màu sắc tại gian trưng bày sản phẩm làng nghề.

Bên cạnh di sản và thủ công mỹ nghệ, ẩm thực cũng là điểm nhấn thu hút du khách. Thông qua hoạt động trải nghiệm "Bếp Chiến Đất Thủ", các nhóm du khách (mỗi nhóm ba người) có thể trực tiếp nhờ người dân địa phương hướng dẫn cách chế biến, tự tay đi chợ chọn nguyên liệu trong mức kinh phí quy định và nấu món ăn đặc sản phục vụ cho nhóm năm người. Hoạt động này giúp du khách giao lưu trực tiếp với cư dân bản địa và hiểu rõ hơn văn hóa ẩm thực vùng miền.

Chị Mai Ngọc Thu, du khách tham gia trải nghiệm tuyến du lịch về Đất Thủ bày tỏ sự hào hứng với hoạt động đi chợ Thủ Dầu Một và tự tay chế biến món ăn địa phương. Nhờ hỏi han người bán cách chọn thực phẩm tươi ngon và nghe người dân chỉ dẫn bí quyết nêm nếm, chị cảm nhận rõ nhịp sống mộc mạc tại Thủ Dầu Một. Theo chị Thu, việc tự tay chuẩn bị bữa ăn từ khâu đi chợ đến khi dọn lên bàn mang lại trải nghiệm thú vị cho chuyến đi.

Nâng trải nghiệm để đón khách Tết

Đại diện Tập đoàn InoGroup cho biết, cụm xưởng Nam Long và Việt Long đang được phát triển theo hai hướng bổ trợ lẫn nhau. Trong khi xưởng Nam Long gìn giữ phương thức nung củi truyền thống với các dòng chum, chậu, gạch thì xưởng Việt Long chuyên sản xuất chén bát và gốm sứ bằng hệ thống lò gas. Hiện nay, cơ sở Việt Long đã bố trí khu trưng bày cùng không gian tổ chức thực hành cho du khách, sẵn sàng phục vụ các đoàn khách trải nghiệm dịp Tết Đinh Mùi 2027.

Với nhóm khách gia đình, một buổi trải nghiệm tại xưởng bao gồm xem thợ làm gốm, tự tay tạo hình sản phẩm và chọn mua quà lưu niệm. Tuy nhiên, để khai thác ổn định, xưởng sản xuất và đơn vị lữ hành cần thống nhất chặt chẽ về số lượng khách mỗi lượt, thời lượng thực hành cũng như phương thức gửi trả sản phẩm sau khi nung hoàn thiện.

Các thành viên đoàn khảo sát dừng chân ngắm những tác phẩm tạo hình hoa sen trong không gian trưng bày gốm sứ tại Bảo tàng gốm sứ Minh Long.

Đánh giá tiềm năng thị trường, ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc VinaGroup Travel nhận định các làng gốm tại khu vực Bình Dương trước đây có sức hút lớn với khách quốc tế khi doanh nghiệp lữ hành gắn kết hoạt động làm gốm với câu chuyện lịch sử và văn hóa bản địa. Du khách vừa có thể tự tay nặn gốm, vừa nghe nghệ nhân chia sẻ về nguồn gốc làng nghề và bí quyết chế tác.

Từ góc độ tổ chức tour, ông Mẫn lưu ý các cơ sở cần bố trí khu thực hành an toàn, thông báo rõ quy trình nhận sản phẩm và thống nhất khung giờ tham quan tại các điểm tín ngưỡng. Dịp Tết sắp tới, doanh nghiệp có thể thiết kế các gói tour nửa ngày hoặc một ngày dành cho gia đình, kiều bào và khách quốc tế đang lưu trú tại TP Hồ Chí Minh.

Chuyến tham quan xưởng gốm giúp du khách hiểu thêm về nghề gốm truyền thống của vùng Đất Thủ.

Dưới góc độ quản lý nhà nước, ông Nguyễn Hữu Ân, Phó Trưởng phòng Quy hoạch, Phát triển tài nguyên du lịch (Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh) cho rằng việc gắn kết chợ Thủ Dầu Một, phố đi bộ Bạch Đằng, trải nghiệm ẩm thực với các cơ sở sản xuất mở ra cơ hội hình thành tuyến du lịch văn hóa, làng nghề đặc sắc, nối kết hệ thống di sản tại Thủ Dầu Một với không gian sản xuất, trưng bày và thực hành ở Chánh Hiệp, Thuận An, Lái Thiêu.

Thời gian tới, Sở Du lịch sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan để gắn kết điểm tham quan với hoạt động văn hóa, thương mại và hạ tầng giao thông, giúp doanh nghiệp xây dựng lịch trình trọn vẹn cho du khách tham quan, trải nghiệm nghề, thưởng thức ẩm thực và mua sắm.

Đoàn khảo sát tham quan khu trưng bày, nơi các bộ chén, đĩa gốm sứ tại cụm xưởng Nam Long vả Việt Long.

Ở góc nhìn nghiên cứu, Tiến sĩ Dương Đức Minh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch nhấn mạnh người thợ thủ công cần được tham gia trực tiếp vào quá trình thiết kế trải nghiệm, hướng dẫn du khách và thụ hưởng xứng đáng từ kỹ năng, tri thức nghề nghiệp. Một phần nguồn thu từ du lịch có thể tái đầu tư cho việc bảo tồn lò gốm cổ, lưu giữ mẫu vật truyền thống và chỉnh trang cảnh quan làng nghề. Khi tuyến du lịch Đất Thủ hoàn thiện, du khách có thể mang về sản phẩm do chính tay mình tạo tác hoặc chọn mua tại xưởng, qua đó giúp nghệ nhân mở rộng kênh quảng bá và tăng thu nhập ngay tại nơi sản xuất.

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, trong 10 tháng năm 2026, Thành phố ước đón 9.337.428 lượt khách quốc tế, tăng 36,94% so với cùng kỳ, đạt 84,89% kế hoạch năm. Khách nội địa ước đạt 44.103.468 lượt, tăng 1,03%, hoàn thành 88,2% kế hoạch. Tổng thu du lịch ước đạt 307.216 tỷ đồng, tăng 37,71% so với cùng kỳ và tương đương 93,1% chỉ tiêu cả năm. Năm 2026, ngành du lịch Thành phố đặt mục tiêu đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu 330.000 tỷ đồng.